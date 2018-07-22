Запеченная скумбрия с орехово-сырной начинкой

Просто супер! Очень вкусная рыбка!

Ингредиенты:

✓ Скумбрия (мороженая) — 1 штука

✓ Горчица (дижонская) — 1 ч. л.

✓ Грецкие орехи — 1–2 ч. л.

✓ Сыр твердый — 30 грамм

✓ Соль — по вкусу

✓ Майонез — 1–2 ч. л.

✓ Растительное масло — 0,5 ч .л

Рецепт приготовления:

Размораживаем скумбрию при комнатной температуре. Отрезаем голову и срезаем плавники.

Разрезаем рыбку по брюшку и удаляем хребет и кости. Промываем и обсушиваем бумажными полотенцами.

Распределяем на филе горчицу, посыпаем сверху измельченными грецкими орехами и натертый на крупной терке сыр.

Складываем рыбу пополам и перевязываем нитью. Затем заворачиваем рыбу в фольгу и запекаем при 180ºC около 20–25 минут.

Разворачиваем фольгу, смазываем рыбу майонезом и снова запекаем 10 минут до румяности.