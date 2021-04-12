Отличная идея обеда для занятых хозяек. А если у вас ещё остался сваренный рис со вчерашнего обеда или ужина, то считайте, что обедом вы управитесь быстрее обычного в разы. Это тот рецепт, о котором не хочется много говорить, его надо просто делать.

Вам понадобитсяИнгредиенты скопированы

Филе белой рыбы 300 г Шпинат 100 г Яйцо куриное 2 шт. Мука пшеничная 30 г Рис жасмин 400 г Паприка в хлопьях 3 ч.л. Растительное масло 50 мл Соль ½ ч.л.

Рыбная лепёшка (этап 1)

Филе белой рыбы 300 г Яйцо куриное 2 шт. Паприка в хлопьях 2 ч.л.

Для приготовления вкусного рыбного фарша подойдёт любое рыбное филе. Итак, в чашу блендера поместите рыбное филе, желательно нарезанное на куски. Вбейте яйца и добавьте сухую паприку именно крупного помола. Она придаст не только вкус блюду, но и красивую текстуру.

Рыбная лепёшка (этап 2)

Шпинат 100 г Соль ½ ч.л.

Листья шпината промойте под проточной водой, порвите на кусочки и добавьте к рыбному филе. В рецепте можно использовать замороженный шпинат. Посолите по вкусу и включите блендер на пару минут.

Рыбная лепёшка (этап 3)

Мука пшеничная 30 г

В перемолотую массу добавьте муку. Я положила 1,5 столовые ложки и такого количества было достаточно.

Рыбная лепёшка (этап 4)

Растительное масло 50 мл

Возможно муки потребуется больше. Всё зависит от её сорта, влажности рыбного филе, размера яйц. Фарш должен получится довольно густым.

В горячее масло выложите весь фарш, разравнивая его в виде лепёшки. Накройте сковородку крышкой и обжаривайте не перемешивая на маленьком огне около 4 минут.

Рыбная лепёшка (этап 5)

Аккуратно лопаткой с переверните рыбную лепёшку на другую сторону и продолжайте обжаривать с другой стороны.

Рыбная лепёшка (этап 6)

Рис жасмин 400 г Паприка в хлопьях 1 ч.л.

Нафаршировать такую рыбную лепёшку можно любой кашей. В идеале, это, конечно, рис. Соедините готовый рис с паприкой и размешайте.

Рыбная лепёшка (этап 7)

Выложите рыбную лепёшку на блюдо. На половину лепёшки выложите весь рис и накройте его второй половиной лепёшки.

Рыбная лепёшка (этап 8)

Примерно так у вас должно получиться. Подать такую рыбную фаршированную рисом лепёшку можно с любым острым соусом. У меня тут домашний ткемали.

Рыбная лепёшка (этап 9)

Я дала количество ингредиентов на две порции. Перед подачей разрежьте лепёшку на несколько частей и можно сервировать стол.