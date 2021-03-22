Для тех, кому хочется разнообразия, предлагаю приготовить зеленое картофельное пюре. За красивый цвет здесь отвечает свежий зеленый горошек. Берите на заметку рецепт!

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить зеленое картофельное пюре. Вместо зеленого гороха можно взять брокколи. Картофельное пюре останется красивого зеленого цвета, но во вкусе больше будет чувствоваться брокколи. Пюре получается оригинальным на вкус, более насыщенным и ярким. Особенно вкусно подавать его со свежим зеленым луком и укропом.

Ингредиенты:

Картофель — 400 Грамм

Зеленый замороженный горошек — 150-170 Грамм

Лук репчатый — 1 Штука

Чеснок — 1-2 Зубчиков

Мускатный орех — 1/4 Чайных ложки

Соль — По вкусу

Черный молотый перец — По вкусу

Лимон — 1/4 Штуки

Масло оливковое — 1 Ст. ложка

Количество порций: 2

Подготовьте все ингредиенты.

Картофель очистите, нарежьте кубиками, отварите в кипящей подсоленной воде 20-30 минут.

В сковороде разогрейте растительное масло. Обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности.

Добавьте горошек, накройте крышкой и тушите на среднем огне 5-7 минут. В конце добавьте соль, измельченный чеснок и лимонный сок.

Взбейте горошек блендером до однородного пюре.

Вареный картофель разомните, добавьте немного воды, в котором варился картофель.

Затем добавьте гороховое пюре. Приправьте мускатным орехом, солью и черным молотым перцем.

Зеленое картофельное пюре готово, подавайте его с зеленью и маслом. Приятного аппетита!