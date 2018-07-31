Десерт "Долгий поцелуй на ночь"

Хочу предложить вашему вниманию вариант совершенно очаровательной подачи шоколадных кремов,

взбитых сливок и муссов (признаюсь,меня эта идея просто покорила).Надеюсь,что понравится и вам.

Почувствуйте себя гончарно-шоколадных дел мастером и создайте свою шоко-тарелочку и удивите своих любимых.

ИНГРЕДИЕНТЫ

для светлых шоко - тарелочек шоколад белый 250 г шоколад горький 100 г растительное масло 1-2 ложки воздушные шарики

для темных шоколад горький 250 г шоколад белый 100 г растительное масло 1-2 ложки воздушные шарики

Приготовление:

Для начала распустить шоколад на водяной бане с добавлением масла.Дать ему остыть до состояния когда он уже не будет горячим,но еще не начнет застывать.В белый шоколад тонкой струйкой добавим горький в виде снежинки,улитки и т.д.(пофантазируйте!).Или же наоборот (в темный шоколад струйкой ввести белый),если тарелочка из темного шоколада.Шарик вымоем с мылом в теплой воде,обсушим полотенцем и надуем так,чтобы он помещался вам в ладонь.Шарик опустим в подготовленный шоколад,подержим его там какое-то время и аккуратно достанем.Дадим шоколаду застыть и отправим в холодильник на 30 минут (не стоит торопить события,а лучше подождать пока шоколад хорошо застынет,иначе тарелочка может потрескаться). Далее аккуратно иголочкой проткнем шарик у хвостика так,чтобы воздух выходил медленно.Сдувшийся шарик аккуратно удалим и шоко-тарелочка готова.

Приготовьте шоколадный крем с маскарпоне

На водяной бане распустите 100 гр.горького шоколада,дайте остыть,добавьте 250 гр.маскарпоне,150 гр.творога,2 ложки кофе,немного корицы,5 ложек сахара.Все хорошенько перемешайте и выложите массу в шоко-тарелочки,украсьте свежими ягодами.