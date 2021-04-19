Превращаем обычные куриные окорочка в шашлык на сковороде: маринуем, а потом жарим на луке

Обычные куриные окорочка могут стать блюдом, которое ничуть не уступит по вкусу шашлыку. Самое приятное, что нам не потребуется ехать на дачу и разжигать мангал: мы все сделаем на кухонной сковороде.

Залог потрясающего вкуса кроется в приготовлении в 2 шага. Сначала мы замаринуем курицу, а потом пожарим ее с добавлением обильного количества лука и закоптим.

Наши ингредиенты для маринада из расчета трех крупных окорочков:

- 2 луковицы

- хмели сунели 2 чайных ложки

- немного винного уксуса

- щепоть сахара

- соль и перец по вкус

Для готовки используем 2 луковицы, а вкус дыма добавим углем и щепой для копчения.

Сначала маринуем. Делаем надрезы на окорочках и обильно посыпаем сухими специями.

Шикнуем лук, добавляем соль, кладем в него курицу и разминаем.

Маринуем по времени 2 часа, но можно оставить и подольше.

Переходим к жарке. Сначала обжариваем окорочка до корочки на сильном огне.

Потом добавляем лук из маринада и перемешиваем с окорочками. Теперь огонь уже убавляем, накрываем крышкой и готовим примерно 30 минут.

Последний штрих - копчение. Нам нужен горячий уголь и щепа.

Кладем в центр фольгу, на нее ставим разогретый уголь, а поверх угля выкладываем щепу. Закрываем крышку и оставляем еще на 10 минут.

В итоге получится курица, ничем не уступающая вкусу шашлыка с магнала.

Тонкости приготовления:

Лук из сковороды можно использовать как гарнир. Он хорош как и сам по себе, так и с дополнением в виде аджики или зелени.