Решила приготовить интересное варенье – из мандаринов с кожурой. Для его приготовления я купила мандарины из двух стран – марокканские и бенинские. Нужно использовать упругие, неповрежденные фрукты небольшого размера. Мандарины для варенья разрезала пополам, но для эксперимента оставила несколько мандаринов целыми.

Получается оригинальное янтарное мандариновое варенье (с кожурой)! В сезон мандаринов обязательно приготовьте это ароматное варенье.

Ингредиенты

Мандарин – 1 кг

Сахар – 1 кг

Вода – 240 мл

Для приготовления варенья из мандаринов с кожурой готовлю продукты по списку.

Мандарины тщательно мою.

Заливаю мандарины кипящей водой и оставляю на 15 минут. Эта процедура необходима для того, чтобы кожуру сделать пористой, мягкой и удалить часть горьких эфирных масел. Воду сливаю и заливаю мандарины теперь холодной водой на 10-12 часов.

Несколько мандаринов я варю целыми. Эти фрукты я прокалываю зубочисткой вдоль долек в нескольких местах.

Остальные мандарины разрезаю пополам.

Готовлю сироп. В кастрюлю наливаю стакан воды и добавляю половину сахара (500 г).

Варю сироп на плите (до исчезновения крупинок сахара).

В сироп опускаю подготовленные мандарины.

На плите довожу мандарины с сиропом до кипения, убавляю огонь до минимума и варю примерно 20 минут.

Снимаю кастрюлю с плиты и оставляю мандарины на 4 часа.

Добавляю к мандаринам 250 г сахара и снова варю варенье на плите около 20 минут. Снимаю кастрюлю с плиты и оставляю мандарины на 4 часа.

Еще раз повторяю процедуру, добавив оставшийся сахар (250 г).

Снимаю кастрюлю с плиты и оставляю на 4 часа.

Получается вот такое варенье с золотистым сиропом. Но мандариновое варенье еще не готово.

Вынимаю мандарины в чистую сухую миску. Сироп увариваю до более густого на медленном огне. В сироп снова выкладываю мандарины и довожу до кипения.

Выкладываю мандарины в сухие стерилизованные пол-литровые банки, заливаю их сиропом. У меня получились 2 пол-литровые баночки.

Закатываю варенье прокипяченными металлическими крышками. Укутываю банки с вареньем до полного остывания.

Варенье из мандаринов с кожурой на зиму готово!