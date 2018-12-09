10 рецептов салата оливье. В том числе для веганов

Рецепты для тех, кто не представляет новогоднего стола без привычного салата, но при этом хочет разнообразия.

1. Советский оливье

Классический рецепт, который ассоциируется с Новым годом так же прочно, как ёлка и «Ирония судьбы, или С лёгким паром!».

arbuz.com

Ингредиенты

5 клубней картофеля;

300 г варёной колбасы;

4 солёных огурца;

1 морковь;

1 банка консервированного горошка;

4 яйца;

1 луковица;

150 г майонеза;

соль.

Приготовление

Отварите картофель и морковь до мягкости, яйца сварите вкрутую. Нарежьте овощи, яйца, колбасу и огурцы кубиками, лук измельчите. Слейте жидкость из банки консервированного горошка. Смешайте все ингредиенты, посолите и заправьте майонезом.

Овощи лучше варить в кожуре и только потом чистить. Так они лучше сохраняют вкусовые качества.

2. Оливье от Татьяны Толстой

В начале 2016 года публицист, писатель и телеведущая Татьяна Толстая опубликовала в своём аккаунте в Facebook рецепт правильного салата оливье.

recipefy.com

Ингредиенты

300 г мяса или курицы;

1 морковь;

4 яйца;

1 банка консервированного горошка;

2 бочковых солёных огурца;

2 небольших свежих огурца;

1 кислое яблоко;

1 лимон;

100 г сметаны;

70 г майонеза;

соль;

1 столовая ложка сахара.

Приготовление

Слейте жидкость с зелёного горошка. Очистите от кожуры и нарежьте кубиками свежие и солёные огурцы. Положите их в дуршлаг, чтобы стекли сок и рассол.

Мясо отварите и нарежьте небольшими кусочками. Нарежьте варёную морковь, яйца и яблоко кубиками. Для заправки смешайте сок половины лимона с сахаром, добавьте сметану и майонез. Положите соус в салат и перемешайте.

По желанию можно добавить 50 г каперсов, 150 г маринованных грибов или кинзу.

3. Оливье с курицей

Второй по популярности вариант оливье готовится не с колбасой, а с курицей. Этот салат иногда называют «Столичным».

spoontangkitchen.com

Ингредиенты

5 клубней картофеля;

300 г куриной грудки;

4 солёных огурца;

1 морковь;

1 банка консервированного горошка;

4 яйца;

1 луковица;

150 г майонеза;

соль.

Приготовление

Отварите картофель, морковь и яйца. Нарежьте их кубиками. Варёное мясо нарежьте кусочками или разберите на волокна. Слейте жидкость с горошка. Нарежьте огурцы кубиками, луковицу измельчите. Смешайте все компоненты, посолите и заправьте майонезом.

4. Диетический оливье

С точки зрения диеты и правильного питания в оливье нет ничего криминального, кроме колбасы и очень калорийного майонеза. Их и нужно заменить. Кроме того, стоит положить в блюдо меньше картофеля и добавить свежих огурцов.

magdascauldron.com

Ингредиенты

3 клубня картофеля;

300 г куриной или индюшачей грудки;

2 солёных огурца;

2 свежих огурца;

1 морковь;

1 банка консервированного горошка;

4 яйца;

1 луковица;

150 г сметаны;

20 г горчицы;

соль.

Приготовление

Очистите и нарежьте кубиками сваренные картофель, морковь, яйца. Мясо отварите и разберите на волокна. Слейте жидкость с зелёного горошка. Нарежьте огурцы и лук. Посолите. Для заправки смешайте сметану и горчицу.

Диетический вариант лучше готовить заранее. В первый день он будет отличаться по вкусу от традиционного оливье, а на второй разница практически не будет заметна.

5. Вегетарианский оливье

Салат для вегетарианца приготовить не так сложно. Нужно просто заменить колбасу или мясо на нечто растительного происхождения, например на мягкий тофу.

thevegancorner.com

Ингредиенты

5 клубней картофеля;

150 г тофу;

1 солёный огурец;

1 свежий огурец;

1 морковь;

½ банки консервированного горошка;

½ банки консервированной кукурузы;

4 яйца;

1 луковица;

150 г майонеза;

соль.

Приготовление

Отварите морковь, картофель и яйца. Нарежьте огурцы, варёные овощи, яйца и тофу кубиками, луковицу измельчите. С горошка и кукурузы слейте жидкость. Смешайте компоненты, посолите и заправьте майонезом.

Если салат кажется немного пресным, добавьте чёрного перца по вкусу.

6. Веганский оливье

Приготовление веганского оливье — задача со звёздочкой, так как придётся отказаться не только от мяса или колбасы, но и от яиц и майонеза.

theironyou.com

Ингредиенты

300 г картофеля;

1 морковь;

1 большой свежий огурец;

1 банка консервированной фасоли (не в томатном соусе);

½ банки консервированного горошка;

100 мл соевого молока;

100 мл оливкового масла;

1,5 столовых ложки лимонного сока;

1,5 столовых ложки дижонской горчицы;

соль.

Приготовление

Отварите морковь и картофель. Слейте жидкость с фасоли и горошка. Нарежьте картофель, морковь и огурец кубиками. Для заправки смешайте блендером соевое молоко, лимонный сок и горчицу. Не переставая взбивать, медленно влейте оливковое масло. Когда смесь загустеет, заправку можно класть в салат.

7. Оливье с красной рыбой

Если перед Новым годом раскупили всю колбасу, её можно заменить на более изысканный вариант.

holafoodie.com

Ингредиенты

5 клубней картофеля;

300 г малосольной красной рыбы;

2 средних свежих огурца;

200 г замороженного зелёного горошка;

30 г сливочного масла;

120 г майонеза.

Приготовление

Нарежьте варёную картошку, рыбу и огурцы кубиками. Масло растопите на сковороде и обжарьте горошек до готовности, затем остудите. Смешайте все ингредиенты и заправьте майонезом. Солить салат не нужно, так как в нём уже есть солёная рыба.

8. Оливье с креветками

Ещё один рецепт для тех, кто хочет приготовить более изысканную версию салата.

Yevgeniy Shpika / flickr.com

Ингредиенты

4 клубня картофеля;

300 г очищенных креветок;

4 яйца;

1 солёный огурец;

1 свежий огурец;

2 столовые ложки солёной икры трески;

30 г зелёного лука;

120 г майонеза;

соль.

Приготовление

Отварите и остудите креветки. Нарежьте варёный картофель, яйца, огурцы и лук. Положите ингредиенты в салатницу, добавьте икру, майонез, соль, перемешайте. По желанию в заправку можно добавить 1 столовую ложку соевого соуса.

9. Свежий вариант оливье

Вариант для тех, кому не хватает зелени на новогоднем столе.

menuterraneus.com

Ингредиенты

2 клубня картофеля;

200 г говядины;

2 свежих огурца;

200 г салата айсберг;

1 солёный огурец;

1 кислое яблоко;

3 яйца;

½ банки консервированного горошка;

150 г майонеза;

соль.

Приготовление

Отварите мясо, картофель и яйца. Салат порвите руками на мелкие кусочки. Говядину, огурцы, картофель, яйца, яблоко нарежьте кубиками. Слейте воду с горошка. Перемешайте все ингредиенты, посолите, заправьте майонезом.

10. Дореволюционный оливье

Адаптированный рецепт для тех, кто стремится к аутентичности.

roux61.com

Ингредиенты

2 рябчика;

4 клубня картофеля;

50 г салата латук;

80 г майонеза;

2 небольших свежих огурца;

8 раковых шеек;

½ стакана ланспика;

2 чайные ложки каперсов;

10 оливок;

2 столовые ложки соуса кабуль.

Приготовление

Сначала надо выяснить, что скрывается за некоторыми названиями ингредиентов. Ланспик — это застывший жирный бульон. Если варите к новогоднему столу холодец, отлейте полстакана жидкости в отдельную ёмкость и дайте ей застыть. Для соуса кабуль нужно растопить в сковороде 20 г сливочного масла, поджарить на нём 40 г муки до золотистого цвета, добавить 40 г хрена и 40 г сливок, прогреть и остудить.

Для салата отварите или запеките рябчиков. При желании их можно заменить телячьим языком или куропаткой. Отделите мясо от костей и порежьте. Нарубите кубиками варёную картошку и огурцы. Сложите эти ингредиенты в миску, добавьте каперсы и оливки, заправьте майонезом с соусом кабуль. Украсьте варёными раковыми шейками, салатом латук и рубленым ланспиком.

До подачи держите салат в холодильнике, чтобы ланспик не растаял.