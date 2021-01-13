Математик рассказал о правильном способе нарезать праздничный торт. Этому методу уже 114 лет

Новогодний или рождественский торт – один из основных атрибутов праздничного стола наряду с шампанским и салатом. Оказывается, существует правильный и неправильный способ разрезать торт. Этот способ был описан в научном журнале еще в 1906 году.

Такой способ нарезать новогодний торт – не самый удобный. Однако он помогает сохранить свежесть праздничного угощения

Профессор прикладной математики в Университете Бата и профессор геометрии в Грешем-колледже в Лондоне Крис Бадд недавно провел онлайн-лекцию под названием «Математический рождественский чулок», в которой рассказал о правильном и неправильном способе нарезания рождественского торта.

Исследование английского ученого сэра Фрэнсиса Гальтона, опубликованное в 1906 году в журнале Nature, показывает, что кусочек торта нужно вырезать посередине, а затем соединять оставшиеся части вместе, чтобы предотвратить его высыхание. Вот, как это выглядит:

Благодаря этому методу внутренняя часть оставшегося торта не подвергнется воздействию воздуха и сохранит десерт влажным. Однако стоит учитывать, что хранить торты необходимо согласно их сроку годности, указанному на упаковке.

Ранее в этом году фанат науки Колин Пуррингтон нашел у себя в подвале кексы Twinkie, которые пролежали там более восьми лет.

Согласно городской легенде, эти лакомства никогда не портятся. Однако Пуррингтон обнаружил на кексах странный грибок, который не смогли идентифицировать даже работники лаборатории.