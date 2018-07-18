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Сейчас самый сезон молодого картофеля, который можно жарить и подавать с пряными соусами, варить и посыпать укропчиком. Из молодого картофеля готовят салаты, его запекают с копченым беконом, заправляют сметаной, а еще… создают цветы. Не пробовали? Пионы из молодого картофеля не только вкусные, они еще очень красивые; это отличная идея для праздничного стола. Запеченные картофельные цветы вызовут восторг и улыбку всех ваших гостей

Ингредиенты:

молодой картофель — 8 штук (на один цветок — 1 картофель),

оливковое масло,

свежемолотый черный перец,

соль.

Дополнительно понадобятся формочки для кексов.

Рецепт приготовления

Молодой картофель почистить, помыть и подсушить. Нарезать очень тонкими ломтиками (можно использовать овощную терку).

Картофельные ломтики смазать оливковым маслом и сложить в формочки для кексов. Складывать ломтики нужно друг на друга, с небольшим смещением, формируя лепестки и имитируя соцветие пиона.

Сверху полить оливковым маслом, посыпать солью и свежемолотым черным перцем.

Разогреть духовку до 180 градусов. Поставить формочки с пионами и запекать в течение 30 минут.

Запеченные картофельные пионы уложить на блюдо, на свежие листья салата. Пионы можно сочетать с любой зеленью и овощами.

Их можно использовать как элемент украшения салатов или в качестве самостоятельного второго блюда. Приятного аппетита!