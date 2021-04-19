Сливочная свекла на гарнир (удивительно, но все хотят добавки)

Овощной гарнир к мясу из свеклы

Свекла - очень полезный и доступный корнеплод. Из свеклы придумано великое множество блюд. Сегодня у нас во главе стола сливочная свекла. Свекла, приготовленная по этому рецепту - отличный гарнир к мясу, рыбе и птице. Сладковато-сливочный вкус свеклы в сочетании с чесночной остринкой не оставит вас равнодушным.

✅Блюдо простое, но вкусное и очень доступное.

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1. Лук почистила и нарезала небольшим кубиком.

Нарезаем лук

2. Свеклу (сырую) натерла на терке для моркови по-корейски. Если нет такой терки, то можно натереть на обычной крупной терке или порезать свеклу тонкими брусочками.

Натерли свеклу на тёрке

3. В сковороде разогреваю растительное масло и кладу обжаривать лук. Обжариваю его до мягкости и прозрачности или легкой золотистости. Затем перекладываю к луку натертую свеклу и продолжаю всё обжаривать на маленьком огне минут 10.

обжариваем лук

4. К сметане добавляю несколько столовых ложек воды и перемешиваю до однородной консистенции жидкой сметаны. Добавляю её к свекле, перемешиваю и тушу на медленном огне под закрытой крышкой ещё минут 10.

Листайте вправо

5. Теперь кладу пропущенный через пресс чеснок и добавляю по вкусу соль.

Ещё пару минут и сливочная свекла на гарнир готова.

Такая свекла станет прекрасным дополнением к мясу, птице или рыбе. Сливочный, сладковато-острый вкус не оставит вас равнодушным.

А вот и видеорецепт ⤵️⤵️⤵️

ИНГРЕДИЕНТЫ:

- лук репчатый

- 2 шт среднего размера

- свекла - 0,5 кг

- масло растительное - 2 - 3 ст.л

- сметана (жирность любая) - 100 г

- чеснок - 1 зубчик

- соль - по вкусу