БУДЕТ ВКУСНО!

129 735 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Iness Aartee23 декабря, 11:23
    Вкусно! Спасибо!Мясо по-грузински
  • Run Николаева22 декабря, 21:10
    Готовится кольмар, действительно, моментально. И съедается быстро :) Но пока его чистишь-потратишь гораздо больше вре...Жареный кальмар с...
  • Натала Васильева22 декабря, 16:19
    Руки мне ещё нужны, лучше украшу стол разнообразными яствами.Как украсить ново...

Панцанелла

304

ОПИСАНИЕ

Для меня всегда высшая похвала тому, что я приготовила, если муж просит повторить блюдо на следующий день. Так было с этим салатом. Это настоящий летний праздник из суперпростых продуктов. Все-таки итальянцы — большие молодцы, что придумали этот салат.

ИНГРЕДИЕНТЫ

хлеб 4 куска

помидоры 3 шт.

перец болгарский 3 шт.

лук красный 1 шт.

уксус 9% 2 ст. л.

базилик свежий 10 листьев

петрушка 1 веточка

оливковое масло 2 ст. л.

соль по вкусу

чеснок 3 зубчика

Хлеб для такого салата берут черствый. Если у вас, как у меня, такого не оказалось, нарежьте свежий и подсушите его в духовке.

Хлеб для такого салата берут черствый. Если у вас, как у меня, такого не оказалось, нарежьте свежий и подсушите его в духовке.

Болгарские перцы запечь целиком в духовке около 10–15 минут. Завернуть в пакет, чтобы они пропотели.

Болгарские перцы запечь целиком в духовке около 10–15 минут. Завернуть в пакет, чтобы они пропотели.

Почистить от шкурки и семян, нарезать.

Почистить от шкурки и семян, нарезать.

Лук почистить, нарезать полукольцами и замариновать в уксусе на 10 минут. Слить уксус, сохранить его для заправки.

Лук почистить, нарезать полукольцами и замариновать в уксусе на 10 минут. Слить уксус, сохранить его для заправки.

Для заправки чеснок пропустить через пресс, смешать с рубленым базиликом и петрушкой. Влить 1 ложку уксуса, в котором мариновался лук. Посолить и добавить масло.

Для заправки чеснок пропустить через пресс, смешать с рубленым базиликом и петрушкой. Влить 1 ложку уксуса, в котором мариновался лук. Посолить и добавить масло.

Помидоры нарезать кубиками.

Помидоры нарезать кубиками.

В миске смешать хлеб, лук, помидоры, залить заправкой. Перемешать.

В миске смешать хлеб, лук, помидоры, залить заправкой. Перемешать.

Сверху добавить запеченные перцы, аккуратно перемешать, сбрызнуть немного маслом.

Сверху добавить запеченные перцы, аккуратно перемешать, сбрызнуть немного маслом.

Подавать сразу, посыпав базиликом. Желаю хороших и вкусных выходных!

Подавать сразу, посыпав базиликом.

Приятного аппетита!

итальянская кухнясалатыпанцанеллакулинария
35
Обсудить

Картина дня

наверх