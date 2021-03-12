Если у меня остается куриное филе со вчерашнего ужина, я не ломаю голову, куда его девать. Сразу же смотрю, есть ли остальные ингредиенты для салата «Рваная курица». И в тот же день на моем столе красуется вкусная и сытная закуска.
Рецепт салата «Рваная курица» с маринованным луком я подсмотрела уже давно у своей свекрови. Понравилось мне, как она за 5 минут нарезает ингредиенты, смешивает их, заправляет маслом и подает гостям. Безусловно, любителям быстрых закусок на заметку!
Ингредиенты
|Капуста белокочанная
|330 г
|Лук
|1 шт.
|Соль
|1 ч. л.
|Уксус
|1,5 ч. л.
|Сахар
|1 щеп.
|Куриное филе
|150 г
|Помидор
|2 шт.
|Подсолнечное масло
|по вкусу
|Укроп
|по вкусу
Приготовление
- Сперва поставьте вариться куриное филе. Тем временем тонко нарежьте капусту.
- Порубите лук тонкой соломкой, добавьте уксус, сахар и соль, примните ингредиенты руками.
- Вареное филе разорвите на волокна, нарежьте помидоры небольшими кусочками. Добавьте замаринованный лук и капусту.
- Заправьте салат маслом, посыпьте рубленым укропом и перемешайте.
Можно приготовить салат «Рваная курица» с грибами, если вы любите этот ингредиент. Так закуска будет еще сытнее и вкуснее. Для этого нарежьте грибы крупными кусочками, обжарьте их и смешайте с остальными продуктами.
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