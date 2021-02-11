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Овсяноблин - блины из овсянки, очень вкусные и полезные

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Овсяноблин – это, пожалуй, лучшее полезное блюдо, придуманное за последнее время, которое набирает сейчас большую популярность. Вкусный завтрак, обед и даже ужин. Готовиться с разными начинками - солеными или сладкими, на выбор. Обязательно попробуйте такие блины из овсянки. Правильное питание может быть очень вкусным.

Ингредиенты (на 2 средних овсяноблина):

  • Овсяные хлопья - 5 ст.л
  • Соль, перец, сушеный лук - если делаете с соленой начинкой
  • Сахар, корица, ваниль - если готовите со сладкой начинкой
  • Молоко - 1/2 страна (100 г.)
  • Яйца куриные - 2 шт.
  • Масло сливочное - для смазывания сковороды

Начинка:

  • Творог - 200 г.
  • Соль, красный перец - по вкусу
  • Шпинат - 100 г.
  • Масло сливочное - 20 г.
  • Сливки или сметана - 40 г.

Подробный видео-рецепт:

Подготовить все ингредиенты.

Замешать быстрое тесто на овсяноблины.

Если готовите сл сладкой начинкой, добавляйте в тесто сахар, корицу, ваниль.

Если выберете соленую, то готовьте как я.

Для начинки я смешиваю творог со шпинатом.

Заправляю и добавляю сливки.

Жарить на медленном огне овсяноблины на сковороде.

В середину выложить начинку и накрыть второй половиной блина.

Приятного аппетита!

 

 

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