Панцанелла

ОПИСАНИЕ
Для меня всегда высшая похвала тому, что я приготовила, если муж просит повторить блюдо на следующий день. Так было с этим салатом. Это настоящий летний праздник из суперпростых продуктов. Все-таки итальянцы — большие молодцы, что придумали этот салат.
ИНГРЕДИЕНТЫ
хлеб 4 куска
помидоры 3 шт.
перец болгарский 3 шт.
лук красный 1 шт.
уксус 9% 2 ст. л.
базилик свежий 10 листьев
петрушка 1 веточка
оливковое масло 2 ст. л.
соль по вкусу
чеснок 3 зубчика
Хлеб для такого салата берут черствый. Если у вас, как у меня, такого не оказалось, нарежьте свежий и подсушите его в духовке.
Болгарские перцы запечь целиком в духовке около 10–15 минут. Завернуть в пакет, чтобы они пропотели.
Почистить от шкурки и семян, нарезать.
Лук почистить, нарезать полукольцами и замариновать в уксусе на 10 минут. Слить уксус, сохранить его для заправки.
Для заправки чеснок пропустить через пресс, смешать с рубленым базиликом и петрушкой. Влить 1 ложку уксуса, в котором мариновался лук. Посолить и добавить масло.
Помидоры нарезать кубиками.
В миске смешать хлеб, лук, помидоры, залить заправкой. Перемешать.
Сверху добавить запеченные перцы, аккуратно перемешать, сбрызнуть немного маслом.
Подавать сразу, посыпав базиликом.Приятного аппетита!
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