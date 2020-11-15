Рыбья голова: как приготовить горячую закуску

Красную рыбу очень люблю, но цены на нее немного кусаются. Вот и приходится довольствоваться рыбными суповыми наборами. Выбираю те, что с головой, ведь из нее можно приготовить наваристую уху. А еще рыбья голова прекрасно подойдет для чудесной горячей закуски.
Многие считают, что в этой части тушки есть нечего. На самом деле, в голове достаточно много мяса. И если ее правильно приготовить, то можно получить изысканное рыбное блюдо. Головы лососевых рыб самые вкусные, а по цене намного доступнее, чем филе. Если вы всё еще сомневаетесь, тогда запишите этот рецепт.
Ингредиенты
|Рыбья голова
|1 шт.
|Лимон
|0,5 шт.
|Лук
|1 шт.
|Чеснок
|1 зуб.
|Перец чили
|2 шт.
|Пшеничная мука
|80 г
|Подсолнечное масло
|1 ст. л.
|Соль
|1 ч. л.
|Черный перец (молотый)
|0,5 ч. л.
Приготовление
- Хорошо промойте рыбью голову, удалите жабры и срежьте плавники. Промокните бумажными полотенцами. Разрежьте голову вдоль на две половины.
- Части головы со всех сторон сбрызните лимонным соком и посыпьте солью и перцем. Дайте промариноваться 10 минут.
- Нарежьте лук тонкими полукольцами, а чеснок пластинками. Обжарьте в подсолнечном масле на среднем огне в течение 4 минут. По желанию в начале жарки добавьте целые свежие острые перцы.
- Переложите лук на тарелку. Обваляйте половинки голов со всех сторон в муке и обжарьте на оставшемся ароматном масле. Готовьте рыбу 8 минут, переворачивая кусочки каждые 2 минуты.
Для более красивой подачи готовые половинки головы семги можно выложить на листья салата. Я посыпаю их жареным луком. Выглядит аппетитно, а пахнет еще лучше. Всего за 15 минут я получаю вкусную горячую закуску из рыбьих голов. И вам стоит попробовать!
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