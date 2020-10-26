Суп с лапшой удон, курицей и вешенками

Очень вкусный, легкий, ароматный и быстрый в приготовлении японский супчик, с весьма сбалансированным и приятным вкусом, который съедается в кротчайшие сроки! Любителям азиатской кухни рекомендую попробовать! Угощайтесь!!!
Ингредиенты на 4 порции:
- 300 гр. лапши "удон" (японская пшеничная лапша)
- 300 гр. куриного филе
- 200 гр. вешенок
- 1 сладкий перец (у меня зеленый)
- 1 острый перец
- 2-3 зубчика чеснока
- кусочек свежего имбиря (длиной 2 см.)
- 3-4 ст.л. соевого соуса
- 5-6 стаканов куриного бульона
- 1/2 лимона
- пучок зеленого лука
- растительное масло
Приготовление:
Куриное филе и вешенки нарезать тонкими ломтиками. Сладкий перец нарезать небольшими кусочками. Острый перец нарезать тонкими колечками. Чеснок мелко порубить ножом. Имбирь очистить и нарезать тонкой соломкой.
В воке разогреть несколько ложек растительного масла. Выложить куриное филе, грибы, имбирь и чеснок. Помешивая обжарить почти до готовности.
Затем добавить соевый соус, сладкий и острый перец, перемешать. Потушить минутку и залить куриным бульоном.
Довести суп до кипения и проварить минут 5.
Тем временем отварить лапшу удон в подсоленной воде до готовности. Воду слить.
Снять суп с огня, выжать в него сок лимона, выложить отварную лапшу и перемешать.
Разлить суп по тарелкам, посыпать нарезанным зеленым луком и подать к столу.
Так же, при подаче в тарелки можно положить половинки отварных яиц)))
Приятного вам аппетита!!!
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