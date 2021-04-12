Отличная идея обеда для занятых хозяек. А если у вас ещё остался сваренный рис со вчерашнего обеда или ужина, то считайте, что обедом вы управитесь быстрее обычного в разы. Это тот рецепт, о котором не хочется много говорить, его надо просто делать.
Вам понадобитсяИнгредиенты скопированы
|Филе белой рыбы
|300 г
|Шпинат
|100 г
|Яйцо куриное
|2 шт.
|Мука пшеничная
|30 г
|Рис жасмин
|400 г
|Паприка в хлопьях
|3 ч.л.
|Растительное масло
|50 мл
|Соль
|½ ч.л.
Рыбная лепёшка (этап 1)
|Филе белой рыбы
|300 г
|Яйцо куриное
|2 шт.
|Паприка в хлопьях
|2 ч.л.
Для приготовления вкусного рыбного фарша подойдёт любое рыбное филе. Итак, в чашу блендера поместите рыбное филе, желательно нарезанное на куски. Вбейте яйца и добавьте сухую паприку именно крупного помола. Она придаст не только вкус блюду, но и красивую текстуру.
Рыбная лепёшка (этап 2)
|Шпинат
|100 г
|Соль
|½ ч.л.
Листья шпината промойте под проточной водой, порвите на кусочки и добавьте к рыбному филе. В рецепте можно использовать замороженный шпинат. Посолите по вкусу и включите блендер на пару минут.
Рыбная лепёшка (этап 3)
|Мука пшеничная
|30 г
В перемолотую массу добавьте муку. Я положила 1,5 столовые ложки и такого количества было достаточно.Возможно муки потребуется больше. Всё зависит от её сорта, влажности рыбного филе, размера яйц. Фарш должен получится довольно густым.
Рыбная лепёшка (этап 4)
|Растительное масло
|50 мл
В горячее масло выложите весь фарш, разравнивая его в виде лепёшки. Накройте сковородку крышкой и обжаривайте не перемешивая на маленьком огне около 4 минут.
Рыбная лепёшка (этап 5)
Аккуратно лопаткой с переверните рыбную лепёшку на другую сторону и продолжайте обжаривать с другой стороны.
Рыбная лепёшка (этап 6)
|Рис жасмин
|400 г
|Паприка в хлопьях
|1 ч.л.
Нафаршировать такую рыбную лепёшку можно любой кашей. В идеале, это, конечно, рис. Соедините готовый рис с паприкой и размешайте.
Рыбная лепёшка (этап 7)
Выложите рыбную лепёшку на блюдо. На половину лепёшки выложите весь рис и накройте его второй половиной лепёшки.
Рыбная лепёшка (этап 8)
Примерно так у вас должно получиться. Подать такую рыбную фаршированную рисом лепёшку можно с любым острым соусом. У меня тут домашний ткемали.
Рыбная лепёшка (этап 9)
Я дала количество ингредиентов на две порции. Перед подачей разрежьте лепёшку на несколько частей и можно сервировать стол.
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