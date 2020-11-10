Энергетические шарики — диетический десерт с кокосовыми хлопьями

Лакомство позволит быстро утолить голод и восстановить силы без вреда для фигуры. Шарики готовятся в домашних условиях из отборных сухофруктов без добавления сахара и других добавок — 100% натуральный продукт. Прекрасная идея для перекуса и десерта.

Делаются шарики из сухофруктов и орехов с добавлением овсяных хлопьев. Геркулеса можно положить больше или меньше, чем указано в рецепте. Или обойтись и вовсе без хлопьев, но тогда шарики могут получиться приторными. Масло можно добавить миндальное, кокосовое. Финишный слой — сухая кокосовая стружка. Обвалять конфеты также можно в какао.

Масса должна получиться такой, чтобы из нее можно было без труда слепить шарики-конфетки. Ничего не должно разваливаться или растекаться. Если получится жидко — добавить хлопьев. Если не будет нужной липкости — еще мякоти фиников или немного масла. Сухофрукты желательно брать самого хорошего качества — отборные, мясистые, ароматные. Орехи — любые: миндаль, грецкие, кешью. Предварительно попробуйте, чтобы не горчили.

Ингредиенты

овсяные хлопья — 100 г;

орехи — 150 г;

финики — 200 г;

чернослив — 50 г;

курага — 50 г;

семена льна — 1 столовая ложка;

кокосовое масло — 1 чайная ложка;

кокосовая стружка для обвалки.

Приготовление пошагово

Орехи очистить (если нужно) и некрупно порезать. Сухофрукты замочить на несколько минут в кипятке, потом воду слить, обсушить. Из фиников удалить косточки. Порезать крупные сухофрукты на половинки, мелкие кинуть в чашу блендера целиком. Добавить к сухофруктам овсяные хлопья, орехи и семена льна. Измельчить в блендере до однородности на высокой скорости. Влить масло, перемешать смесь еще раз. Добившись нужной консистенции, сформировать небольшие шарики и обвалять в кокосовой стружке. Выложить на разделочную доску и укрыть пищевой пленкой. Убрать в холодильник на пару часов.

Хранить энергетические шарики желательно в прохладном месте (в плотно закрытой таре), с собой можно брать в ланчбоксе.