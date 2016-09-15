Воздушные пирожные, готовятся в два счета! Просто тают во рту!

Простая выпечка, на которую не придется тратить много усилий.
Пирожное с кокосовой стружкой
Австралия настолько далека от нас, что мы мало знаем о ее кухне. Для того чтобы вы узнали об этой стране немного больше, мы сегодня поделимся с вами рецептом одного из традиционных австралийских десертов, под названием лемингтоны.
Они представляют собой воздушные пористые пирожные из бисквита, пропитанные шоколадным сиропом и обваленные в кокосовой стружке. От этого простого лакомства будут без ума и взрослые и дети
Ингредиенты
- Яйцо 3 шт.
- Сахар 200 г
- Подсолнечное масло 100 мл
- Молоко 250 мл
- Разрыхлитель 0,5 ст. л.
- Ванильный сахар 1 ст. л.
- Мука 250 г
- Какао-порошок 1 ст. л.
- Черный шоколад 50 г
- Кокосовая стружка по вкусу
Приготовление
- В миске смешайте яйца и 150 г сахара, добавьте ванильный сахар и взбивайте миксером или блендером около 3 минут.
- Добавьте 125 мл молока и взбивайте еще минуты три.
- После добавьте растительное масло, разрыхлитель, муку и перемешайте тесто до получения однородной массы.
- Вылейте тесто в форму, застеленную промасленной бумагой, размером примерно 20 на 20 сантиметров.
- Отправьте форму в разогретую до 180 градусов духовку на полчаса.
- Достав бисквит, дайте ему немного остыть, после чего переверните и аккуратно снимите бумагу.
- Оставшиеся молоко и сахар добавьте в сотейник, к ним положите какао и шоколад. Доведите массу до кипения, периодически помешивая. Остудите соус до комнатной температуры.
- Бисквит разрежьте на 16 кубиков. Каждый кубик обмакните в соусе со всех сторон, после чего обваляйте в кокосовой стружке.
Свежие комментарии