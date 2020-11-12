Зеленый схуг - йеменский соус

Пусть вас не пугает экзотическое название соуса, он очень прост в приготовлении и употреблении.

Чистим чеснок. скрываем коробочки кардамона и достаем зерна. Нарезаем зелень.

Аккуратно очищаем перчики. Желательно делать это в перчатках.

Далее все помещаем в блендер и измельчаем в пасту. Эту пасту можно добавлять в супы и гарниры или просто есть с хлебом.

Советы:

Пасту не обязательно делать однородной, можно просто измельчить.

Тем кому нельзя острое можно острые перцы заменить на обычные сладкие.