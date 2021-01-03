Луковый суп. Еще один способ согреться зимой

Здравствуй, честной народ.

Для меня луковый суп всегда был супом простецким и непритязательным, лишенным всякой романтики и лоску. Но тем не менее есть в нем своя душа и настроение. Так что думаю стоит потратить некоторое количество времени, чтобы получить зимой лишний источник удовольствия и нагревательный элемент изнутри одновременно.

Итак, надо вот что:

- По поводу замен, как обычно, ниже.

1,2 кг репчатого (желтого) лука

800г сладкого белого (салатного) лука.

800 мл говяжьего бульона

300 мл куриного бульона.

170 мл белого сухого вина

70-80г сливочного масла

2 лавровых листа

- 3-4 веточки тимьяна

- Багет

- вкусный и плавкий твердый сыр. Если нет, предлагаемых традиционно- эмменталя и грюйера, берите что-то вкусное, что берете и едите сами.

1 ч.л. вустерского соуса (опционально)

Поехали:

- Лук очистить и нарезать. Сначала пополам вдоль, затем полукольцами, поперек. Слишком тонко резать не стоит-есть риск на финальном этапе пережарить. Если есть мандолина или что-то типа бернеровской терки- то гуд. Мои 2 кг лука я нашинковал на терке минут за 5.

- Выбрать кастрюлю, примерно литра на 4-5 и разогреть в ней сливочное масло до пузырьков.

- Забросить лук и аккуратно, перемешать со сливочным маслом.

Все. Выставить огонь ниже среднего. Теперь неплохо бы запастись терпением, налить себе чаю и каждые минут 10-15 подходить и перемешивать. Вначале лук будет занимать всю кастрюлю и пугать неопытного кулинара своим объемом. Но луку свойственно быстро отдавать воду и «терять вес», так что минут через 20 его станет меньше.

-Минут через 40-50 воды станет еще меньше и лук начнет карамелизоваться. Теперь мешать можно чуть чаще. Для удобства неплохо бы вооружиться силиконовой лопаткой. Когда лук станет уверенно кремового цвета, огонь можно немного поднять и готовить еще минут 10, помешивая и контролируя, дабы все не пригорело к чертовой бабушке. В конце готовки жидкости на дне быть не должно- лишь остатки от слегка прижаренного лука на дне.

- Влить вино и перемешать лопаткой. Готовить на небольшом огне 2-3 минуты

- Влить оба вида бульона, вустерский соус, лавровый лист и тимьян. Прикрыть не до конца крышкой и готовить на маленьком огне так, чтобы слегка кипело, 40-50 минут. А как будет готово, убрать лавровый лист и тимьян и приправить солью и черным перцем. Финально попробовать и отрегулировать по вкусу

- Нагреть духовку до 180С.

- Багет нарезать в сантиметр толщиной и смазать оливковым или другим растительным маслом и запекать 3-4 минуты, чтобы хлеб подрумянился.

- Увеличить температуру до 200С. Теперь есть два пути:

- положить на багет по ломтику-другому сыра и печь, пока сыр не расплавится. Потом разлить суп по тарелкам и поместить пару кусочков багета с сыром сверху

- Либо можно сразу суп разлить по огнеупорным тарелкам или горшкам, уложить сверху подрумяненные куски багета с сыром и отправить все вместе в духовку, пока сыр не потечет и подрумянится. Я еще сверху врубаю гриль на пару минут. В этом случае багет впитывает суп и перестает быть хрустящим, но все равно получается вкусно и более насыщенно. Я обычно готовлю именно по второму способу.

- Все. Готовый суп можно дополнительно посыпать свежим тимьяном и свежесмолотым черным перцем. Теперь можно плеснуть себе вина в кружку и немного расслабиться. Вы же не выпили вино ,пока готовили? А то у меня периодически так и происходит.

Технические вопросы и замены:

- Лук. Можно использовать один вид вид лука- обычный репчатый. Но сочетание со сладким мне нравится больше.

- Вино: если будете готовить с вином, постарайтесь все же взять вкусное и не самое дешевое. Есть риск нарваться на откровенный кисляк и запороть все приключение. Те, кто не хотят использовать вино, могут взять 2-3 ст.л. белого винного уксуса и долить бульоном, чтобы получилось 3\4 чашки.

Ну, либо можно и вовсе отказаться от вина-уксуса. Но все же винный аромат здесь играет свою, ключевую роль.

- Бульон: Для экономии времени идеальный вариант, если у вас, как у меня есть в морозилке готовый замороженный бульон. У меня как раз был крепкий, долгоиграющий говяжий и куриный.

Говяжий бульон тут дает основной вкус и является базовым. Также можно приготовить суп на одном бульоне. На том, что у вас под рукой. Однажды найду время и сделаю посты по бульонам, чтобы можно было на них ссылаться.

- Густоту бульона можно варьировать по желанию. Я предпочитаю более густую консистенцию и часто беру меньше предложенного количества. Вы можете сделать также- и влить сразу не весь бульон, при необходимости, добавляя в процессе.

Выводы: классический зимний суп- согревающий и душевный. Густой, на вкусном крепком бульоне, с оттенком вина и большой сырной гренкой. Да, на его приготовление потребуется время- лук карамелизуется час-полтора, да и приготовление бульона также отнимает время. Так что все же рекомендую разделить эти два этапа и бульон приготовить заранее. Тогда все приготовление сведется к нарезке и карамелизации лука. И да, люди, имеющие стойкое отторжение к тому самому «вареному луку» луку из детства- могут успокоиться: карамелизованный лук – офигенная штука не только в супе, но и в качестве закуски и не имеет к вареному луку никакого отношения.

Как обычно, предлагаю приобщиться к прекрасному, приготовить и рассказать\показать, что же там у вас в итоге получилось. Удачи, народ.