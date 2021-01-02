Паштет из фасоли (постный)

Этот чудесный паштет пользуется огромной популярностью не только в моей семье, но и во всем моем окружении! Все, кого я угощала таким паштетом просили у меня его рецепт))) И в этом нет ничего удивительного, ведь несмотря на то, что он сделан из обычной фасоли, паштет получается необыкновенно вкусный и ароматный!! И самое главное - понять, что он из фасоли практически невозможно! А меняя набор специй можно каждый раз немного менять его вкус, а так же можно экспериментировать с добавками))) Я часто делаю паштет с добавлением обжаренных грибов, так же, к примеру можно добавить пару перемолотых, или мелко нарезанных черносливин))) В общем, пробуйте и выбирайте свой любимый вариант!!!
- 1 стакан сухой фасоли (у меня белая)
- 100 гр. молотых грецких орехов
- 1 крупная репчатая луковица
- 1-2 зубчика чеснока
- 1/2 стакана растительного масла
- сок лимона по вкусу и желанию
- соль, перец по вкусу
Приготовление:
Фасоль отварить до готовности.
Лук мелко нарезать и обжарить в растительном масле до золотистости.
Готовую фасоль измельчить блендером в пюре (можно пропустить через мясорубку).
К фасолевому пюре добавить обжаренный лук вместе с маслом, измельченный грецкие орехи, чеснок пропущенный через пресс, сок лимона, соль и перец по вкусу.
Паштет можно оставить и в таком виде, но я предпочитаю еще раз все вместе перебить блендером до однородности.
Подавать паштет можно просто с хлебом, гренками, крекерами, хлебцами.
Как вариант паштет можно разложить в небольшие тарталетки и украсить свежей зеленью, получится отличная закуска для праздничного стола)))
Так же паштет можно приготовить и с добавлением грибов. Для этого понадобится 150 гр. шампиньонов, которые нужно мелко нарезать и обжарить вместе с луком, ну а дальше по рецепту)))
Приятного вам аппетита!!!
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