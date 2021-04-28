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Домашняя французская горчица

Домашняя французская горчица

Дижонская (французская) горчица у меня присутствует почти в каждом мясном блюде. Уж очень я люблю этот ингредиент. Конечно, я всегда знала, что любая домашняя заготовка в сто раз вкуснее магазинного продукта. И всё же не догадывалась, что и мою любимую горчицу можно сделать самостоятельно.

И вот недавно я нашла рецепт и решила приготовить зернистую горчицу в домашних условиях. И не прогадала! Продукт получается очень ароматным, а за счет апельсинового сока приобретает оригинальный вкус. Обязательно попробуйте!

Ингредиенты

Семена горчицы 100 г
Апельсиновый сок 90 мл
Яблочный сок 90 мл
Соль 1 ч. л.
Мёд 1 ст. л.

 

Приготовление

  1. Семена горчицы промойте и высушите. Залейте их соком апельсина и добавьте яблочный уксус.Домашняя французская горчица
  • Тщательно перемешайте горчицу и накройте миску пищевой пленкой. Оставьте заготовку набухать минимум на 8 часов.Домашняя французская горчица
  • Набухшую горчицу варите 3 минуты на среднем огне, изредка помешивая. Добавьте соль, перемешайте и снимите с огня.Домашняя французская горчица
  • В остывшую горчицу влейте мёд. Слегка измельчите всё с помощью погружного блендера.Домашняя французская горчица

    Если у вас нет апельсинового сока под рукой, рекомендую добавить маринад от консервированных томатов или огурцов. Получается очень необычно и вкусно!

     

     

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