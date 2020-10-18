Практически в каждом рецепте с грибами используют шампиньоны. Оно и понятно. Продукт доступен круглый год, к тому же нет риска отравиться. Но мое сердце принадлежит вешенкам. Люблю их в жареном и маринованном виде. Дешевые и очень вкусные грибы я замораживаю впрок. А еще готовлю соленые вешенки на закуску.

Засаливаю грибы горячим способом. Так меня учила мамина сестра. Она тот еще грибник и знает много интересных рецептов. Вешенки в пряном маринаде слегка напоминают грузди, такие же упругие. Мне нравится, что не нужно долго ждать. Я иногда даже по банкам не успеваю разложить. Часть съедается еще раньше.

Ингредиенты

Вешенки 2 кг Вода 2 л Соль 2 ст. л. Чеснок 5 зуб. Укроп 1 пуч. Черный перец (молотый) 1 ч. л. Кориандр 1 ч. л. Тмин 1 ч. л. Гвоздика 1 ч. л. Оливковое масло по вкусу

Приготовление

Промойте грибы и отделите друг от друга. Если вешенки крупные, нарежьте их средними кусочками. Нарежьте чеснок пластинками, а стебли укропа (без листьев) — на кусочки длиной 5 см. Сложите грибы в кастрюлю и залейте холодной водой, чтобы полностью их покрыть. Доведите до кипения, затем слейте жидкость и промойте вешенки чистой холодной водой. Для маринада вскипятите воду, всыпьте соль и специи. Выложите в маринад грибы и варите 20 минут на среднем огне. Добавьте чеснок и укроп и готовьте еще 10 минут. Разложите вешенки по чистым банкам, по желанию влейте немного оливкового масла. Закройте крышками и храните в холодильнике.

Готовые к употреблению маринованные вешенки после остывания я выкладываю на тарелку, посыпаю рубленой зеленью и луком и подаю на стол. Закуска получается очень хрустящей и пряной. Обязательно попробуйте!