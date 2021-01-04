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Варенье из мандаринов с кожурой

304Решила приготовить интересное варенье – из мандаринов с кожурой. Для его приготовления я купила мандарины из двух стран – марокканские и бенинские. Нужно использовать упругие, неповрежденные фрукты небольшого размера. Мандарины для варенья разрезала пополам, но для эксперимента оставила несколько мандаринов целыми. 

Получается оригинальное янтарное мандариновое варенье (с кожурой)! В сезон мандаринов обязательно приготовьте это ароматное варенье.

Варенье из мандаринов с кожурой

Варенье из мандаринов с кожурой

Ингредиенты

  • Мандарин – 1 кг
  • Сахар – 1 кг
  • Вода – 240 мл

Для приготовления варенья из мандаринов с кожурой готовлю продукты по списку.

Варенье из мандаринов с кожурой

Мандарины тщательно мою.

Варенье из мандаринов с кожурой

Заливаю мандарины кипящей водой и оставляю на 15 минут. Эта процедура необходима для того, чтобы кожуру сделать пористой, мягкой и удалить часть горьких эфирных масел. Воду сливаю и заливаю мандарины теперь холодной водой на 10-12 часов.

Варенье из мандаринов с кожурой

Несколько мандаринов я варю целыми. Эти фрукты я прокалываю зубочисткой вдоль долек в нескольких местах.

Варенье из мандаринов с кожурой

Остальные мандарины разрезаю пополам.

Варенье из мандаринов с кожурой

Готовлю сироп. В кастрюлю наливаю стакан воды и добавляю половину сахара (500 г).

Варенье из мандаринов с кожурой

Варю сироп на плите (до исчезновения крупинок сахара).

Варенье из мандаринов с кожурой

В сироп опускаю подготовленные мандарины.

Варенье из мандаринов с кожурой

На плите довожу мандарины с сиропом до кипения, убавляю огонь до минимума и варю примерно 20 минут.

Варенье из мандаринов с кожурой

Снимаю кастрюлю с плиты и оставляю мандарины на 4 часа.

Варенье из мандаринов с кожурой

Добавляю к мандаринам 250 г сахара и снова варю варенье на плите около 20 минут. Снимаю кастрюлю с плиты и оставляю мандарины на 4 часа.

Варенье из мандаринов с кожурой

 

Еще раз повторяю процедуру, добавив оставшийся сахар (250 г).

Варенье из мандаринов с кожурой

Снимаю кастрюлю с плиты и оставляю на 4 часа.

Варенье из мандаринов с кожурой

Получается вот такое варенье с золотистым сиропом. Но мандариновое варенье еще не готово.

Варенье из мандаринов с кожурой

Вынимаю мандарины в чистую сухую миску. Сироп увариваю до более густого на медленном огне. В сироп снова выкладываю мандарины и довожу до кипения.

Варенье из мандаринов с кожурой

Выкладываю мандарины в сухие стерилизованные пол-литровые банки, заливаю их сиропом. У меня получились 2 пол-литровые баночки.

Варенье из мандаринов с кожурой

Закатываю варенье прокипяченными металлическими крышками. Укутываю банки с вареньем до полного остывания.

Варенье из мандаринов с кожурой

Варенье из мандаринов с кожурой на зиму готово!

Варенье из мандаринов с кожурой

Варенье из мандаринов с кожурой

Варенье из мандаринов с кожурой

 

 

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