Панцанелла

ОПИСАНИЕ

Для меня всегда высшая похвала тому, что я приготовила, если муж просит повторить блюдо на следующий день. Так было с этим салатом. Это настоящий летний праздник из суперпростых продуктов. Все-таки итальянцы — большие молодцы, что придумали этот салат.

ИНГРЕДИЕНТЫ

хлеб 4 куска

помидоры 3 шт.

перец болгарский 3 шт.

лук красный 1 шт.

уксус 9% 2 ст. л.

базилик свежий 10 листьев

петрушка 1 веточка

оливковое масло 2 ст. л.

соль по вкусу

чеснок 3 зубчика

Хлеб для такого салата берут черствый. Если у вас, как у меня, такого не оказалось, нарежьте свежий и подсушите его в духовке.

Болгарские перцы запечь целиком в духовке около 10–15 минут. Завернуть в пакет, чтобы они пропотели.

Почистить от шкурки и семян, нарезать.

Лук почистить, нарезать полукольцами и замариновать в уксусе на 10 минут. Слить уксус, сохранить его для заправки.

Для заправки чеснок пропустить через пресс, смешать с рубленым базиликом и петрушкой. Влить 1 ложку уксуса, в котором мариновался лук. Посолить и добавить масло.

Помидоры нарезать кубиками.

В миске смешать хлеб, лук, помидоры, залить заправкой. Перемешать.

Сверху добавить запеченные перцы, аккуратно перемешать, сбрызнуть немного маслом.

Подавать сразу, посыпав базиликом.

Приятного аппетита!