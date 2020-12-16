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Торт «Сметанник» – без духовки, без выпечки, настолько нежный, что просто тает во рту

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Если хотите приготовить вкусный десерт к чаю и при этом не возиться с приготовлением теста, выпечкой коржей, обратите внимание на этот рецепт. Основа для торта делается за пару минут из готового шоколадного печенья. А крем на основе обычной сметаны. Получается очень нежно и вкусно. Перед началом готовки обязательно достаньте сливочное масло из холодильника заранее, оно должно быть комнатной температуры.

Ингредиенты:

Для основы:

  • песочное шоколадное печенье – 300 г
  • сливочное масло – 120 г
  • молоко – 1-2 ст.л.

Для сметанного крема:

  • сметана 20% жирности – 400 г
  • яйца куриные – 2 шт.
  • сахар – 150 г
  • сливочное масло – 100 г
  • мука – 50 г
  • ванильный сахар – 2 ч.л.

Торт «Сметанник» – без духовки, без выпечки, настолько нежный, что просто тает во рту

Рецепт приготовления торта Сметанник без выпечки:

Начнем с приготовления крема. В небольшую кастрюльку насыпаем муку и сахар, перемешиваем.

Торт «Сметанник» – без духовки, без выпечки, настолько нежный, что просто тает во рту

Добавляем яйца.

Торт «Сметанник» – без духовки, без выпечки, настолько нежный, что просто тает во рту

Хорошо размешиваем венчиком до однородности.

Торт «Сметанник» – без духовки, без выпечки, настолько нежный, что просто тает во рту

Теперь кладем сметану, снова перемешиваем.

Торт «Сметанник» – без духовки, без выпечки, настолько нежный, что просто тает во рту

Ставим кастрюлю на небольшой огонь, постоянно помешиваем. Когда масса начнет густеть, огонь делаем минимальным, продолжаем мешать. Когда крем закипит, провариваем при слабом кипении 1-2 минуты, не прекращая мешать венчиком. Затем снимаем с плиты.

Торт «Сметанник» – без духовки, без выпечки, настолько нежный, что просто тает во рту

Консистенция крема на этом этапе напоминает пудинг.

Чтобы быстрее остудить крем, можно поставить кастрюльку в емкость с ледяной водой и помешивать.

Торт «Сметанник» – без духовки, без выпечки, настолько нежный, что просто тает во рту

Когда крем остынет до комнатной температуры, накрываем его пищевой пленкой и оставляем на столе.

Торт «Сметанник» – без духовки, без выпечки, настолько нежный, что просто тает во рту

Теперь можно сделать основу для торта. Печенье складываем в чашу блендера.

Торт «Сметанник» – без духовки, без выпечки, настолько нежный, что просто тает во рту

И измельчаем в крошку.

Торт «Сметанник» – без духовки, без выпечки, настолько нежный, что просто тает во рту

Добавляем к песочной крошке 120 г растопленного сливочного масла. Перемешиваем, смотрим на консистенцию крошки, собирая её ладонью в комок. Она должна собираться и держать форму, но легко рассыпаться.

Торт «Сметанник» – без духовки, без выпечки, настолько нежный, что просто тает во рту

Если форма не держится, то добавляем ложку молока, перемешиваем и снова проверяем. Возможно, придется добавить ещё одну ложку.

Торт «Сметанник» – без духовки, без выпечки, настолько нежный, что просто тает во рту

Далее откладываем 1/3 крошки в отдельную миску, она понадобится позже для обсыпки торта. А остальную крошку насыпаем в разъемную форму (либо ставим только кольцо на тарелку). Ложкой утрамбовываем основу, формируя бортики. Дно можно утрамбовать стаканом. Пока отправляем основу в холодильник.

Торт «Сметанник» – без духовки, без выпечки, настолько нежный, что просто тает во рту

Возвращаемся к крему. В миску кладем 100 г сливочного масла комнатной температуры, добавляем ванильный сахар.

Торт «Сметанник» – без духовки, без выпечки, настолько нежный, что просто тает во рту

Взбиваем миксером на высоких оборотах примерно 2-3 минуты, пока масса не посветлеет и не станет воздушной.

Торт «Сметанник» – без духовки, без выпечки, настолько нежный, что просто тает во рту

Теперь немного взбиваем миксером до воздушности заварной крем, который приготовили ранее. К этому моменту он тоже должен быть комнатной температуры.

Торт «Сметанник» – без духовки, без выпечки, настолько нежный, что просто тает во рту

Теперь добавляем заварной сметанный крем к взбитому маслу и перемешиваем миксером. Делать это будем в 2 подхода, т.е. сначала добавляем половину сметанного крема, взбиваем, кладем вторую половину и снова взбиваем.

Торт «Сметанник» – без духовки, без выпечки, настолько нежный, что просто тает во рту

Готовый крем перекладываем на шоколадную основу.

Торт «Сметанник» – без духовки, без выпечки, настолько нежный, что просто тает во рту

Разравниваем его ложкой.

Торт «Сметанник» – без духовки, без выпечки, настолько нежный, что просто тает во рту

Сверху присыпаем торт отложенной шоколадной крошкой. Удобнее сначала обсыпать края и слегка придавить крошку лопаткой к крему, а потом уже засыпать центр.

Торт «Сметанник» – без духовки, без выпечки, настолько нежный, что просто тает во рту

Накрываем форму пленкой и отправляем торт в холодильник, чтобы крем стабилизировался. Минимум – 5-6 часов, лучше – на ночь. Затем освобождаем от формы.

Торт «Сметанник» – без духовки, без выпечки, настолько нежный, что просто тает во рту

Готово!

Торт «Сметанник» – без духовки, без выпечки, настолько нежный, что просто тает во рту

Приятного аппетита!

 

 

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