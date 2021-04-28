Домашняя французская горчица

Дижонская (французская) горчица у меня присутствует почти в каждом мясном блюде. Уж очень я люблю этот ингредиент. Конечно, я всегда знала, что любая домашняя заготовка в сто раз вкуснее магазинного продукта. И всё же не догадывалась, что и мою любимую горчицу можно сделать самостоятельно.

И вот недавно я нашла рецепт и решила приготовить зернистую горчицу в домашних условиях. И не прогадала! Продукт получается очень ароматным, а за счет апельсинового сока приобретает оригинальный вкус. Обязательно попробуйте!

Ингредиенты

Семена горчицы 100 г Апельсиновый сок 90 мл Яблочный сок 90 мл Соль 1 ч. л. Мёд 1 ст. л.

Приготовление

Семена горчицы промойте и высушите. Залейте их соком апельсина и добавьте яблочный уксус.