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Рыбья голова: как приготовить горячую закуску

Рыбья голова: как приготовить горячую закуску

Красную рыбу очень люблю, но цены на нее немного кусаются. Вот и приходится довольствоваться рыбными суповыми наборами. Выбираю те, что с головой, ведь из нее можно приготовить наваристую уху. А еще рыбья голова прекрасно подойдет для чудесной горячей закуски.

Многие считают, что в этой части тушки есть нечего. На самом деле, в голове достаточно много мяса. И если ее правильно приготовить, то можно получить изысканное рыбное блюдо. Головы лососевых рыб самые вкусные, а по цене намного доступнее, чем филе. Если вы всё еще сомневаетесь, тогда запишите этот рецепт.

Ингредиенты

Рыбья голова 1 шт.
Лимон 0,5 шт.
Лук 1 шт.
Чеснок 1 зуб.
Перец чили 2 шт.
Пшеничная мука 80 г
Подсолнечное масло 1 ст. л.
Соль 1 ч. л.
Черный перец (молотый) 0,5 ч. л.

Приготовление

  1. Хорошо промойте рыбью голову, удалите жабры и срежьте плавники. Промокните бумажными полотенцами. Разрежьте голову вдоль на две половины.Рыбья голова: как приготовить горячую закуску
  2. Части головы со всех сторон сбрызните лимонным соком и посыпьте солью и перцем. Дайте промариноваться 10 минут.Рыбья голова: как приготовить горячую закуску
  3. Нарежьте лук тонкими полукольцами, а чеснок пластинками. Обжарьте в подсолнечном масле на среднем огне в течение 4 минут. По желанию в начале жарки добавьте целые свежие острые перцы.
    Рыбья голова: как приготовить горячую закуску
  4. Переложите лук на тарелку. Обваляйте половинки голов со всех сторон в муке и обжарьте на оставшемся ароматном масле. Готовьте рыбу 8 минут, переворачивая кусочки каждые 2 минуты.Рыбья голова: как приготовить горячую закуску

Для более красивой подачи готовые половинки головы семги можно выложить на листья салата. Я посыпаю их жареным луком. Выглядит аппетитно, а пахнет еще лучше. Всего за 15 минут я получаю вкусную горячую закуску из рыбьих голов. И вам стоит попробовать!

 

 

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