Рыбья голова: как приготовить горячую закуску

Красную рыбу очень люблю, но цены на нее немного кусаются. Вот и приходится довольствоваться рыбными суповыми наборами. Выбираю те, что с головой, ведь из нее можно приготовить наваристую уху. А еще рыбья голова прекрасно подойдет для чудесной горячей закуски.

Многие считают, что в этой части тушки есть нечего. На самом деле, в голове достаточно много мяса. И если ее правильно приготовить, то можно получить изысканное рыбное блюдо. Головы лососевых рыб самые вкусные, а по цене намного доступнее, чем филе. Если вы всё еще сомневаетесь, тогда запишите этот рецепт.

Ингредиенты

Рыбья голова 1 шт. Лимон 0,5 шт. Лук 1 шт. Чеснок 1 зуб. Перец чили 2 шт. Пшеничная мука 80 г Подсолнечное масло 1 ст. л. Соль 1 ч. л. Черный перец (молотый) 0,5 ч. л.

Приготовление

Хорошо промойте рыбью голову, удалите жабры и срежьте плавники. Промокните бумажными полотенцами. Разрежьте голову вдоль на две половины. Части головы со всех сторон сбрызните лимонным соком и посыпьте солью и перцем. Дайте промариноваться 10 минут. Нарежьте лук тонкими полукольцами, а чеснок пластинками. Обжарьте в подсолнечном масле на среднем огне в течение 4 минут. По желанию в начале жарки добавьте целые свежие острые перцы. Переложите лук на тарелку. Обваляйте половинки голов со всех сторон в муке и обжарьте на оставшемся ароматном масле. Готовьте рыбу 8 минут, переворачивая кусочки каждые 2 минуты.

Для более красивой подачи готовые половинки головы семги можно выложить на листья салата. Я посыпаю их жареным луком. Выглядит аппетитно, а пахнет еще лучше. Всего за 15 минут я получаю вкусную горячую закуску из рыбьих голов. И вам стоит попробовать!