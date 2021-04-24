Розовая пасха с вареньем ​​​​​​​

Знаете, как творожная пасха называется по-церковнославянски? «Млеко огустевшее»! Правда, это только в требнике написано, так никто не говорит, даже священнослужители. Предлагаем вам рецепт простого и вкусного «млека». Эта пасха получается очень красивой, розовой, не слишком сладкой, с нежным ароматом – благодаря простому малиновому варенью.

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ИНГРЕДИЕНТЫ

1 кг хорошего не слишком жирного творога

150 мл нестерилизованных сливок жирностью больше 30%

100 г домашнего сливочного масла

5 желтков

2 белка

1,5 стакана малинового варенья

цедра 1 лимона

2 ст. л. малинового ликера (например, Marie Brizard или Chambord)

2 ч. л. ванильного сахара

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Творог положите в установленный в миске дуршлаг, выстланный полотняной салфеткой или несколькими слоями марли, сверху поставьте груз весом 5 кг, оставьте на 4–6 ч. Отжатый творог протрите через сито (это обязательно, без этого пасха получится крупитчатой).

Шаг 2

Варенье также протрите через самое мелкое сито, чтобы избавиться от косточек, и миксером взбейте с творогом, постепенно увеличивая скорость, 10 мин. Продолжая взбивать, добавьте сливки, взбивайте до однородности.

Шаг 3

В другой миске добела разотрите масло, желтки взбейте с сахаром.

Шаг 4

Взбейте миксером вместе желтки и масло, 10 мин. Соедините масляно-желтковую смесь и творожную, добавьте измельченную цедру и ликер, взбивайте 10–15 мин.

Белки взбейте в стойкую в пену. Аккуратно добавьте к творожной массе, перемешивая лопаткой снизу вверх.

Шаг 5

Выложите пасху в пасочницу, застеленную марлей. Края марли заверните, чтобы закрыть дно пасхи, и поставьте в холодильник на 8–10 ч. Перед подачей дайте пасхе постоять 30 мин. при комнатной температуре.