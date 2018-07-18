.
Сейчас самый сезон молодого картофеля, который можно жарить и подавать с пряными соусами, варить и посыпать укропчиком. Из молодого картофеля готовят салаты, его запекают с копченым беконом, заправляют сметаной, а еще… создают цветы. Не пробовали? Пионы из молодого картофеля не только вкусные, они еще очень красивые; это отличная идея для праздничного стола. Запеченные картофельные цветы вызовут восторг и улыбку всех ваших гостей
Ингредиенты:
- молодой картофель — 8 штук (на один цветок — 1 картофель),
- оливковое масло,
- свежемолотый черный перец,
- соль.
Дополнительно понадобятся формочки для кексов.
Рецепт приготовления
Молодой картофель почистить, помыть и подсушить. Нарезать очень тонкими ломтиками (можно использовать овощную терку).
Картофельные ломтики смазать оливковым маслом и сложить в формочки для кексов. Складывать ломтики нужно друг на друга, с небольшим смещением, формируя лепестки и имитируя соцветие пиона.
Сверху полить оливковым маслом, посыпать солью и свежемолотым черным перцем.
Разогреть духовку до 180 градусов. Поставить формочки с пионами и запекать в течение 30 минут.
Запеченные картофельные пионы уложить на блюдо, на свежие листья салата. Пионы можно сочетать с любой зеленью и овощами.Их можно использовать как элемент украшения салатов или в качестве самостоятельного второго блюда. Приятного аппетита!
Свежие комментарии