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Смешав рис с гречкой, вы приготовите вкуснейший ужин

Эти удивительно сочные и аппетитные ёжики без мяса настолько вкусные, что даже не верится, что они приготовлены из самых простых и доступных продуктов. Просто смешайте рис с гречкой, чтобы приготовить этот вкуснейший ужин для всей семьи!

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Ингредиенты для ёжиков без мяса:

  • Рис – 1 стакан;
  • Крупа гречневая – 2 стакана;
  • Морковь – 1 шт;
  • Лук репчатый – 1-2 шт;
  • Крахмал – 3 ст. л.;
  • Соль и черный перец;
  • Томатная паста – 3 ст. л.;
  • Масло растительное;
  • Вода;
  • Зелень.

Рис и гречку по отдельности отварить до готовности, можно даже слегка разварить.

Смешав рис с гречкой, вы приготовите вкуснейший ужин

Пока варятся крупы, на растительном масле пассировать морковь с луком.

Смешав рис с гречкой, вы приготовите вкуснейший ужин

Добавить томатную пасту, немного воды, соли и специй, тушить на среднем огне около 5-7 минут.

Смешав рис с гречкой, вы приготовите вкуснейший ужин

Когда крупы приготовятся, снять их с огня. Гречку перебить блендером, добавить специи, соль, нарезанную зелень и крахмал.

Смешав рис с гречкой, вы приготовите вкуснейший ужин

Добавить к смеси рис, всё перемешать до однородности.

Смешав рис с гречкой, вы приготовите вкуснейший ужин

В форму налить немного томатного соуса. Из круп сформировать ёжики. Залить оставшимся томатным соусом и отправить в духовку, разогретую до 200 градусов, на полчаса.

Смешав рис с гречкой, вы приготовите вкуснейший ужин

Аппетитные запечённые ёжики под ароматным томатным соусом на ужин готовы. Приятного аппетита!

Смешав рис с гречкой, вы приготовите вкуснейший ужин

Подробнее о том, как сделать «ёжики» из гречки и риса, смотрите в видео ниже:

 

 

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