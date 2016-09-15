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Воздушные пирожные, готовятся в два счета! Просто тают во рту!

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Простая выпечка, на которую не придется тратить много усилий.

Воздушные пирожные, готовятся в два счета! Просто тают во рту!

Пирожное с кокосовой стружкой

Австралия настолько далека от нас, что мы мало знаем о ее кухне. Для того чтобы вы узнали об этой стране немного больше, мы сегодня поделимся с вами рецептом одного из традиционных австралийских десертов, под названием лемингтоны.

Они представляют собой воздушные пористые пирожные из бисквита, пропитанные шоколадным сиропом и обваленные в кокосовой стружке. От этого простого лакомства будут без ума и взрослые и дети

Ингредиенты

Яйцо 3 шт.
Сахар 200 г
Подсолнечное масло 100 мл
Молоко 250 мл
Разрыхлитель 0,5 ст. л.
Ванильный сахар 1 ст. л.
Мука 250 г
Какао-порошок 1 ст. л.
Черный шоколад 50 г
Кокосовая стружка по вкусу

Приготовление

  • В миске смешайте яйца и 150 г сахара, добавьте ванильный сахар и взбивайте миксером или блендером около 3 минут.
  • Добавьте 125 мл молока и взбивайте еще минуты три.
  • После добавьте растительное масло, разрыхлитель, муку и перемешайте тесто до получения однородной массы.
  • Вылейте тесто в форму, застеленную промасленной бумагой, размером примерно 20 на 20 сантиметров.1
  • Отправьте форму в разогретую до 180 градусов духовку на полчаса.2
  • Достав бисквит, дайте ему немного остыть, после чего переверните и аккуратно снимите бумагу.
  • Оставшиеся молоко и сахар добавьте в сотейник, к ним положите какао и шоколад. Доведите массу до кипения, периодически помешивая. Остудите соус до комнатной температуры.
  • Бисквит разрежьте на 16 кубиков. Каждый кубик обмакните в соусе со всех сторон, после чего обваляйте в кокосовой стружке.34

Источник

НапиткидесертыВыпечкаавстралийская кухнялемингтонывкуснокулинария
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