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Зеленый схуг - йеменский соус

Зеленый схуг - йеменский соус

Пусть вас не пугает экзотическое название соуса, он очень прост в приготовлении и употреблении.

  • 10 острых перчиков,
  • 2 чашки грубо нарезанной кинзы,
  • 2 чашки грубо нарезанной петрушки,
  • 8 средних зубчиков чеснока,
  • 1 чайная ложка соли или больше по вкусу,
  • 6 кардамоновых коробочек,
  • 1/2 чайной ложки семян тмина (по желанию),
  • 2 столовые ложки оливкового масла

Чистим чеснок. скрываем коробочки кардамона и достаем зерна. Нарезаем зелень.
Аккуратно очищаем перчики. Желательно делать это в перчатках. 

Далее все помещаем в блендер и измельчаем в пасту. Эту пасту можно добавлять в супы и гарниры или просто есть с хлебом.

Советы
Пасту не обязательно делать однородной, можно просто измельчить.
Тем кому нельзя острое можно острые перцы заменить на обычные сладкие.  

 

 

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