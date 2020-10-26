Суп с лапшой удон, курицей и вешенками



Очень вкусный, легкий, ароматный и быстрый в приготовлении японский супчик, с весьма сбалансированным и приятным вкусом, который съедается в кротчайшие сроки! Любителям азиатской кухни рекомендую попробовать! Угощайтесь!!!

Ингредиенты на 4 порции:

300 гр. лапши "удон" (японская пшеничная лапша)

300 гр. куриного филе

200 гр. вешенок

1 сладкий перец (у меня зеленый)

1 острый перец

2-3 зубчика чеснока

кусочек свежего имбиря (длиной 2 см.)

3-4 ст.л. соевого соуса

5-6 стаканов куриного бульона

1/2 лимона

пучок зеленого лука

растительное масло

Приготовление:

Куриное филе и вешенки нарезать тонкими ломтиками. Сладкий перец нарезать небольшими кусочками. Острый перец нарезать тонкими колечками. Чеснок мелко порубить ножом. Имбирь очистить и нарезать тонкой соломкой.

В воке разогреть несколько ложек растительного масла. Выложить куриное филе, грибы, имбирь и чеснок. Помешивая обжарить почти до готовности.

Затем добавить соевый соус, сладкий и острый перец, перемешать. Потушить минутку и залить куриным бульоном.

Довести суп до кипения и проварить минут 5.

Тем временем отварить лапшу удон в подсоленной воде до готовности. Воду слить.

Снять суп с огня, выжать в него сок лимона, выложить отварную лапшу и перемешать.

Разлить суп по тарелкам, посыпать нарезанным зеленым луком и подать к столу.

Так же, при подаче в тарелки можно положить половинки отварных яиц)))

Приятного вам аппетита!!!