Домашняя французская горчица

Дижонская (французская) горчица у меня присутствует почти в каждом мясном блюде. Уж очень я люблю этот ингредиент. Конечно, я всегда знала, что любая домашняя заготовка в сто раз вкуснее магазинного продукта. И всё же не догадывалась, что и мою любимую горчицу можно сделать самостоятельно.
И вот недавно я нашла рецепт и решила приготовить зернистую горчицу в домашних условиях. И не прогадала! Продукт получается очень ароматным, а за счет апельсинового сока приобретает оригинальный вкус. Обязательно попробуйте!
Ингредиенты
|Семена горчицы
|100 г
|Апельсиновый сок
|90 мл
|Яблочный сок
|90 мл
|Соль
|1 ч. л.
|Мёд
|1 ст. л.
Приготовление
- Семена горчицы промойте и высушите. Залейте их соком апельсина и добавьте яблочный уксус.
- Тщательно перемешайте горчицу и накройте миску пищевой пленкой. Оставьте заготовку набухать минимум на 8 часов.
- Набухшую горчицу варите 3 минуты на среднем огне, изредка помешивая. Добавьте соль, перемешайте и снимите с огня.
- В остывшую горчицу влейте мёд. Слегка измельчите всё с помощью погружного блендера.
Если у вас нет апельсинового сока под рукой, рекомендую добавить маринад от консервированных томатов или огурцов. Получается очень необычно и вкусно!
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