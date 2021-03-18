4 рецепта домашней шаурмы, которые понравятся и тем, кто не любит фаст-фуд

Многие отдают предпочтение фаст-фуду, но ещё больше людей относится к уличной еде весьма скептически, сомневаясь в её качестве. Но что делать, если всё-таки хочется побаловать себя «вредной», но такой вкусной шаурмой, ароматы которой доносятся на каждом углу? Правильно, приготовить её самостоятельно.

1. С говядиной

С говядиной.

Сладкая карамелизированная говядина, хрустящая капуста, сочные ломтики помидоров, острый перец, соусы и специи – то, что нужно для вкуснейшей домашней шаурмы.

Ингредиенты:

• Лаваш - 3 листа;

• Капуста - 200 г;

• Огурцы - 1 шт;

• Перец болгарский красный - 0,5 шт;

• Перец острый - 0,5 шт;

• Помидоры - 2 шт;

• Говядина мякоть - 300 г;

• Лук фиолетовый - 1 шт;

• Сахар - 1 ч.л;

• Соевый соус - 2 ч.л;

• Сок лимонный - 2 ч.л;

• Соль и перец молотый - по вкусу;

• Масло подсолнечное.

Для соуса:

• Майонез - 6 ч.л;

• Кетчуп - 2 ч.л;

• Чеснок - 2-3 зубка.

Шаурма с говядиной.

Способ приготовления:

• Мякоть вымыть;

• При необходимости зачистить;

• Просушить бумажными полотенцами;

• Нарезать тонкой соломкой;

• Обжарить на подсолнечном масле 3-4 минуты;

• Затем добавить нарезанный тонкими полукольцами лук;

• Готовить до тех пор, пока говядина не подрумянится со всех сторон;

• Сахар смешать с лимонным соком и соевым соусом;

• Получившуюся смесь добавить в сковороду к говядине;

• Аккуратно перемешать;

• Готовить до карамелизации;

• При желании мясо подсолить и поперчить;

• Готовую говядину переложить на бумажные полотенца;

• Чеснок пропустить через пресс, смешать с кетчупом и майонезом;

• Получившейся смесью смазать лаваш;

• После выложить начинку из мяса, нашинкованной капусты, перца, измельчённого острого перца и помидоров;

• Сформировать шаурму;

• Обжарить на сухой сковороде до румяной корочки со всех сторон.

2. С курицей

Шаурма с курицей.

Если вы устали от курицы в чистом виде и не знаете, как разнообразить свой рацион, приготовьте шаурму.

Ингредиенты:

• Лаваш - 3 листа;

• Филе куриное - 400 г;

• Сыр твёрдых сортов - 200 г;

• Лук - 1 шт;

• Помидоры - 2 шт;

• Огурцы - 1 шт;

• Капуста - 200 г;

• Морковка по-корейски - 200 г;

• Кетчуп - 6 ч.л;

• Майонез - 6 ч.л;

• Соль и молотый перец - по вкусу.

Куриная шаурма.

Способ приготовления:

• Филе вымыть;

• При необходимости зачистить;

• Хорошенько просушить;

• Нарезать тонкой соломкой;

• Посолить и поперчить;

• Обжарить на небольшом количестве масла;

• Переложить на бумажные салфетки;

• Майонез смешать с кетчупом и намазать смесью лаваш;

• Лук нарезать тонкими полукольцами, огурцы и помидоры соломкой, капусту нашинковать, сыр натереть на самой крупной тёрке;

• Все ингредиенты выложить на лаваш;

• Сформировать шаурму;

• Обжарить на сухой сковороде до румяной корочки со всех сторон.

3. С овощами

С овощной начинкой.

Для тех, кто не ест мясо по какой-то из причин стоит обратить внимание на шаурму с овощной начинкой. Уж поверьте, здесь есть где разгуляться фантазии.

Ингредиенты:

• Лаваш - 3 листа;

• Фета - 50 г;

• Свекла небольшая - 2 шт;

• Морковка небольшая - 2 шт;

• Капуста - 150 г;

• Яблоки зелёные твёрдые - 1 шт;

• Мята свежая - 6-10 листочков;

• Петрушка свежая - несколько стеблей.

Для соуса:

• Йогурт греческий - 10 ч.л;

• Горчица - 0,5 ч.л;

• Уксус яблочный - 3 ч.л;

• Масло оливковое - 4 ч.л.

Овощная шаурма.

Способ приготовления:

• Свеклу и морковку хорошенько вымыть;

• Очистить;

• Натереть на тёрке для корейской морковки;

• Капусту мелко нашинковать;

• Яблоко нарезать тонкой соломкой;

• Зелень вымыть;

• Просушить и измельчить;

• Все ингредиенты переложить в миску;

• Горчицу смешать с маслом, йогуртом и уксусом;

• При желании добавить щепотку соли и перца;

• Всё перемешать, заправить овощи;

• Перемешать;

• Дать настояться 10-15 минут в холодном месте;

• Получившуюся начинку выложить на лаваш;

• Сверху посыпать фетой;

• Сформировать шарму;

• Слегка обжарить на сухой сковороде.

4. С лососем

Шаурма с лососем.

Казалось бы, чем ещё может удивить шаурма. Но оказывается, помимо популярных рецептов с говядиной и курятиной существует ещё один не менее вкусный рецепт с лососем.

Ингредиенты:

• Лосось филе - 4 шт;

• Лаваш - 4 листа;

• Лук-шалот - 2 шт;

• Огурцы - 1 шт;

• Масло оливковое - 2 ч.л;

• Чили - 1 шт;

• Уксус белый винный - 2 ч.л;

• Соль, сахар и молотый перец - по вкусу.

Для соуса:

• Кинза свежая - 1 небольшой пучок;

• Мята свежая - 10-15 листочков;

• Йогурт натуральный - 0,5 стакана.

Шаурма с рыбной начинкой.

Способ приготовления:

• Филе вымыть;

• Просушить;

• Хорошенько натереть перцем, солью и оливковым маслом;

• Выложить шкуркой вниз на сковороду;

• Жарить около 9-10 минут на среднем огне;

• Затем перевернуть филе;

• Обжарить 1-2 минуты и выключить огонь;

• Дать постоять примерно 10 минут;

• Зелень вымыть;

• Просушить;

• Измельчить;

• Смешать с йогуртом, солью, перцем, уксусом, сахаром;

• Лук, перец и огурцы нарезать тонкой соломкой;

• Филе нарезать соломкой;

• Все ингредиенты аккуратно выложить на лаваш;

• Сформировать шаурму;

• Обжарить на сухой сковороде до образования румяной корочки.