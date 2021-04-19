Сливочная свекла на гарнир (удивительно, но все хотят добавки)

Овощной гарнир к мясу из свеклы
Свекла - очень полезный и доступный корнеплод. Из свеклы придумано великое множество блюд. Сегодня у нас во главе стола сливочная свекла. Свекла, приготовленная по этому рецепту - отличный гарнир к мясу, рыбе и птице. Сладковато-сливочный вкус свеклы в сочетании с чесночной остринкой не оставит вас равнодушным.
✅Блюдо простое, но вкусное и очень доступное.
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Лук почистила и нарезала небольшим кубиком.
Нарезаем лук
2. Свеклу (сырую) натерла на терке для моркови по-корейски. Если нет такой терки, то можно натереть на обычной крупной терке или порезать свеклу тонкими брусочками.
Натерли свеклу на тёрке
3. В сковороде разогреваю растительное масло и кладу обжаривать лук. Обжариваю его до мягкости и прозрачности или легкой золотистости. Затем перекладываю к луку натертую свеклу и продолжаю всё обжаривать на маленьком огне минут 10.
обжариваем лук
4. К сметане добавляю несколько столовых ложек воды и перемешиваю до однородной консистенции жидкой сметаны. Добавляю её к свекле, перемешиваю и тушу на медленном огне под закрытой крышкой ещё минут 10.
Листайте вправо
5. Теперь кладу пропущенный через пресс чеснок и добавляю по вкусу соль.Ещё пару минут и сливочная свекла на гарнир готова.
Такая свекла станет прекрасным дополнением к мясу, птице или рыбе. Сливочный, сладковато-острый вкус не оставит вас равнодушным.
А вот и видеорецепт ⤵️⤵️⤵️
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- лук репчатый
- 2 шт среднего размера
- свекла - 0,5 кг
- масло растительное - 2 - 3 ст.л
- сметана (жирность любая) - 100 г
- чеснок - 1 зубчик
- соль - по вкусу
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