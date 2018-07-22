Запеченная скумбрия с орехово-сырной начинкой

Просто супер! Очень вкусная рыбка!
Ингредиенты:
✓ Скумбрия (мороженая) — 1 штука
✓ Горчица (дижонская) — 1 ч. л.
✓ Грецкие орехи — 1–2 ч. л.
✓ Сыр твердый — 30 грамм
✓ Соль — по вкусу
✓ Майонез — 1–2 ч. л.
✓ Растительное масло — 0,5 ч .л
Рецепт приготовления:
Размораживаем скумбрию при комнатной температуре. Отрезаем голову и срезаем плавники.
Разрезаем рыбку по брюшку и удаляем хребет и кости. Промываем и обсушиваем бумажными полотенцами.
Распределяем на филе горчицу, посыпаем сверху измельченными грецкими орехами и натертый на крупной терке сыр.
Складываем рыбу пополам и перевязываем нитью. Затем заворачиваем рыбу в фольгу и запекаем при 180ºC около 20–25 минут.
Разворачиваем фольгу, смазываем рыбу майонезом и снова запекаем 10 минут до румяности.
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