4 рецепта домашней шаурмы, которые понравятся и тем, кто не любит фаст-фуд

Многие отдают предпочтение фаст-фуду, но ещё больше людей относится к уличной еде весьма скептически, сомневаясь в её качестве. Но что делать, если всё-таки хочется побаловать себя «вредной», но такой вкусной шаурмой, ароматы которой доносятся на каждом углу? Правильно, приготовить её самостоятельно.
1. С говядиной
С говядиной.
Сладкая карамелизированная говядина, хрустящая капуста, сочные ломтики помидоров, острый перец, соусы и специи – то, что нужно для вкуснейшей домашней шаурмы.
Ингредиенты:
• Лаваш - 3 листа;
• Капуста - 200 г;
• Огурцы - 1 шт;
• Перец болгарский красный - 0,5 шт;
• Перец острый - 0,5 шт;
• Помидоры - 2 шт;
• Говядина мякоть - 300 г;
• Лук фиолетовый - 1 шт;
• Сахар - 1 ч.л;
• Соевый соус - 2 ч.л;
• Сок лимонный - 2 ч.л;
• Соль и перец молотый - по вкусу;
• Масло подсолнечное.
Для соуса:
• Майонез - 6 ч.л;
• Кетчуп - 2 ч.л;
• Чеснок - 2-3 зубка.
Шаурма с говядиной.
Способ приготовления:
• Мякоть вымыть;
• При необходимости зачистить;
• Просушить бумажными полотенцами;
• Нарезать тонкой соломкой;
• Обжарить на подсолнечном масле 3-4 минуты;
• Затем добавить нарезанный тонкими полукольцами лук;
• Готовить до тех пор, пока говядина не подрумянится со всех сторон;
• Сахар смешать с лимонным соком и соевым соусом;
• Получившуюся смесь добавить в сковороду к говядине;
• Аккуратно перемешать;
• Готовить до карамелизации;
• При желании мясо подсолить и поперчить;
• Готовую говядину переложить на бумажные полотенца;
• Чеснок пропустить через пресс, смешать с кетчупом и майонезом;
• Получившейся смесью смазать лаваш;
• После выложить начинку из мяса, нашинкованной капусты, перца, измельчённого острого перца и помидоров;
• Сформировать шаурму;
• Обжарить на сухой сковороде до румяной корочки со всех сторон.
2. С курицей
Шаурма с курицей.
Если вы устали от курицы в чистом виде и не знаете, как разнообразить свой рацион, приготовьте шаурму.
Ингредиенты:
• Лаваш - 3 листа;
• Филе куриное - 400 г;
• Сыр твёрдых сортов - 200 г;
• Лук - 1 шт;
• Помидоры - 2 шт;
• Огурцы - 1 шт;
• Капуста - 200 г;
• Морковка по-корейски - 200 г;
• Кетчуп - 6 ч.л;
• Майонез - 6 ч.л;
• Соль и молотый перец - по вкусу.
Куриная шаурма.
Способ приготовления:
• Филе вымыть;
• При необходимости зачистить;
• Хорошенько просушить;
• Нарезать тонкой соломкой;
• Посолить и поперчить;
• Обжарить на небольшом количестве масла;
• Переложить на бумажные салфетки;
• Майонез смешать с кетчупом и намазать смесью лаваш;
• Лук нарезать тонкими полукольцами, огурцы и помидоры соломкой, капусту нашинковать, сыр натереть на самой крупной тёрке;
• Все ингредиенты выложить на лаваш;
• Сформировать шаурму;
• Обжарить на сухой сковороде до румяной корочки со всех сторон.
3. С овощами
С овощной начинкой.
Для тех, кто не ест мясо по какой-то из причин стоит обратить внимание на шаурму с овощной начинкой. Уж поверьте, здесь есть где разгуляться фантазии.
Ингредиенты:
• Лаваш - 3 листа;
• Фета - 50 г;
• Свекла небольшая - 2 шт;
• Морковка небольшая - 2 шт;
• Капуста - 150 г;
• Яблоки зелёные твёрдые - 1 шт;
• Мята свежая - 6-10 листочков;
• Петрушка свежая - несколько стеблей.
Для соуса:
• Йогурт греческий - 10 ч.л;
• Горчица - 0,5 ч.л;
• Уксус яблочный - 3 ч.л;
• Масло оливковое - 4 ч.л.
Овощная шаурма.
Способ приготовления:
• Свеклу и морковку хорошенько вымыть;
• Очистить;
• Натереть на тёрке для корейской морковки;
• Капусту мелко нашинковать;
• Яблоко нарезать тонкой соломкой;
• Зелень вымыть;
• Просушить и измельчить;
• Все ингредиенты переложить в миску;
• Горчицу смешать с маслом, йогуртом и уксусом;
• При желании добавить щепотку соли и перца;
• Всё перемешать, заправить овощи;
• Перемешать;
• Дать настояться 10-15 минут в холодном месте;
• Получившуюся начинку выложить на лаваш;
• Сверху посыпать фетой;
• Сформировать шарму;
• Слегка обжарить на сухой сковороде.
4. С лососем
Шаурма с лососем.
Казалось бы, чем ещё может удивить шаурма. Но оказывается, помимо популярных рецептов с говядиной и курятиной существует ещё один не менее вкусный рецепт с лососем.
Ингредиенты:
• Лосось филе - 4 шт;
• Лаваш - 4 листа;
• Лук-шалот - 2 шт;
• Огурцы - 1 шт;
• Масло оливковое - 2 ч.л;
• Чили - 1 шт;
• Уксус белый винный - 2 ч.л;
• Соль, сахар и молотый перец - по вкусу.
Для соуса:
• Кинза свежая - 1 небольшой пучок;
• Мята свежая - 10-15 листочков;
• Йогурт натуральный - 0,5 стакана.
Шаурма с рыбной начинкой.
Способ приготовления:
• Филе вымыть;
• Просушить;
• Хорошенько натереть перцем, солью и оливковым маслом;
• Выложить шкуркой вниз на сковороду;
• Жарить около 9-10 минут на среднем огне;
• Затем перевернуть филе;
• Обжарить 1-2 минуты и выключить огонь;
• Дать постоять примерно 10 минут;
• Зелень вымыть;
• Просушить;
• Измельчить;
• Смешать с йогуртом, солью, перцем, уксусом, сахаром;
• Лук, перец и огурцы нарезать тонкой соломкой;
• Филе нарезать соломкой;
• Все ингредиенты аккуратно выложить на лаваш;
• Сформировать шаурму;
• Обжарить на сухой сковороде до образования румяной корочки.
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