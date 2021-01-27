Смешав рис с гречкой, вы приготовите вкуснейший ужин

Эти удивительно сочные и аппетитные ёжики без мяса настолько вкусные, что даже не верится, что они приготовлены из самых простых и доступных продуктов. Просто смешайте рис с гречкой, чтобы приготовить этот вкуснейший ужин для всей семьи!

Ингредиенты для ёжиков без мяса:

Рис – 1 стакан;

Крупа гречневая – 2 стакана;

Морковь – 1 шт;

Лук репчатый – 1-2 шт;

Крахмал – 3 ст. л.;

Соль и черный перец;

Томатная паста – 3 ст. л.;

Масло растительное;

Вода;

Зелень.

Рис и гречку по отдельности отварить до готовности, можно даже слегка разварить.

Пока варятся крупы, на растительном масле пассировать морковь с луком.

Добавить томатную пасту, немного воды, соли и специй, тушить на среднем огне около 5-7 минут.

Когда крупы приготовятся, снять их с огня. Гречку перебить блендером, добавить специи, соль, нарезанную зелень и крахмал.

Добавить к смеси рис, всё перемешать до однородности.

В форму налить немного томатного соуса. Из круп сформировать ёжики. Залить оставшимся томатным соусом и отправить в духовку, разогретую до 200 градусов, на полчаса.

Аппетитные запечённые ёжики под ароматным томатным соусом на ужин готовы. Приятного аппетита!

Подробнее о том, как сделать «ёжики» из гречки и риса, смотрите в видео ниже: