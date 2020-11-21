Открыли банку рыбных консервов и делаем 7 разных блюд

Банка рыбных консервов может дать не только перекус на скорую руку, а стать основой целого разнообразного меню. Особенно хорошо и просто готовится тунец, а самая главная его особенность в том, что он ничуть не теряет во вкусе в консервированном виде. Его можно запекать, добавлять в салат, накрывать сыром – 7 блюд из тунца легко хватит на две недели.

Помидоры с тунцом

Ингредиенты на 4 порции:

1 цельный помидор

2 баночки консервированного тунца в собственном соку

2 ст.л. нарезанного зеленого лука

2 ст.л. нарезанного сладкого перца

1 ст.л. легкого майонеза

1/2 ст.л. дижонской горчицы

Соль, перец

4-5 ломтиков сыра

Приготовление:

Нарезать помидоры большими ломтиками. Положить их на застеленный фольгой лист для выпечки. Из банок с тунцом слить воду, рыбу переложить в миску среднего размера. Добавить нарезанный зеленый лук, перец, легкий майонез, дижонскую горчицу, соль и перец. Перемешать. Положить одну ложку смеси на каждый кусочек томата. Закрыть каждый ломтиком сыра.

Нагреть духовку в режиме гриль. Выпекать помидоры около 2-3 минут, пока сыр не растает.

Котлеты с тунцом

Ингредиенты на 12 порций:

1 чашка панировочных сухарей со специями по вкусу

Рапсовое масло

280 г консервированного тунца альбакор, слить воду

2 больших яйца

Приготовление:

В небольшую миску положить 1/2 чашки сухарей.

Выложить большое блюдо бумажными полотенцами, отложить в сторону. В большую сковороду налить достаточное количество рапсового масла, чтобы оно покрывало дно на высоту 6 мм. Нагреть масло на среднем огне, а тем временем сформировать котлеты.

В миске смешать тунец и яйца. Добавить оставшуюся смесь сухарей и энергично перемешать до получения однородной влажной массы. Взять небольшое количество смеси в руку и сформировать котлету. Положить ее в миску с сухарями и обвалять. Переложить котлету в масло. Продолжать формировать котлеты и по мере готовности выкладывать их в сковороду.

Проверить самую первую партию котлет. Когда они окрасятся в золотисто-коричневый цвет, перевернуть и продолжать жарить еще минуту или две, пока обе стороны равномерно не подрумянятся. Снять со сковороды и положить на бумажное полотенце. Обжарить оставшиеся в сковороде котлеты и сразу же подавать.

Паста с тунцом

Ингредиенты:

2 чашки короткой пасты

Соль, свежемолотый черный перец

2 ст.л. оливкового масла

1/2 чашки красного лука, нарезать

2 зубчика чеснока, мелко нарезать

100 г консервированного тунца, слить воду

1 чашка домашнего томатного соуса

1 ст.л. листьев базилика, нарезать

1/4 чашки пармезана, измельчить

Приготовление:

Положить пасту в кипящую подсоленную воду и варить в соответствии с инструкцией на упаковке. Откинуть пасту на дуршлаг.

Нагреть масло в сковороде, добавить лук и обжарить до золотисто-коричневого цвета. Добавить чеснок и жарить, пока он не выпустит аромат. Добавить тунца, разбивая вилкой, и нагреть. Положить в сковороду томатный соус и пасту. Хорошо перемешать и оставить на огне на 1 минуту или около того.

Перед подачей приправить пасту свежемолотым перцем, дополнить листьями базилика и пармезаном.

Роллы с тунцом

Ингредиенты на 6 порций:

140 г консервированного тунца в собственном соку, слить воду

1 ст.л. соуса шрирача

1/2 ч.л. масла чили

1/2 ч.л. рисового уксуса

2 ст.л. мелко нарезанного лука

1,5 ст.л. легкого майонеза

6 листов нори

1,5 чашки вареного японского риса комнатной температуры

Приготовление:

В миске смешать тунец, соус шрирача, масло чили, рисовый уксус, лук и майонез. Положить лист нори поверх бамбукового коврика. Поставить рядом маленькую миску с водой. Положить 1/4 чашки вареного риса на одну сторону листа нори и распределить его тонким слоем, слегка надавливая. Продолжать, пока не будет закрыто примерно 3/4 листа нори.

В центре риса выложить вдоль в виде полоски тунца, примерно 1,5 столовые ложки или чуть больше. Свернуть бамбуковый коврик, начиная со стороны риса и тунца (ролл должен быть свернут достаточно плотно, но при этом не очень туго, чтобы смесь тунца не высыпалась и лист нори не ломался). Когда ролл будет почти скручен и останется свернуть лишь небольшой кусок нори, смочить пальцы и провести ими по внутреннему краю листа нори. После этого свернуть ролл до конца и убрать бамбуковый коврик. Нарезать ролл порционными кусочками. Подавать с соевым соусом и васаби.

Салат с тунцом

Ингредиенты на 3-4 порции:

1/2 чашки сырого белого риса

2 ст.л. рисового уксуса

1 манго

1/2 огурца

1/4 красного лука

1 большое авокадо

1 лимон, выжать сок

Одна 140-гр банка тунца

1/2 чашки майонеза

1+1/2 ч.л. соуса шрирача

3-6 ч.л. соевого соуса

Соль, перец, семена кунжута

Приготовление:

Сварить рис. Смешать приготовленный рис с рисовым уксусом и дать ему полностью остыть. Между тем нарезать кубиками манго, огурец и красный лук. Смешать с соком лимона. Размять мякоть авокадо с солью, перцем и соком лимона.

Из банки с тунцом слить воду, смешать с 1/4 чашки майонеза и соком лимона.

Для сборки: слегка смазать маслом небольшой мерный ковшик. Выложить и распределить одним слоем 1/3 смеси манго, затем 1/3 авокадо, сверху 1/3 смеси майонеза и тунца и 1/3 риса. Слегка уплотнить. Аккуратно перевернуть емкость на тарелку.

Украсить салат 1-2 чайными ложками соевого соуса, семенами кунжута, приправить свежемолотым перцем и соком лимона. В другой миске смешать оставшиеся 1/4 чашки майонеза с соусом шрирача и полить смесью салат.

Средиземноморский салат с тунцом

Ингредиенты на 6-8 порций:

Для заправки:

2,5 ч.л. дижонской горчицы

Цедра 1 лайма

Сок одного + половинки лайма

1/3 чашки оливкового масла

1/2 ч.л. сумах

Щепотка соли и перца

1/2 ч.л. измельченных хлопьев красного перца (опционально)

Для салата:

Три 140-гр банки тунца в оливковом масле

2,5 стебля сельдерея, нарезать

Половинка английского огурца, нарезать

4-5 целых мелких редисок, удалить стебли и хвостики, нарезать

3 зеленых лука, белые и зеленые части нарезать

Половинка среднего красного лука, мелко нарезать

1/2 чашки оливок каламата, разрезать пополам

1 пучок петрушки, стебли удалить, листья нарезать

1/2 чашки нарезанной свежей мяты

Шесть ломтиков помидоров, пита-чипсами для подачи

Приготовление:

Для заправки в маленькой миске смешать вместе горчицу, лимонную цедру и сок лайма. Добавить оливковое масло, сумах, соль и перец и хлопья перца (при использовании) и снова хорошо перемешать.

В большой салатной миске смешать 3 банки тунца с измельченными овощами, оливками, нарезанной свежей петрушкой и листьями мяты. Аккуратно перемешать деревянной ложкой. Добавить в салат заправку и снова перемешать. Накрыть и убрать в холодильник на 30 минут перед подачей.

Подавать салат с ломтиками помидоров и пита-чипсами.

Энчиладас с тунцом

Ингредиенты на 12 штук:

Три банки (по 140 гр) тунца

1 яйцо вкрутую, нарезать

3/4 чашки нарезанной свежей кинзы

3 ст.л. нарезанных зеленых оливок

3 ст.л. каперсов

Соль

Тесто для энчиладас

1 яйцо, взбить

Для теста:

2 чашки обычной муки

3/4 чашки тонкой кукурузной муки

2 ч.л. сахара

1/2 ч.л. соли

3 ст.л. растительного кулинарного жира

2 больших яичных желтка

Приготовление:

Для теста. В кухонном комбайне смешать всю муку, сахар и соль. Добавить кулинарный жир и мешать еще 5 секунд. Добавить желтки и 3/4 чашки воды. Мешать до тех пор, пока тесто не станет очень мягким, около 5 минут. Положить на слегка посыпанную мукой поверхность; месить до однородности. Накрыть и дать отдохнуть примерно 30 минут до использования.

Разогреть духовку до 190 градусов. В средней миски с помощью вилки смешать тунца, кинзу, оливки и каперсы. Добавить по вкусу соль.

Взять 5-см шар теста. На чистой поверхности раскатать круг толщиной около 3 мм. Используя резак для печенья, нож или перевернутый бокал, вырезать 12-15 см кружки.

Положить около 2 столовых ложек начинки в центр круга. Окунуть пальцы в миску с водой и смочить вокруг края теста, прежде чем его складывать. Сложить пирожки, скрепить края. Повторить с оставшимся тестом и начинкой. Положить готовые пирожки на противень, выложенный пергаментом.

Смазать пирожки взбитым яйцом. Выпекать в течение 15-18 минут до золотистого цвета. Дать немного остыть. Подавать энчиладас теплым или холодными.

Хранить в холодильнике до 3 дней или в герметичном пакете в морозильной камере до 3 месяцев.