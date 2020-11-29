Торт «Киевский» по ГОСТу

Какое сейчас в магазине разнообразие тортов и пирожных! И макаруны, и чизкейки, и тирамису, и различные вариации уже знакомых рецептов, и необычные ингредиенты или способы приготовления! Всего этого великолепия не перепробовать даже при большом желании. А мне вот при таком большом выборе захотелось классики. И это не «Наполеон» и не «Медовик», а мой любимый торт «Киевский»!

Я уверена, у вас тоже с этим десертом связано множество приятных воспоминаний. У нас ни один праздник не обходился без любимого советского торта. Помню, как родственники из Киева привозили целые ящики! Жаль, что сейчас уже не делают такого вкусного угощения. Но недавно я нашла кулинарную книгу бабушки, где и увидела этот рецепт торта «Киевский» по ГОСТу. В ближайший выходной я его и приготовила. В тот же день мы с мужем счастливые ели забытое угощение.

Ингредиенты

Фундук 150 г

Пшеничная мука 40 г

Ванильный сахар 40 г

Яичные белки 200 мл

Сахар 200 г

Сливочное масло 250 г

Яичный желток 4 шт.

Сахарная пудра 200 г

Молоко 150 мл

Какао-порошок 150 г

Коньяк 2 ст. л.

Пищевой краситель 1 г

Приготовление

Подрумяньте фундук на сковороде или противне. Затем переложите в тканевый мешочек и слегка потрите его, чтобы очистить от шелухи. Взбейте белки и постепенно введите сахар, продолжая взбивать. Измельчите орехи и сразу отложите немного для украшения торта. Остальную массу смешайте с мукой и ванильным сахаром. Добавьте смесь к белкам. Две формы для выпекания застелите пергаментом. Равномерно выложите по половине белково-ореховой массы в каждую. Выпекайте коржи 2 часа при температуре 140 °С. Они должны стать кремового цвета. Оставьте коржи остывать на сутки и только затем отделите пергамент. Чтобы приготовить крем, взбейте желтки с сахарной пудрой, постепенно введите горячее молоко. Затем поместите крем на водяную баню и готовьте до загустения. Остудите. Взбейте сливочное масло добела. Аккуратно введите остывший крем и коньяк. Разделите массу на 2 половины, во вторую добавьте какао, разбавленное в небольшом количестве молока, перемешайте. Заранее отложите 2 ст. л. белого крема для украшения. Еще 2 ст. л. смешайте с половиной шоколадного крема. Всё это переложите в кондитерские шприцы и отправьте в холодильник на полчаса. Теперь займемся формированием торта. Выложите нижний корж и смажьте его 2/3 белого крема. Аккуратно положите верхний корж и смажьте его смесью белого и шоколадного крема. Оставшимся белым кремом смажьте бока торта. Пора приступать к украшению. Отложенными орешками украсьте боковые стороны. Смешайте половину оставшегося белого крема с розовым красителем, а вторую половину — с голубым. Двумя этими смесями и оставшимся шоколадным кремом украсьте торт сверху.

Можете смело менять фундук на кешью, тогда не будет возни с шелухой. Но слегка обжарить орехи нужно в любом случае. А сверху «Киевский» торт можно дополнительно украсить миндальными лепестками. В той кулинарной книге была пометка. Говорилось, что нужно присыпать солью венчик перед тем, как начнете взбивать белки для коржей. И в процессе желательно добавить пару капель лимонного сока. Такие советы на вес золота, ведь коржи получились идеальными!