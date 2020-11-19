Как приготовить рассольник, чтобы захотелось добавки: 3 крутых рецепта

Ежедневно практически каждая хозяйка задумывается над тем, что приготовить и чем накормить семью, да так, чтобы было вкусно и сытно. И тут на помощь приходят рецепты рассольника: от классического варианта с перловкой и квашеными огурцами до рыбного и грибного.

1. Перловый

Рассольник с перловкой.

Сытный и потрясающе вкусный перловый рассольник с нежными свиными рёбрышками – то, что нужно холодными осенними днями и вечерами. Пара половников наваристого супчика как нельзя лучше согреет и утолит голод.

Ингредиенты:

• Рёбра свиные - 300-350 г;

• Вода - 2,5 л;

• Крупа перловая - 0,5 стакана;

• Огурцы квашеные среднего размера - 3 шт;

• Картофель среднего размера - 3-4 шт;

• Лук репчатый среднего размера - 2 шт;

• Морковка среднего размера - 1 шт;

• Масло растительное - 6 ч.л;

• Рассол огуречный - 0,5 стакана;

• Лист лавровый - 2-3 шт;

• Соль - по вкусу;

• Перец чёрный молотый - по вкусу.

Рассольник со свиными рёбрами.

Способ приготовления:

• Рёбра тщательно вымыть под холодной проточной водой;

• Равномерно нарезать;

• Залить водой;

• На сильном огне довести до кипения;

• Затем снять пену и уменьшить огонь;

• Бросить лавровый лист;

• Накрыть крышкой и готовить около часа;

• Перловку обдать кипятком (1-2 раза);

• Откинуть на дуршлаг;

• И промыть под холодной проточной водой;

• Отварить в слегка подсоленной воде до готовности;

• Картофель вымыть;

• Очистить и нарезать небольшим кубиком;

• Добавить в кастрюлю с рёбрами;

• Затем добавить перловку;

• Лук и морковь очистить;

• Лук мелко нарезать;

• Морковь натереть на мелкой тёрке;

• Огурцы натереть на крупную тёрку;

• Обжарить вместе с луком и морковкой примерно 7-10 минут;

• Добавить в кастрюлю с супом;

• Затем влить рассол;

• Посолить и поперчить;

• Довести до кипения;

• Готовить ещё 10-15 минут;

• Перед подачей при желании посыпать свежей зеленью.

2. Рыбный

Рыбный рассольник.

Рыбной бывает не только уха и классический суп, а и рассольник, который мало кому приходит в голову приготовить из рыбы. Заинтригованы? Тогда поспешите записать рецепт, чтобы в ближайшее время попробовать столь оригинальное блюдо.

Ингредиенты:

• Судак (тушка без головы зачищенная) - 0,5 кг;

• Вода - 2-2,5 л;

• Лук репчатый среднего размера - 1-2 шт;

• Морковка среднего размера - 1 шт;

• Огурцы квашеные среднего размера - 3 шт;

• Рис - 3-4 ст.л;

• Масло сливочное - 1-1,5 ст.л;

• Лист лавровый - 2-3 шт;

• Перец серый душистый - 5-6 шт;

• Корень петрушки - 1 стебель;

• Рассол - 0,5 стакана;

• Перец чёрный молотый - по вкусу;

• Соль - по вкусу;

• Петрушка свежая - 5-6 стебельков.

Рассольник из рыбы.

Способ приготовления:

• Рыбу вымыть под холодной проточной водой;

• Переложить в кастрюлю;

• Залить водой;

• Луковицу очистить и положить в кастрюлю к рыбе;

• Затем добавить перец душистый, корень петрушки и лавровые листья;

• Готовить на среднем огне 40-50 минут;

• После рыбу выловить;

• Отделить мякоть от костей;

• Бульон процедить через мелкое сито в чистую кастрюлю;

• Картофель вымыть;

• Очистить;

• Нарезать небольшим кубиком;

• Отправить в кастрюлю с рыбным бульоном;

• Рис хорошенько промыть несколько раз;

• Переложить в кастрюлю с бульоном;

• Готовить 10-15 минут на медленном огне;

• Морковку и огурцы натереть на крупную тёрку;

• Лук мелко нарезать;

• Обжарить вместе с огурцами и морковкой на сливочном масле примерно 5-6 минут;

• Затем добавить рассол;

• Приправить солью и перцем;

• Готовить на медленном огне 6-8 минут;

• Из рыбного бульона извлечь отварную луковицу;

• Затем добавить зажарку вместе с кусочками рыбы;

• Проварить 3-4 минуты;

• По желанию досолить;

• Перед подачей посыпать свежей мелко рубленной петрушкой.

3. Грибной

Грибной рассольник.

Рассольник с грибами – невероятная феерия вкуса и аромата. Квашенные огурцы как нельзя лучше сочетаются с грибами, делая блюдо ярким и насыщенным.

Ингредиенты:

• Говядина на кости - 300-350 г;

• Вода - 2-2,5 л;

• Грибы (шампиньоны, вешенки или белые) - 150-200 г;

• Картошка среднего размера - 2 шт;

• Морковка среднего размера - 1 шт;

• Лук репчатый среднего размера - 1 шт;

• Огурцы квашеные среднего размера - 2-3 шт;

• Перец горошком - 5-6 шт;

• Лист лавровый - 1-2 шт;

• Перловка - 2-3 ст.л;

• Чеснок - 3-4 зубка;

• Паста томатная - 4 ч.л;

• Масло растительное - 4 ч.л;

• Соль - по вкусу;

• Перец молотый чёрный - по вкусу;

• Зелень свежая - 5-6 веточек.

Рассольник с грибами.

Способ приготовления:

• Мясо вымыть и залить водой;

• Добавить лавровый лист и перец;

• Слегка присолить;

• Готовить час-полтора (периодически собирая пену);

• По готовности мясо извлечь;

• Бульон процедить через мелкое сито в чистую кастрюлю;

• Перловку тщательно вымыть;

• Отварить до готовности;

• Картошку, морковку и огурцы нарезать соломкой или кубиком;

• Лук нарезать полукольцами;

• В говяжий бульон добавить перловку и картофель;

• На масле обжарить лук, морковь и огурцы;

• Добавить в кастрюлю;

• Мясо обобрать с кости и равномерно нарезать;

• Добавить в кастрюлю с супом;

• Грибы тщательно вымыть;

• Нарезать соломкой или кубиком;

• Добавить в кастрюлю;

• Готовить 5-7 минут;

• Затем добавить томатную пасту;

• Приправить солью и молотым перцем;

• Проварить 6-8 минут;

• Подавать со свежей зеленью и сметаной.