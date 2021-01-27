Смешав рис с гречкой, вы приготовите вкуснейший ужин

Эти удивительно сочные и аппетитные ёжики без мяса настолько вкусные, что даже не верится, что они приготовлены из самых простых и доступных продуктов. Просто смешайте рис с гречкой, чтобы приготовить этот вкуснейший ужин для всей семьи!
Ингредиенты для ёжиков без мяса:
- Рис – 1 стакан;
- Крупа гречневая – 2 стакана;
- Морковь – 1 шт;
- Лук репчатый – 1-2 шт;
- Крахмал – 3 ст. л.;
- Соль и черный перец;
- Томатная паста – 3 ст. л.;
- Масло растительное;
- Вода;
- Зелень.
Рис и гречку по отдельности отварить до готовности, можно даже слегка разварить.
Пока варятся крупы, на растительном масле пассировать морковь с луком.
Добавить томатную пасту, немного воды, соли и специй, тушить на среднем огне около 5-7 минут.
Когда крупы приготовятся, снять их с огня. Гречку перебить блендером, добавить специи, соль, нарезанную зелень и крахмал.
Добавить к смеси рис, всё перемешать до однородности.
В форму налить немного томатного соуса. Из круп сформировать ёжики. Залить оставшимся томатным соусом и отправить в духовку, разогретую до 200 градусов, на полчаса.
Аппетитные запечённые ёжики под ароматным томатным соусом на ужин готовы. Приятного аппетита!
Подробнее о том, как сделать «ёжики» из гречки и риса, смотрите в видео ниже:
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