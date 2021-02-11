Овсяноблин - блины из овсянки, очень вкусные и полезные

Овсяноблин – это, пожалуй, лучшее полезное блюдо, придуманное за последнее время, которое набирает сейчас большую популярность. Вкусный завтрак, обед и даже ужин. Готовиться с разными начинками - солеными или сладкими, на выбор. Обязательно попробуйте такие блины из овсянки. Правильное питание может быть очень вкусным.
Ингредиенты (на 2 средних овсяноблина):
- Овсяные хлопья - 5 ст.л
- Соль, перец, сушеный лук - если делаете с соленой начинкой
- Сахар, корица, ваниль - если готовите со сладкой начинкой
- Молоко - 1/2 страна (100 г.)
- Яйца куриные - 2 шт.
- Масло сливочное - для смазывания сковороды
Начинка:
- Творог - 200 г.
- Соль, красный перец - по вкусу
- Шпинат - 100 г.
- Масло сливочное - 20 г.
- Сливки или сметана - 40 г.
Подробный видео-рецепт:
Подготовить все ингредиенты.
Замешать быстрое тесто на овсяноблины.
Если готовите сл сладкой начинкой, добавляйте в тесто сахар, корицу, ваниль.
Если выберете соленую, то готовьте как я.
Для начинки я смешиваю творог со шпинатом.
Заправляю и добавляю сливки.
Жарить на медленном огне овсяноблины на сковороде.
В середину выложить начинку и накрыть второй половиной блина.
Приятного аппетита!
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