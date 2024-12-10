10 вкусных салатов с удивительными названиями

Приготовить салат можно из любых продуктов. И порой в нем в качестве эксперимента сочетают на первый взгляд несовместимые друг с другом, например, ананас с чесноком или отварное яйцо с апельсином. Чаще всего это вкусно, хотя и непривычно.

Называют салаты тоже по-разному, и иногда не совсем понятно, какой логикой руководствовались их авторы.

Салат "Небритый муж"

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А поскольку наименования большинства таких блюд уже "ушли в народ", то и поинтересоваться этим не у кого. Поэтому предлагаем просто приготовить один из таких салатов (или сразу все) и насладиться их отменным вкусом.

Вам понадобятся: 100 г консервированных шпрот, 2-3 отварных яйца, 1 луковица, 1 морковь, 1 зубчик чеснока, 2-3 ст.л. майонеза.

Приготовление. Шпроты достаньте из заливки и выложите в глубокую посуду. Пропустите отварные яйца через яйцерезку и выложите к рыбе.

Овощи очистите. Морковь промойте и натрите на крупной терке, лук мелко нарежьте, а чеснок выдавите через пресс. Перемешайте все компоненты салата, заправив его майонезом.

Украсить такой салат можно тертым сыром, зеленью и ягодами.

Салат "Любовник на пороге"

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Вам понадобятся: 300 г отварной курицы, 200 г отварных шампиньонов, 100 г маринованных огурцов, 100 г твердого сыра, 3 отварных яйца, 1 морковь, 1 луковица, 2 ст.л. растительного масла, соль и специи по вкусу, майонез для промазывания слоев, зелень и томаты для украшения.

Приготовление. Отварное куриное мясо и маринованные огурцы некрупно нарежьте, куриные яйца пропустите через яйцерезку, сыр натрите на крупной терке. Лук и морковь очистите и мелко нарежьте. Обжарьте до полуготовности в растительном масле, а затем добавьте произвольно нарезанные шампиньоны. При помешивании доведите массу до готовности, а затем остудите.

Выложите салат слоями, по желанию добавляя соль, специи и промазывая майонезом отдельные слои или каждый из них, в таком порядке: курица, грибы с обжаренными овощами, маринованные огурцы, отварные яйца, сыр. Сверху украсьте салат кусочками томатов и зеленью.

Салат "Хрен угадаешь"

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Вам понадобятся: 300 г рыбного филе, 2-3 картофелины, 2-3 соленых или маринованных огурца, 1/2 стакана рассола, 2 ст.л. майонеза, 1 ст.л. хрена, 1 ст.л. растительного масла, 1 ч.л. лимонного сока, специи для рыбы и молотый черный перец по вкусу.

Приготовление. Рыбное филе протушите до готовности в смеси рассола, лимонного сока и растительного масла с добавлением специй для рыбы. Затем выложите рыбу на разделочную доску и остудите.

Картофель отварите в мундире, затем тоже остудите и снимите кожицу. Нарежьте кубиками вместе с огурцами и выложите овощи в глубокую емкость. Туда же добавьте рыбное филе, предварительно нарезав его небольшими кусочками.

Заправьте массу молотым черным перцем, хреном и майонезом. Хорошо перемешайте и подавайте к столу.

Салат "Лебединый пух"

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Вам понадобятся: 300 г отварной курицы, 200 г пекинской капусты, 100 г твердого сыра, 3 отварных яйца, 2-3 отварных картофелины, 1 луковица, соль, специи и майонез по вкусу, яблочный уксус и сахар для маринования лука.

Приготовление. Лук нарежьте полукольцами или четвертью кольца и залейте небольшим количеством яблочного уксуса с добавлением щепотки сахара. Оставьте на 2-3 часа.

Отварные яйца, картофель и твердый сыр натрите на средней терке. Курицу и пекинскую капусту тонко нарежьте. Лук откиньте на дуршлаг.

Выложите салат слоями, произвольно промазывая их майонезом и посыпая смесью соли и специй, в следующем порядке: картофель, лук, курица, яйцо, пекинская капуста, твердый сыр.

По желанию салат можно украсить виноградом или зеленью.

Салат "Любовница"

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Вам понадобятся: 100-150 г твердого сыра, 2-3 отварные свеклы, 1-2 сырые моркови, 50 г любых орехов, 20 г изюма, 20 г кураги, 1-2 зубчика чеснока, майонез по вкусу.

Приготовление. Изюм и курагу заранее размочите в холодной воде, достаньте, остатки жидкости просушите бумажным полотенцем. Курагу мелко нарежьте.

Очищенную и промытую морковь натрите на средней терке либо на терке для моркови по-корейски. Смешайте с изюмом и майонезом. Выложите в салатницу нижним слоем.

Сыр натрите на крупной терке, смешайте с курагой и майонезом и выложите на слой моркови.

Свеклу очистите от кожицы и натрите на крупной терке, оставив немного для украшения салата. Чеснок очистите, пропустите через пресс, смешайте с тертой свеклой и майонезом. Выложите в салатницу следующим слоем.

Орехи измельчите и обильно посыпьте ими салат. Из свеклы вырежьте украшения в виде сердечек и украсьте ими салат. Поставьте емкость с салатом в холодильник на 2-3 часа.

Салат "Дары русалки"

Фото: shutterstock.com / vkuslandia

Вам понадобятся: по 200 г красной икры, крабовых палочек, мякоти отварных креветок и кальмаров, 100 г отварного риса, 100 г свежего огурца, 2-3 отварных яйца, 3-4 ст.л. сметаны, 1 ст.л. оливкового масла, соль, специи и зелень по вкусу.

Приготовление. Кальмары и креветки нарежьте произвольно, но некрупно. Сложите в глубокую емкость. Крабовые палочки нарежьте небольшими кусочками, оставив одну для украшения салата. Вместе с половиной икры положите нарезанные крабовые палочки в емкость к морепродуктам. Добавьте отварной рис и натертый на крупной терке огурец.

Посолите массу, посыпьте специями, заправьте сметаной и оливковым маслом. Перемешайте и выложите в салатницу. Украсьте натертыми на мелкой терке яйцами, икрой, "цветком" из крабовой палочки и зеленью.

Салат "Добрая теща"

Фото: shutterstock.com / Vladislav Proshkin

Вам понадобятся: 400 г куриного филе, 200 г отварных лесных грибов, 100 г консервированной кукурузы, 5-6 отварных перепелиных яиц, 1 луковица, соль, паприка и майонез по вкусу, зелень для украшения, растительное масло для обжаривания лука и грибов.

Приготовление. Лук очистите, мелко нарежьте и обжарьте до полуготовности в растительном масле. Затем добавьте мелко нарезанные грибы и при помешивании доведите массу до общей готовности. После этого остудите.

Куриное филе мелко нарежьте и выложите в салатницу. Туда же добавьте грибы с луком, кукурузу и натертые на крупной терке яйца. Добавьте соль и паприку по вкусу, заправьте салат майонезом и перемешайте. Сверху украсьте зеленью.

Салат "Сытая свекровь"

Фото: shutterstock.com / Lika Mostova

Вам понадобятся: на одну порцию – 100 г отварного риса, 100 г отварной свиной или говяжьей печени, 50 г консервированной кукурузы, 50 г свежего огурца, 2 отварных куриных яйца, 1-2 ч.л. сливок высокой жирности, соль и майонез по вкусу, зелень для украшения.

Приготовление. Отварную печень разомните вилкой, а затем взбейте блендером с добавлением сливок. Свежий огурец промойте и нарежьте небольшими кубиками. Белки отварных яиц отделите от желтков и измельчите любым удобным способом в разной посуде.

Салат выложите на блюдо слоями, немного посыпая солью и промазывая майонезом, в следующем порядке: отварной рис, печень со сливками, яичные белки, кукуруза, огурец, яичные желтки. Сверху украсьте салат зеленью.

Салат "Баба Яга"

Фото: shutterstock.com / Anna Chinaroglu

Вам понадобятся: 300 г черного хлеба, 200 г твердого сыра, 200 г мякоти болгарского перца, 200 г мякоти томатов, 200 г свежих или маринованных огурцов, 200 г белокочанной капусты, 200 г краснокочанной капусты, 200 г майонеза, свежий укроп и чеснок по вкусу, растительное масло и специи для обжаривания хлеба.

Приготовление. Черный хлеб нарежьте небольшими кубиками вместе с корочкой и обжарьте на сковороде в небольшом количестве растительного масла 2-3 минуты, добавив специи. Остудите.

Капусту нашинкуйте, все остальные компоненты нарежьте небольшими кубиками так же, как и хлеб. Майонез смешайте с пропущенным через пресс чесноком и мелко нарезанным укропом.

Поместите майонез в центр большого плоского блюда, а вокруг него выложите поочередно все нарезанные компоненты, условно разделив поверхность на отдельные "сектора". Подавайте салат к столу.

Диетический салат "Бурёнка"

Фото: shutterstock.com / Tetiana Chernykova

Вам понадобятся: 300 г отварной говядины, 3 отварных куриных яйца, 1 огурец, 1 томат, соль и натуральный йогурт для заправки.

Приготовление. Все компоненты салата нарежьте произвольно и выложите не блюдо для подачи к столу. Посолите и заправьте йогуртом.