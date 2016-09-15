Воздушные пирожные, готовятся в два счета! Просто тают во рту!

Австралия настолько далека от нас, что мы мало знаем о ее кухне. Для того чтобы вы узнали об этой стране немного больше, мы сегодня поделимся с вами рецептом одного из традиционных австралийских десертов, под названием лемингтоны.

Они представляют собой воздушные пористые пирожные из бисквита, пропитанные шоколадным сиропом и обваленные в кокосовой стружке. От этого простого лакомства будут без ума и взрослые и дети