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Печенье «Царское» — прекрасное угощение к любому столу

Печенье «Царское» — прекрасное угощение к любому столу

Печенье «Царское» получается очень вкусным и готовить его не сложно. Кстати, эту выпечку можно отнести и к полезным, так как готовится она из овсяных хлопьев. Подавать к столу готовое печенье желательно после того, как оно хотя бы немного остынет. Лучше всего оно сочетается с молоком или какими-нибудь горячими напитками, к примеру, с чаем или кофе.

При выборе сливочного масла для приготовления теста лучше отдать предпочтение качественному продукту, а не маргарину. Конечно, в идеале использовать домашнее сливочное масло, если такой вариант возможен и доступен по цене. Если же нет, тогда используйте магазинное масло, только выбирайте исключительно то, в качестве которого не сомневаетесь. Овсяные хлопья можно использовать обычные или же с какими-то фруктовыми добавками, так печенье по вкусу получится еще более оригинальным и ароматным.

Ингредиенты:

  • Хлопья овсяные – 1 ст.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Масло сливочное – 60 г.
  • Сахар – 3 ст. л.
  • Соль – щепотка.
  • Разрыхлитель – ½ ч. л.
  • Мука – 0,5 ст.

Печенье «Царское» — прекрасное угощение к любому столу

Как приготовить:

В миску выложите указанное количество овсяных хлопьев. Сразу же к ним вбейте куриное яйцо.

Печенье «Царское» — прекрасное угощение к любому столу

Всыпьте щепотку соли и сахар.

Можно вместо сахара использовать мед или ж сухофрукты, к примеру, изюм.

Печенье «Царское» — прекрасное угощение к любому столу

Туда же выложите сливочное масло отменного качества.

Печенье «Царское» — прекрасное угощение к любому столу

Добавьте разрыхлитель. Можно, конечно, использовать и соду, только ее нужно будет обязательно погасить уксусом.

Печенье «Царское» — прекрасное угощение к любому столу

Теперь всыпьте муку высшего сорта. Добавляйте ее частями.

Печенье «Царское» — прекрасное угощение к любому столу

Руками все очень хорошо перемешайте.

Тесто должно быть однородным, но не распадаться.

Печенье «Царское» — прекрасное угощение к любому столу

Сформируйте печенье. Удобнее эту процедуру проделывать влажными руками. Все подготовленное печенье выложите на противень.

Печенье «Царское» — прекрасное угощение к любому столу

Отправьте его в духовку на 15-20 минут. Температуру установите не менее 190 градусов. Желательно духовку разогреть заранее.

Печенье «Царское» — прекрасное угощение к любому столу

Теперь готовое печенье выложите на красивое блюдо. Обязательно дождитесь, пока оно остынет, и только лишь после этого подайте его к столу. Не забудьте заварить ваш любимый чай или же налить стакан молока.

Печенье «Царское» — прекрасное угощение к любому столу

Печенье «Царское» — прекрасное угощение к любому столу

Приятного аппетита!

 

 

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сладкая выпечка
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