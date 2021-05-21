5 полезных салатов с весенней зеленью

В свое ежедневное весеннее меню обязательно включите молодую зелень! Подавайте её как дополнение к основным блюдам, готовьте салаты и смузи. Только от одного аромата будет пробуждаться здоровый аппетит! Делимся с вами рецептами полезных зеленых салатов.
1. Зеленый салат «Полезный»
Ингредиенты:
- Капуста пекинская — 200 г
- Огурец — 2 шт.
- Черемша — 30 г
- Рукола — 30 г
- Лук зеленый — 30 г
- Укроп — 20 г
- Йогурт натуральный — 200 г
- Соль — по вкусу
- Перец свежемолотый — по вкусу
Овощи и зелень тщательно помойте, обсушите бумажным полотенцем. Руколу порвите руками и выложите в миску. Черемшу, зеленый лук, укроп и пекинскую капусту нарежьте ножом. Огурцы нарежьте небольшими кусочками. Заправьте салат натуральным йогуртом, посолите и поперчите по вкусу.
2. Салат «Весенний» с сельдереем
Ингредиенты:
- Стебель сельдерея — 2 шт.
- Перец болгарский — 1 шт.
- Огурец — 1 шт.
- Редис — 4 шт.
- Творог 9% жирности — 2 ст. л.
- Чеснок — 1 зуб.
- Лук зеленый — пучок
- Перец черный молотый — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Масло оливковое — 2 ст. л.
Овощи и зелень помойте, что необходимо – почистите. Перец, огурец и редис нарежьте небольшими кубиками. Чеснок мелко порубите. Зеленый лук и стебель сельдерея нарежьте кусочками.Творог разомните вилкой и перемешайте с подготовленными овощами и зеленью. Заправьте оливковым маслом, поперчите и посолите по вкусу.
3. Пикантный зеленый салат с яйцом
Ингредиенты:
- Авокадо — 1 шт.
- Огурец — 2 шт.
- Яйцо вареное — 1 шт.
- Укроп — 1 пучок
- Лук зеленый — 1 пучок
- Дижонская горчица — 2 ч. л.
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Перец черный молотый — по вкусу
Яйцо отварите и остудите. Всю зелень, огурцы и авокадо помойте, обсушите. Зелень мелко порубите. Авокадо почистите от кожи, удалите косточку. Нарежьте плод кубиками. Огурцы нарежьте не очень крупно и соедините все подготовленные ингредиенты в салатнике. Заправьте оливковым маслом и дижонской горчицей. При подаче на каждую порцию салата положите четверть яйца.
4. Салат «Огурцы в йогурте»
Ингредиенты:
- Огурцы — 400 г
- Йогурт натуральный — 250 мл
- Чеснок — 2-3 зуб.
- Мята — 2-3 листика
- Зелень — 1/2 Пучка (петрушка, укроп и другая)
- Соль — по вкусу
- Пере черный молотый — по вкусу
- Перец чили молотый — щепотка
Огурцы и всю зелень помойте и обсушите. Первым делом приготовьте соус. Чеснок почистите, помойте и пропустите через чеснокодавку. Йогурт смешайте с чесноком, посолите по вкусу и добавьте два вида перца. Огурцы нарежьте кубиками, зелень и мяту порубите. Соедините все ингредиенты и заправьте салат.
5. Салат с одуванчиками
Ингредиенты:
- Молодые листья одуванчика — пучок
- Листья салата — пучок
- Зелень молодого чеснока — пучок
- Огурец — 1 шт.
- Редис — 2-3 шт.
- Соль — щепотка
- Перец свежемолотый — щепотка
- Зернистая горчица — 1/2 ч. л.
- Лимонный сок — 1/2 ч. л.
- Масло растительное — 2 ч. л.
Листья одуванчика собирайте в огороде, подальше от дорог. Помойте и замочите в холодной воде 30-40 минут, чтобы ушла горечь. Овощи помойте, отрежьте хвостики и нарежьте соломкой. Всю зелень нарежьте. В салатнике соедините зелень и овощи, заправьте маслом, горчицей и сбрызните лимонным соком. Перемешайте, посолите и поперчите по вкусу.
Во все вышеназванные салаты можно дополнительно включать разные виды салатных листьев, молодую свекольную ботву, шпинат, черемшу и всё, что вы любите из зелени.
Будьте бодры и здоровы! Приятного аппетита!
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