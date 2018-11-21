Ностальгический салатик

Нежно-розовый цвет, мягкий кисло-сладкий вкус и чудесный пряный аромат...

В продаже и сейчас можно встретить нечто похожее, но не то, не то...



Через дорогу от метро Сокольники, что в Москве, стоит длиииный такой дом, разделенный в середине аркой ведущей во двор. В левом крыле этого дома до сих пор благополучно существует магазин Зенит. Культовое надо сказать было место в свое время.

А вот в правом, помимо всего прочего располагалось кафе под неуклюжим названием Стромынка. Но воспоминания мои сегодняшние связаны не с самим этим кафе - туда я по молодости лет не захаживал, а с малюсенькой "кулинарией", притулившейся в той самой вышеупомянутой арке.

Продавали в ней всякие плюшки приготовленные в том самом кафе и среди прочего была...

Капуста провансаль.

Ну, куда ж без Прованса-то в советской кухне :).

Чего там только не было - и морковные котлеты, и свекольные. И капустные шницели, и картофельные зразы с луком. И даже пирожное "картошка" с, на секундочку, настоящим коньяком!

Но вот в память врезался почему-то именно этот ароматный кисло-сладкий салат.

Если честно, я не имею ни малейшего представления имеет ли это блюдо действительно какое-либо отношение к Франции вообще и к Провансу в частности, но вкусно - это факт.

Два кило свежей белокочанной капусты.

Пара морковок.

Два разноцветных сладких перца.

Горсть клюквы (вполне подходит замороженная).

Чуть поменьше - чернослива без косточек.

Пара кисло-сладких яблок.

Ну что, попробуем воспроизвести?

Для маринада:

Литр воды.

Полстакана растительного масла (для пущей аутентичности можно взять нерафинированное).

150 мл (чуть больше чем полстакана) яблочного уксуса. Вот я настаиваю - яблочного. Да.

Две столовые ложки крупной соли (с одной ложкой разомнем капусту и еще одну добавим в маринад).

100 грамм сахара.

Один бутончик гвоздики.

Одна горошина душистого перца.

Один лавровый листик.

1/4 чайной ложки готовой горчицы.

Порошка корицы на кончике ножа.

Капусту нарезаем что называется "шашечками".



Морковку и перец соломкой.



Чернослив просто промоем, яблоки порежем тонкими дольками а с клюквой и вовсе ничего делать не надо.



Капусту смешиваем с морковью и хорошенько жмакаем, добавив столовую ложку крупной соли пока не даст сок.

Затем выкладываем слоями капусту с морковью, клюкву, яблоки, чернослив, сладкий перец, снова капусту и так далее.



Теперь нужно всю эту конструкцию хорошенько придавить ладонями, чтоб захрустело. И отставить в сторонку.

Переходим к маринаду.

Смешиваем все ингредиенты предназначенные для маринада, заливаем водой и доводим до кипения. Как только закипит накрываем крышкой, снимаем с огня и настаиваем минут пять.

Затем горячим маринадом заливаем капусту.

Придавим салат плоским блюдцем так, чтобы вся капуста полностью утонула в маринаде и оставим до полного остывания. После этого нужно убрать салат в холодильник.

Пробовать можно дня через три, а полного вкуса эта штука достигает через недельку.



Приятного аппетита!