Жарим карасей по совету рыбака. Чистить и выбирать кости больше не нужно, они прожарились

Готовить карасей многие хозяйки не любят из-за сложностей с чисткой рыбы и мелких костей. Но стоит пожарить карасей по методу рыбака и эти проблемы уйдут сами собой: выбирать мелкие косточки совсем не нужно, они и так прожарятся.

На 2 килограмма карасей нам потребуется только 2 столовые ложки соли, мука, сметана и растительное масло.

Рыбу промываем, кладем на рабочую поверхность и острым ножом по всей тушке делаем глубокие частые надрезы. Перекладываем карасей на противень и солим.

Высыпаем на отдельный поднос муку и тщательно обваливаем каждую рыбу с обеих сторон.

Теперь разогреваем на сковороде растительное масло. Прожариваем рыбу с обеих сторон. Через надрезы кипящее масло попадет внутрь и разжарит все мелкие косточки.

Это еще не все. Перекладываем обжаренную рыбу на застеленный фольгой противень. Каждую смазываем сметаной и ставим в духовку на 10 минут при 220 градусах.

Видеорецепт:

По совету рыбака караси жарятся практически без усилий. К тому же, такая рыба получается вкуснее обычной и более сочной.