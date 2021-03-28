Печенье «Царское» — прекрасное угощение к любому столу

Печенье «Царское» получается очень вкусным и готовить его не сложно. Кстати, эту выпечку можно отнести и к полезным, так как готовится она из овсяных хлопьев. Подавать к столу готовое печенье желательно после того, как оно хотя бы немного остынет. Лучше всего оно сочетается с молоком или какими-нибудь горячими напитками, к примеру, с чаем или кофе.

При выборе сливочного масла для приготовления теста лучше отдать предпочтение качественному продукту, а не маргарину. Конечно, в идеале использовать домашнее сливочное масло, если такой вариант возможен и доступен по цене. Если же нет, тогда используйте магазинное масло, только выбирайте исключительно то, в качестве которого не сомневаетесь. Овсяные хлопья можно использовать обычные или же с какими-то фруктовыми добавками, так печенье по вкусу получится еще более оригинальным и ароматным.

Ингредиенты:

Хлопья овсяные – 1 ст.

Яйцо – 1 шт.

Масло сливочное – 60 г.

Сахар – 3 ст. л.

Соль – щепотка.

Разрыхлитель – ½ ч. л.

Мука – 0,5 ст.

Как приготовить:

В миску выложите указанное количество овсяных хлопьев. Сразу же к ним вбейте куриное яйцо.

Всыпьте щепотку соли и сахар.

Можно вместо сахара использовать мед или ж сухофрукты, к примеру, изюм.

Туда же выложите сливочное масло отменного качества.

Добавьте разрыхлитель. Можно, конечно, использовать и соду, только ее нужно будет обязательно погасить уксусом.

Теперь всыпьте муку высшего сорта. Добавляйте ее частями.

Руками все очень хорошо перемешайте.

Тесто должно быть однородным, но не распадаться.

Сформируйте печенье. Удобнее эту процедуру проделывать влажными руками. Все подготовленное печенье выложите на противень.

Отправьте его в духовку на 15-20 минут. Температуру установите не менее 190 градусов. Желательно духовку разогреть заранее.

Теперь готовое печенье выложите на красивое блюдо. Обязательно дождитесь, пока оно остынет, и только лишь после этого подайте его к столу. Не забудьте заварить ваш любимый чай или же налить стакан молока.

Приятного аппетита!