Овсяноблин - блины из овсянки, очень вкусные и полезные

Овсяноблин – это, пожалуй, лучшее полезное блюдо, придуманное за последнее время, которое набирает сейчас большую популярность. Вкусный завтрак, обед и даже ужин. Готовиться с разными начинками - солеными или сладкими, на выбор. Обязательно попробуйте такие блины из овсянки. Правильное питание может быть очень вкусным.

Ингредиенты (на 2 средних овсяноблина):

Овсяные хлопья - 5 ст.л

Соль, перец, сушеный лук - если делаете с соленой начинкой

Сахар, корица, ваниль - если готовите со сладкой начинкой

Молоко - 1/2 страна (100 г.)

Яйца куриные - 2 шт.

Масло сливочное - для смазывания сковороды

Начинка:

Творог - 200 г.

Соль, красный перец - по вкусу

Шпинат - 100 г.

Масло сливочное - 20 г.

Сливки или сметана - 40 г.

Подробный видео-рецепт:

Подготовить все ингредиенты.

Замешать быстрое тесто на овсяноблины.

Если готовите сл сладкой начинкой, добавляйте в тесто сахар, корицу, ваниль.

Если выберете соленую, то готовьте как я.

Для начинки я смешиваю творог со шпинатом.

Заправляю и добавляю сливки.

Жарить на медленном огне овсяноблины на сковороде.

В середину выложить начинку и накрыть второй половиной блина.

Приятного аппетита!