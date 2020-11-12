Зеленый схуг - йеменский соус

Пусть вас не пугает экзотическое название соуса, он очень прост в приготовлении и употреблении.
- 10 острых перчиков,
- 2 чашки грубо нарезанной кинзы,
- 2 чашки грубо нарезанной петрушки,
- 8 средних зубчиков чеснока,
- 1 чайная ложка соли или больше по вкусу,
- 6 кардамоновых коробочек,
- 1/2 чайной ложки семян тмина (по желанию),
- 2 столовые ложки оливкового масла
Чистим чеснок. скрываем коробочки кардамона и достаем зерна. Нарезаем зелень.
Аккуратно очищаем перчики. Желательно делать это в перчатках.
Далее все помещаем в блендер и измельчаем в пасту. Эту пасту можно добавлять в супы и гарниры или просто есть с хлебом.
Советы:
Пасту не обязательно делать однородной, можно просто измельчить.
Тем кому нельзя острое можно острые перцы заменить на обычные сладкие.
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