5 идей с кальмарами для праздничного стола

Очистите кальмаров от тонкой внешней пленки и внутреннего каркаса и выбирайте рецепт на свой вкус!

Кольца кальмара в кляре

Для кляра: насыпьте в миску по одной трети стакана муки и крахмала, влейте 1 стакан молока, перемешайте, добавьте 2 взбитых яичных белка, посолите и поперчите. Обмакивая кольца в кляр, жарьте во фритюре.

Жареные с лимоном

На тушке кальмара сделайте насечки крест-накрест, обжарьте на сковороде с оливковым маслом и солью. Подавайте в салате из авокадо, смеси салатных листьев и зелени кинзы. Заправьте оливковым маслом и соком лимона.

Фаршированные

Отварите пол стакана риса. Лук и чеснок обжарьте, добавьте 1 ст. консервир. томатов кусочками, готовьте 5–10 минут, приправьте, смешайте с рисом. Отваренные тушки кальмаров начините смесью, закрепите зубочистками, обваляйте в сухарях, подрумяньте на сковороде.

Острые к пиву

Нарежьте кальмаров кусочками, обваляйте в смеси панировочных сухарей, муки и специй (соль, перец чили) и быстро обжарьте на сковороде в растительном масле. Обсушите на бумажном полотенце.

По-азиатски

Нарежьте кальмаров полосками, обжарьте в кунжутном масле вместе с нарезанным луком, имбирем и острым перцем. Подавайте с лапшой и соевым соусом.