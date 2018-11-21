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Ностальгический салатик

Нежно-розовый цвет, мягкий кисло-сладкий вкус и чудесный пряный аромат...
В продаже и сейчас можно встретить нечто похожее, но не то, не то...
капуста провансаль
Через дорогу от метро Сокольники, что в Москве, стоит длиииный такой дом, разделенный в середине аркой ведущей во двор. В левом крыле этого дома до сих пор благополучно существует магазин Зенит. Культовое надо сказать было место в свое время.
А вот в правом, помимо всего прочего располагалось кафе под неуклюжим названием Стромынка. Но воспоминания мои сегодняшние связаны не с самим этим кафе - туда я по молодости лет не захаживал, а с малюсенькой "кулинарией", притулившейся в той самой вышеупомянутой арке.
Продавали в ней всякие плюшки приготовленные в том самом кафе и среди прочего была...
Капуста провансаль. 
Ну, куда ж без Прованса-то в советской кухне :).
Чего там только не было - и морковные котлеты, и свекольные. И капустные шницели, и картофельные зразы с луком. И даже пирожное "картошка" с, на секундочку, настоящим коньяком!
Но вот в память врезался почему-то именно этот ароматный кисло-сладкий салат.
Если честно, я не имею ни малейшего представления имеет ли это блюдо действительно какое-либо отношение к Франции вообще и к Провансу в частности, но вкусно - это факт.


Ну что, попробуем воспроизвести?
капуста

  • Два кило свежей белокочанной капусты.
  • Пара морковок.
  • Два разноцветных сладких перца.
  • Горсть клюквы (вполне подходит замороженная).
  • Чуть поменьше - чернослива без косточек.
  • Пара кисло-сладких яблок.

Для маринада:

  • Литр воды.
  • Полстакана растительного масла (для пущей аутентичности можно взять нерафинированное).
  • 150 мл (чуть больше чем полстакана) яблочного уксуса. Вот я настаиваю - яблочного. Да.
  • Две столовые ложки крупной соли (с одной ложкой разомнем капусту и еще одну добавим в маринад).
  • 100 грамм сахара.
  • Один бутончик гвоздики.
  • Одна горошина душистого перца.
  • Один лавровый листик.
  • 1/4 чайной ложки готовой горчицы.
  • Порошка корицы на кончике ножа.

Капусту нарезаем что называется "шашечками".
шашечки
Морковку и перец соломкой.
морковь и перец
Чернослив просто промоем, яблоки порежем тонкими дольками а с клюквой и вовсе ничего делать не надо.
яблочные дольки
Капусту смешиваем с морковью и хорошенько жмакаем, добавив столовую ложку крупной соли пока не даст сок.
Затем выкладываем слоями капусту с морковью, клюкву, яблоки, чернослив, сладкий перец, снова капусту и так далее.
салат слоями
Теперь нужно всю эту конструкцию хорошенько придавить ладонями, чтоб захрустело. И отставить в сторонку.
Переходим к маринаду.
Смешиваем все ингредиенты предназначенные для маринада, заливаем водой и доводим до кипения. Как только закипит накрываем крышкой, снимаем с огня и настаиваем минут пять.
Затем горячим маринадом заливаем капусту.
Придавим салат плоским блюдцем так, чтобы вся капуста полностью утонула в маринаде и оставим до полного остывания. После этого нужно убрать салат в холодильник.
Пробовать можно дня через три, а полного вкуса эта штука достигает через недельку.

Приятного аппетита!

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