Если у меня остается куриное филе со вчерашнего ужина, я не ломаю голову, куда его девать. Сразу же смотрю, есть ли остальные ингредиенты для салата «Рваная курица». И в тот же день на моем столе красуется вкусная и сытная закуска.

Рецепт салата «Рваная курица» с маринованным луком я подсмотрела уже давно у своей свекрови. Понравилось мне, как она за 5 минут нарезает ингредиенты, смешивает их, заправляет маслом и подает гостям. Безусловно, любителям быстрых закусок на заметку!

Ингредиенты

Капуста белокочанная 330 г Лук 1 шт. Соль 1 ч. л. Уксус 1,5 ч. л. Сахар 1 щеп. Куриное филе 150 г Помидор 2 шт. Подсолнечное масло по вкусу Укроп по вкусу

Приготовление

Сперва поставьте вариться куриное филе. Тем временем тонко нарежьте капусту. Порубите лук тонкой соломкой, добавьте уксус, сахар и соль, примните ингредиенты руками. Вареное филе разорвите на волокна, нарежьте помидоры небольшими кусочками. Добавьте замаринованный лук и капусту. Заправьте салат маслом, посыпьте рубленым укропом и перемешайте.

Можно приготовить салат «Рваная курица» с грибами, если вы любите этот ингредиент. Так закуска будет еще сытнее и вкуснее. Для этого нарежьте грибы крупными кусочками, обжарьте их и смешайте с остальными продуктами.