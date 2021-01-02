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Паштет из фасоли (постный)

Паштет из фасоли (постный)

Этот чудесный паштет пользуется огромной популярностью не только в моей семье, но и во всем моем окружении! Все, кого я угощала таким паштетом просили у меня его рецепт))) И в этом нет ничего удивительного, ведь несмотря на то, что он сделан из обычной фасоли, паштет получается необыкновенно вкусный и ароматный!! И самое главное - понять, что он из фасоли практически невозможно! А меняя набор специй можно каждый раз немного менять его вкус, а так же можно экспериментировать с добавками))) Я часто делаю паштет с добавлением обжаренных грибов, так же, к примеру можно добавить пару перемолотых, или мелко нарезанных черносливин))) В общем, пробуйте и выбирайте свой любимый вариант!!! 

Паштет из фасоли (постный)

Ингредиенты:

  • 1 стакан сухой фасоли (у меня белая)
  • 100 гр. молотых грецких орехов
  • 1 крупная репчатая луковица
  • 1-2 зубчика чеснока
  • 1/2 стакана растительного масла
  • сок лимона по вкусу и желанию
  • соль, перец по вкусу

Приготовление:

Фасоль отварить до готовности.

Лук мелко нарезать и обжарить в растительном масле до золотистости.

Готовую фасоль измельчить блендером в пюре (можно пропустить через мясорубку).

К фасолевому пюре добавить обжаренный лук вместе с маслом, измельченный грецкие орехи, чеснок пропущенный через пресс, сок лимона, соль и перец по вкусу.

Паштет можно оставить и в таком виде, но я предпочитаю еще раз все вместе перебить блендером до однородности.

Подавать паштет можно просто с хлебом, гренками, крекерами, хлебцами. 

Как вариант паштет можно разложить в небольшие тарталетки и украсить свежей зеленью, получится отличная закуска для праздничного стола)))

Так же паштет можно приготовить и с добавлением грибов. Для этого понадобится 150 гр. шампиньонов, которые нужно мелко нарезать и обжарить вместе с луком, ну а дальше по рецепту)))

Приятного вам аппетита!!!

Паштет из фасоли (постный)

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