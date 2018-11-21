Ностальгический салатик

Нежно-розовый цвет, мягкий кисло-сладкий вкус и чудесный пряный аромат...
В продаже и сейчас можно встретить нечто похожее, но не то, не то...
Через дорогу от метро Сокольники, что в Москве, стоит длиииный такой дом, разделенный в середине аркой ведущей во двор. В левом крыле этого дома до сих пор благополучно существует магазин Зенит. Культовое надо сказать было место в свое время.
А вот в правом, помимо всего прочего располагалось кафе под неуклюжим названием Стромынка. Но воспоминания мои сегодняшние связаны не с самим этим кафе - туда я по молодости лет не захаживал, а с малюсенькой "кулинарией", притулившейся в той самой вышеупомянутой арке.
Продавали в ней всякие плюшки приготовленные в том самом кафе и среди прочего была...
Капуста провансаль.
Ну, куда ж без Прованса-то в советской кухне :).
Чего там только не было - и морковные котлеты, и свекольные. И капустные шницели, и картофельные зразы с луком. И даже пирожное "картошка" с, на секундочку, настоящим коньяком!
Но вот в память врезался почему-то именно этот ароматный кисло-сладкий салат.
Если честно, я не имею ни малейшего представления имеет ли это блюдо действительно какое-либо отношение к Франции вообще и к Провансу в частности, но вкусно - это факт.
Ну что, попробуем воспроизвести?
- Два кило свежей белокочанной капусты.
- Пара морковок.
- Два разноцветных сладких перца.
- Горсть клюквы (вполне подходит замороженная).
- Чуть поменьше - чернослива без косточек.
- Пара кисло-сладких яблок.
Для маринада:
- Литр воды.
- Полстакана растительного масла (для пущей аутентичности можно взять нерафинированное).
- 150 мл (чуть больше чем полстакана) яблочного уксуса. Вот я настаиваю - яблочного. Да.
- Две столовые ложки крупной соли (с одной ложкой разомнем капусту и еще одну добавим в маринад).
- 100 грамм сахара.
- Один бутончик гвоздики.
- Одна горошина душистого перца.
- Один лавровый листик.
- 1/4 чайной ложки готовой горчицы.
- Порошка корицы на кончике ножа.
Капусту нарезаем что называется "шашечками".
Морковку и перец соломкой.
Чернослив просто промоем, яблоки порежем тонкими дольками а с клюквой и вовсе ничего делать не надо.
Капусту смешиваем с морковью и хорошенько жмакаем, добавив столовую ложку крупной соли пока не даст сок.
Затем выкладываем слоями капусту с морковью, клюкву, яблоки, чернослив, сладкий перец, снова капусту и так далее.
Теперь нужно всю эту конструкцию хорошенько придавить ладонями, чтоб захрустело. И отставить в сторонку.
Переходим к маринаду.
Смешиваем все ингредиенты предназначенные для маринада, заливаем водой и доводим до кипения. Как только закипит накрываем крышкой, снимаем с огня и настаиваем минут пять.
Затем горячим маринадом заливаем капусту.
Придавим салат плоским блюдцем так, чтобы вся капуста полностью утонула в маринаде и оставим до полного остывания. После этого нужно убрать салат в холодильник.
Пробовать можно дня через три, а полного вкуса эта штука достигает через недельку.
Приятного аппетита!
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