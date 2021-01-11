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Вяленая, томатно-чесночная курица, с дымком и остринкой

!В самом конце поста будет полный видеорецепт!

Ингредиенты:

1) куриное филе - 600гр.

2) сахар - 10гр.

3) соль нитритная - 12гр.

4) вода - 30 мл.

5) Приправа Томаты & чеснок (фирма Kotanyi) - 8гр.

6) соевый соус - 2 ч.л.

7) жидкий дым - 2 ч.л.

8) соус шрирача - 2 ч.л.

9) кетчуп - 2 ст.л.

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Приготовим маринад, смешав ингредиенты.

Вяленая, томатно-чесночная курица, с дымком и остринкой

Вяленая, томатно-чесночная курица, с дымком и остринкой

Нарезаем куриное филе, длинными полосками.

Вяленая, томатно-чесночная курица, с дымком и остринкой

Вяленая, томатно-чесночная курица, с дымком и остринкой

Выкладываем мясо в пакет (я использовал зип-лок с застёжкой, так проще выгнать из него воздух). Добавляем в пакет маринад и перемешиваем. Отправляем в холодильник на сутки, периодически перемешиваем, не открывая пакет (я отправлял на 3-е суток, но если торопитесь то 24 часа вполне хватит, а то и вовсе на ночь).

Вяленая, томатно-чесночная курица, с дымком и остринкой

Вяленая, томатно-чесночная курица, с дымком и остринкой

ВАЖНО - это зимний рецепт, рассчитанный на работающие батареи в квартире, которые подсушивают воздух (У меня была температура около 25-30 градусов, влажность 30%)

Вяленая, томатно-чесночная курица, с дымком и остринкой

Насаживаем мясо на деревянные шпажки. Вешаем на кухне на 3-е суток.

Вяленая, томатно-чесночная курица, с дымком и остринкой

Вяленая, томатно-чесночная курица, с дымком и остринкой

Вяленая, томатно-чесночная курица, с дымком и остринкой

Через 3-е суток снимаем и наслаждаемся вкусом.

Вяленая, томатно-чесночная курица, с дымком и остринкой

Вяленая, томатно-чесночная курица, с дымком и остринкой

Полный видеорецепт:

 

 

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