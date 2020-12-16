Торт «Сметанник» – без духовки, без выпечки, настолько нежный, что просто тает во рту

Если хотите приготовить вкусный десерт к чаю и при этом не возиться с приготовлением теста, выпечкой коржей, обратите внимание на этот рецепт. Основа для торта делается за пару минут из готового шоколадного печенья. А крем на основе обычной сметаны. Получается очень нежно и вкусно. Перед началом готовки обязательно достаньте сливочное масло из холодильника заранее, оно должно быть комнатной температуры.

Ингредиенты:

Для основы:

песочное шоколадное печенье – 300 г

сливочное масло – 120 г

молоко – 1-2 ст.л.

Для сметанного крема:

сметана 20% жирности – 400 г

яйца куриные – 2 шт.

сахар – 150 г

сливочное масло – 100 г

мука – 50 г

ванильный сахар – 2 ч.л.

Рецепт приготовления торта Сметанник без выпечки:

Начнем с приготовления крема. В небольшую кастрюльку насыпаем муку и сахар, перемешиваем.

Добавляем яйца.

Хорошо размешиваем венчиком до однородности.

Теперь кладем сметану, снова перемешиваем.

Ставим кастрюлю на небольшой огонь, постоянно помешиваем. Когда масса начнет густеть, огонь делаем минимальным, продолжаем мешать. Когда крем закипит, провариваем при слабом кипении 1-2 минуты, не прекращая мешать венчиком. Затем снимаем с плиты.

Консистенция крема на этом этапе напоминает пудинг.

Чтобы быстрее остудить крем, можно поставить кастрюльку в емкость с ледяной водой и помешивать.

Когда крем остынет до комнатной температуры, накрываем его пищевой пленкой и оставляем на столе.

Теперь можно сделать основу для торта. Печенье складываем в чашу блендера.

И измельчаем в крошку.

Добавляем к песочной крошке 120 г растопленного сливочного масла. Перемешиваем, смотрим на консистенцию крошки, собирая её ладонью в комок. Она должна собираться и держать форму, но легко рассыпаться.

Если форма не держится, то добавляем ложку молока, перемешиваем и снова проверяем. Возможно, придется добавить ещё одну ложку.

Далее откладываем 1/3 крошки в отдельную миску, она понадобится позже для обсыпки торта. А остальную крошку насыпаем в разъемную форму (либо ставим только кольцо на тарелку). Ложкой утрамбовываем основу, формируя бортики. Дно можно утрамбовать стаканом. Пока отправляем основу в холодильник.

Возвращаемся к крему. В миску кладем 100 г сливочного масла комнатной температуры, добавляем ванильный сахар.

Взбиваем миксером на высоких оборотах примерно 2-3 минуты, пока масса не посветлеет и не станет воздушной.

Теперь немного взбиваем миксером до воздушности заварной крем, который приготовили ранее. К этому моменту он тоже должен быть комнатной температуры.

Теперь добавляем заварной сметанный крем к взбитому маслу и перемешиваем миксером. Делать это будем в 2 подхода, т.е. сначала добавляем половину сметанного крема, взбиваем, кладем вторую половину и снова взбиваем.

Готовый крем перекладываем на шоколадную основу.

Разравниваем его ложкой.

Сверху присыпаем торт отложенной шоколадной крошкой. Удобнее сначала обсыпать края и слегка придавить крошку лопаткой к крему, а потом уже засыпать центр.

Накрываем форму пленкой и отправляем торт в холодильник, чтобы крем стабилизировался. Минимум – 5-6 часов, лучше – на ночь. Затем освобождаем от формы.

Готово!

Приятного аппетита!