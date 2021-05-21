5 полезных салатов с весенней зеленью

В свое ежедневное весеннее меню обязательно включите молодую зелень! Подавайте её как дополнение к основным блюдам, готовьте салаты и смузи. Только от одного аромата будет пробуждаться здоровый аппетит! Делимся с вами рецептами полезных зеленых салатов.

1. Зеленый салат «Полезный»

Ингредиенты:

Капуста пекинская — 200 г

Огурец — 2 шт.

Черемша — 30 г

Рукола — 30 г

Лук зеленый — 30 г

Укроп — 20 г

Йогурт натуральный — 200 г

Соль — по вкусу

Перец свежемолотый — по вкусу

Овощи и зелень тщательно помойте, обсушите бумажным полотенцем. Руколу порвите руками и выложите в миску. Черемшу, зеленый лук, укроп и пекинскую капусту нарежьте ножом. Огурцы нарежьте небольшими кусочками. Заправьте салат натуральным йогуртом, посолите и поперчите по вкусу.

2. Салат «Весенний» с сельдереем

Ингредиенты:

Стебель сельдерея — 2 шт.

Перец болгарский — 1 шт.

Огурец — 1 шт.

Редис — 4 шт.

Творог 9% жирности — 2 ст. л.

Чеснок — 1 зуб.

Лук зеленый — пучок

Перец черный молотый — по вкусу

Соль — по вкусу

Масло оливковое — 2 ст. л.

Овощи и зелень помойте, что необходимо – почистите. Перец, огурец и редис нарежьте небольшими кубиками. Чеснок мелко порубите. Зеленый лук и стебель сельдерея нарежьте кусочками.

3. Пикантный зеленый салат с яйцом

Творог разомните вилкой и перемешайте с подготовленными овощами и зеленью. Заправьте оливковым маслом, поперчите и посолите по вкусу.

Ингредиенты:

Авокадо — 1 шт.

Огурец — 2 шт.

Яйцо вареное — 1 шт.

Укроп — 1 пучок

Лук зеленый — 1 пучок

Дижонская горчица — 2 ч. л.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Соль — по вкусу

Перец черный молотый — по вкусу

Яйцо отварите и остудите. Всю зелень, огурцы и авокадо помойте, обсушите. Зелень мелко порубите. Авокадо почистите от кожи, удалите косточку. Нарежьте плод кубиками. Огурцы нарежьте не очень крупно и соедините все подготовленные ингредиенты в салатнике. Заправьте оливковым маслом и дижонской горчицей. При подаче на каждую порцию салата положите четверть яйца.

4. Салат «Огурцы в йогурте»

Ингредиенты:

Огурцы — 400 г

Йогурт натуральный — 250 мл

Чеснок — 2-3 зуб.

Мята — 2-3 листика

Зелень — 1/2 Пучка (петрушка, укроп и другая)

Соль — по вкусу

Пере черный молотый — по вкусу

Перец чили молотый — щепотка

Огурцы и всю зелень помойте и обсушите. Первым делом приготовьте соус. Чеснок почистите, помойте и пропустите через чеснокодавку. Йогурт смешайте с чесноком, посолите по вкусу и добавьте два вида перца. Огурцы нарежьте кубиками, зелень и мяту порубите. Соедините все ингредиенты и заправьте салат.

5. Салат с одуванчиками

Ингредиенты:

Молодые листья одуванчика — пучок

Листья салата — пучок

Зелень молодого чеснока — пучок

Огурец — 1 шт.

Редис — 2-3 шт.

Соль — щепотка

Перец свежемолотый — щепотка

Зернистая горчица — 1/2 ч. л.

Лимонный сок — 1/2 ч. л.

Масло растительное — 2 ч. л.

Листья одуванчика собирайте в огороде, подальше от дорог. Помойте и замочите в холодной воде 30-40 минут, чтобы ушла горечь. Овощи помойте, отрежьте хвостики и нарежьте соломкой. Всю зелень нарежьте. В салатнике соедините зелень и овощи, заправьте маслом, горчицей и сбрызните лимонным соком. Перемешайте, посолите и поперчите по вкусу.

Во все вышеназванные салаты можно дополнительно включать разные виды салатных листьев, молодую свекольную ботву, шпинат, черемшу и всё, что вы любите из зелени.

Будьте бодры и здоровы! Приятного аппетита!