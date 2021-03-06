9 рецептов необычных блинов к Масленице

Одним из самых любимых состязаний на Масленицу было скоростное поедание блинов. Тут можно было одним выстрелом убить сразу двух зайцев – и наесться блинами до отвала, и даже приз за это получить – в случае победы, конечно.

А чтобы печь блины было веселее, мы подобрали несколько необычных рецептов блинов на любой вкус, которые украсят любой праздник.

Блины на минералке

Эти блины по праву можно назвать диетическими: в их составе нет ни сливочного масла, ни молока, ни тем более яиц. Тем не менее такие блинчики по вкусу ничуть не уступают своим более жирным собратьям. К тому же эти блинчики практически невозможно испортить при выпечке – они хорошо пропекаются и не пригорают.

Вам понадобятся: 2 стакана муки, 500 мл минералки, 3 ст.л. растительного масла, 3 ст.л. сахара.

Приготовление. Приготовьте тесто. Для этого насыпьте в миску муку, добавьте туда растительное масло и сахар. Аккуратно налейте минералку, все время перемешивая тесто. Следите за консистенцией – тесто должно быть похоже на густую сметану. Если оно слишком редкое – добавьте еще немного муки. Если слишком густое – минералки. Блины выпекаются без растительного масла.

Блины в бутылке

Видимо, такой способ выпекания блинов придумал человек, который очень опасался нарушить чистоту на своей кухне.

А на самом деле, блины из бутылки – это действительно удобно. И вкусно. Главное, чтобы пластиковая бутылка вовремя оказалась под рукой.

Вам понадобятся: 600 мл молока, 3 ст.л. растительного масла, 3 ст.л. сахара, 0,5 ч.л. соли, 2 яйца, 10 ст.л. муки (с горкой), пластиковая бутылка на 1,5-2 л.

Приготовление. Пластиковая бутылка должна быть чистой. Для приготовления блинов вставь те в нее воронку (это нужно для того, чтобы засыпать туда ингредиенты для будущих блинов). Засыпьте муку, сахар, соль, а также добавьте яйца, молоко и растительное масло. Закрутите бутылку крышкой и очень энергично взболтайте – чтобы в тесте не осталось ни единого комка. Разогрейте сковородку, предварительно намазанную маслом. Тесто на сковородку наливайте сразу из бутылки.

Дрожжевые блины "Кружева"

Эти блины оценят те, кто привык удивлять друзей и близких своими кулинарными шедеврами и не жалеет времени, проведенного на кухне за готовкой. Уже само название этих блинов говорит о том, что они по своему внешнему виду напоминают кружева – тонкие, прозрачные и с фигурными "дырочками".

Как и любая тонкая работа, блины "Кружева" требуют терпения и усилий. Но зато и результат порадует!

Вам понадобятся: 150 г муки, 50 г сливочного масла, 180 г манки, 15 г прессованных дрожжей (или 1 ч.л. сухих), 500 мл молока, 0,5 ч.л. соли, 1-2 ст.л. растительного масла, ванилин.

Приготовление. Сначала слегка взбейте яйца, добавьте соль, сахар и ванилин. Подогрейте молоко и сливочное масло до тепловатого состояния, затем добавьте туда дрожжи. Все это влейте во взбитую яичную смесь, аккуратно размешайте. В получившуюся масса добавьте манку и просеянную муку. Перемешайте, накройте миску с тестом пищевой пленкой, поставьте в теплое место на 1-1,5 часа. В результате ваше тесто должно увеличиться в объеме примерно раза в три. Тесто нужно набирать половником (перемешивать его не надо), выпекать на разогретой, смазанной маслом сковородке.

Толстые блины на кефире

Но не всем нравятся тонкие изящные блинчики "в дырочку". Некоторые люди предпочитают потолще и посытнее. Что ж, в таком случае можно приготовить толстые блины на кефире. Причем благодаря одному секрету (о нем написано ниже) во время выпекания их можно сделать еще толще и пышнее.

Вам понадобятся: 300 г муки, 250 мл кефира, 250 мл воды, 2 яйца, 0,25 ч.л. соли, 2 ст.л. растительного масла, 1 ч.л. уксуса, 50 г сливочного масла.

Приготовление. Сначала кефир нужно соединить с горячей водой. Поставьте воду греться и начните готовить тесто. Яйца взбейте, добавьте к ним соль и сахар, перемешайте венчиком. Аккуратно влейте туда кефир, все время перемешивая смесь. Туда же добавьте горячую воду. В полученную смесь насыпьте просеянную муку. Муку нужно насыпать по одной ложке, все время перемешивая – чтобы не допустить образования комков. После того как закончите с мукой, добавьте в тесто растительное масло. Соду погасите уксусом, добавьте в смесь, все перемешайте. Если тесто получилось не густым и не жидким, и без комков – можно начинать печь блины. Выпекать толстые блины на кефире нужно на раскаленной сковородке, предварительно смазанной маслом. Каждый готовый блин смазывайте сливочным маслом.

Чтобы блинчики на кефире были более прочными, тесто должно 15 минут "отдохнуть" перед началом выпекания. Если выпекать их на медленном огне и накрыть сковородку крышкой, то они получатся еще пышнее.

Блины на рассоле

Есть такие экономные хозяйки, у которых ничего не пропадает даром. Каждый кусочек еды всегда используется по назначению. Остался кусочек колбасы или сыра – в пиццу их! Заметили на полке черствый хлеб? На сухарики его! Но куда бы подевать остатки рассола? Правильно – на блины.

Вам понадобятся: 1 стакан муки, 2 яйца, 1 стакан рассола, 2 ст.л. сахара, 0,5 ч.л. соли, 4 ст.л. растительного масла, 1 стакан молока, 0,5 ч.л. соды.

Приготовление. Взбейте яйца, добавив в них соль. В полученную смесь налейте молоко, рассол, добавьте сахар, соду. Все перемешайте, затем взбейте. В просеянную муку аккуратно добавьте растительное масло, перемешайте. Добавьте яично-рассольную смесь, перемешайте и убедитесь, что в тесте нет комков. Оставьте тесто на 15 минут, затем можно начинать печь блины.

Блины с томатным соком

Как-то так сложилось в наших широтах, что блины в основном подаются как сладкое блюдо – с вареньем, медом или сиропом. Тем не менее есть множество рецептов таких блинов, которые никому не придет в голову подавать со сладкой поливкой – например, блины с томатным соком.

Вам понадобятся: 1 стакан муки, 1 стакан томатного сока, 1 стакан молока, 2 яйца, 1 ст.л. сахара, 0,5 ч.л. соли, растительное масло – для смазывания сковороды. По желанию можно добавить зеленый лук.

Приготовление. Смешайте в миске томатный сок, молоко, соль и сахар. Хорошенько взбейте. После этого аккуратно добавляйте муку, все время помешивая тесто. В отдельной посуде взбейте яйца до получения пены, аккуратно добавьте в тесто. Насыпьте туда и лук, предварительно мелко порубленный. Блинчики выпекаем на раскаленной сковородке до румяного цвета с двух сторон.

Шоколадные блины на молоке с кофейным вкусом

Если вы относитесь к людям, которые одинаково любят и блины, кофе и шоколад, а выбрать нужно что-то одно, то выход есть: попробовать совместить. Специально для таких любителей придуман рецепт шоколадных блинов на молоке с кофейным вкусом. Они по своей структуре напоминают оладушки – такие же пышные, пористые, и блестяще сочетаются со сгущенкой или карамелью.

Вам понадобятся: 2,5 ст.л. какао-порошка, 1 ч.л. свежемолотого кофе, 5 ст.л. растительного масла, 350 мл молока, 9 ст.л. муки, 3 ст.л. сахара, 2 яйца, 0,5 ч.л. соды.

Приготовление. Свежемолотый кофе сварите в 100 г молока. Причем кофе варить нужно минуту после того, как он закипит. Процедите, соедините с остальным молоком. В отдельной посуде смешайте какао с сахаром, добавьте яйца. Полученную смесь надо взбить. После этого осторожно добавьте муку и соду. Осторожно, постоянно размешивая комки, добавьте в тесто молоко. Можно использовать ручной миксер. После этого добавьте растительное масло и хорошенько перемешайте тесто. Выпекать блинчики нужно на разогретой сковородке до появления дырочек.

Радужные блины

А вообще блины хороши еще и тем, что дают безграничный простор для творчества и полета фантазии. Если какой-то "заезженный" рецепт немного надоел, всегда можно его разнообразить и внести оригинальную идею. И вместо обычных блинов приготовить, например, блины всех цветов радуги. Понятное дело, что успех зависит от пищевых красителей, которые будут под рукой. Но согласитесь, сама идея просто великолепна!

Вам понадобятся: 2 стакана муки, 100 мл молока, 2 яйца, 200 мл обезжиренного кефира, 2 ст.л. сахара, 1/4 стакана растопленного сливочного масла, 2 ч.л. пекарского порошка (разрыхлителя), 0,5 ч.л. соли.

Приготовление. Муку, сахар, разрыхлитель, соль смешайте в миске. В отдельной посуде взбейте яйца, добавьте кефир, молок и растопленное сливочное масло. Все перемешайте. Постепенно соедините все ингредиенты в одной посуде. Снова перемешайте. Тесто, которое в итоге получилось, разделите на 7 частей, в каждую добавьте пищевой краситель разного цвета. Блинчики выпекайте в неглубокой сковородке, предварительно смазанной маслом, на среднем огне. Выпекать нужно по 2 минуты с каждой стороны.

Сырные блины

Осторожно: сырные блины совсем не для тех, кто следит за фигурой. Они очень сытные и идеально подходят для блинов с несладкой начинкой. Но такие блины станут идеальным перекусом, если, например, планируется дальняя насыщенная прогулка на свежем воздухе, лыжный поход или прочие активные развлечения, требующие больших затрат калорий. В этих случаях вполне можно себе позволить съесть парочку-другую.

Вам понадобятся: 2,5 стакана муки, 5 яиц, 100 г сахара, 200 г сливочного масла, 3 стакана молока, 300 г сыра, 3/4 ч.л. соли.

Приготовление. Отделите белки от желтков. В миске натрите сыр на мелкой терке. Добавьте яичные желтки, муку, соль, сахар. Белки взбейте в отдельной посуде, осторожно влейте их в тесто, все перемешайте, чтобы получилась однородная масса. Выпекайте блинчики на раскаленной сковородке с добавлением небольшого количества растительного масла.

Блины – это универсальное блюдо, которое подойдет к любому событию и украсит любой праздничный стол. А уж на Масленицу они особенно актуальны! Надеемся, что наши рецепты помогут вам сделать праздник еще более веселым, интересным и вкусным! Веселой и разноцветной Масленицы всем!