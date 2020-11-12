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Легкий рецепт куриных желудков

Легкий рецепт куриных желудков

Этот рецепт совершенно по новому подает желудки которые обычно отваривают.  

  • Нам понадобятся
  • 500 гр желудка
  • 2 стакана воды
  • 2 помидора
  • 1 головка лука
  • 3+1 столовые ложки оливкового масла
  • Зелень; петрушка, укроп и тимьян
  • 1 столовая ложка томатной пасты
  • Соль, перец и специи по вкусу

Для начала подготовим продукты. С желудков снимаем внутреннюю пленку, если ее еще не сняли на ферме. По форме желудок состоит из 3х частей, так их и разрезаем. Возможно придется срезать лишний жир 

Легкий рецепт куриных желудков

Разогреваем масло сотейнике или небольшой кастрюле. И начинаем обжаривать желудки. Добавляем соль, перец и специи, возможно сушеный чеснок, паприку, все как вы любите. Когда мясо слегка обжариться заливаем его водой, чтобы покрыло и тушим под крышкой минут 30.

Легкий рецепт куриных желудков

Тем временем чистим и  нарезаем лук и помидоры. Отдельно нарезаем зелень. 

Легкий рецепт куриных желудков

Переливаем желудки с бульоном в отдельную посуду. А в наш сотейник добавляем ложку масла и начинаем обжаривать лук с помидорами и тушим до  полу готовности. Добавляем томатную пасту и тушим еще минут 5.

Легкий рецепт куриных желудков

Возвращаем наши желудки и бульоном обратно и тушим все вместе, под крышкой, еще минут 20. Под конец добавляем зелень.

Легкий рецепт куриных желудков

Желудки с подливой хорошо подойдут к рису или гречке.

Легкий рецепт куриных желудков

Для рецепта подойдут и желудки индейки если они у вас под рукой.

вместо обычного лука можно использовать лук пореей или зеленый.

 

 

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