Огурцы на зиму хрустящие хотят приготовить многие хозяйки, однако не все это делают. Пожалуй, потому, что не умеют их готовить. Мы с радостью поделимся секретами, которые позволят получить самую вкусную заготовку.



Вам понадобится:

- огурчики среднего размера – 2,6 кг

- зонтики укропа – 1/3 пучка

- листики черной смородинки – 3 штучки

- листики хрена – 2 штучки

- зубец чеснока

- бутон гвоздики

- семена горчицы – пол ч.л.

- горькая острая перчинка



Для рассола:

- сахарный песок – столовая ложка

- каменная поваренная соль – 3,2 ст. ложки

- кислота уксусная – 3,1 ст. ложки



Как готовить:

Сразу после сбора высыпьте огурчики в холодную воду. Подержите их на протяжении 6-8 часов. За этот период водичку нужно несколько раз сменить. Емкости для закупорки тщательно помойте с содой, сполосните проточной водицей, стерилизуйте паром. Промойте листочки хрена, порежьте их. Нарезанный хрен сложите в приготовленную баночку. Покрошите вымытый укроп, отправьте в эту же банку. Промойте листочки пахучей смородины, порежьте очищенный и промытый чеснок. Чеснок и смородиновые листы сложите в банку. Для остроты покрошите сюда же небольшой кусочек горького перца. Замоченные овощи протрите губкой, сполосните в нескольких водах. Срежьте кончики с обеих сторон. Уложите нижний слой. Ставить плоды нужно строго вертикально. Как только нижний ряд будет уложен, положите сверху зонтики укропа. Выложите второй огуречный слой. Пустые места заполните порезанным хреном, листьями душистой смородинки, зонтиками укропа. После полного заполнения тары, налейте водицы, чтобы узнать, какой объем понадобится для рассола. Прикройте емкости специальными крышками с отверстиями и аккуратно слейте жидкость в кастрюлю. Подлейте немного воды, накройте крышкой и переставьте на огонь.

Во время каждого кипячения доливайте еще немного жидкости, поскольку во время кипения она будет испаряться и ее может не хватить. После закипания аккуратно налейте ее в баночку с овощами. Прикройте стерилизованной крышечкой, оберните полотенцем, оставьте на 15 минут в горячей водичке. Смените обычную крышку на крышку с отверстиями, перелейте жидкость в кастрюльку. Снова вскипятите и налейте кипяток в баночку с огурчиками, оставьте на четверть часа. Залейте кипятком третий раз. Насыпьте в кастрюлю сахарный песок и соль, долейте водицы из кастрюли. Рассол прокипятите, дав возможность соли и сахарку раствориться. Положите 2 гвоздички, ч.л. семян горчицы, налейте еще уксуса. Влейте кипящий рассол, закатайте тару. Поставьте для лучшего остывания на горлышко, закутайте одеялом. На протяжении 12 часов емкость самостерилизуется, а потом одеяло снимается, и емкость переворачивается в обычное положение.