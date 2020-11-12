Легкий рецепт куриных желудков

Этот рецепт совершенно по новому подает желудки которые обычно отваривают.

Нам понадобятся

500 гр желудка

2 стакана воды

2 помидора

1 головка лука

3+1 столовые ложки оливкового масла

Зелень; петрушка, укроп и тимьян

1 столовая ложка томатной пасты

Соль, перец и специи по вкусу

Для начала подготовим продукты. С желудков снимаем внутреннюю пленку, если ее еще не сняли на ферме. По форме желудок состоит из 3х частей, так их и разрезаем. Возможно придется срезать лишний жир

Разогреваем масло сотейнике или небольшой кастрюле. И начинаем обжаривать желудки. Добавляем соль, перец и специи, возможно сушеный чеснок, паприку, все как вы любите. Когда мясо слегка обжариться заливаем его водой, чтобы покрыло и тушим под крышкой минут 30.

Тем временем чистим и нарезаем лук и помидоры. Отдельно нарезаем зелень.

Переливаем желудки с бульоном в отдельную посуду. А в наш сотейник добавляем ложку масла и начинаем обжаривать лук с помидорами и тушим до полу готовности. Добавляем томатную пасту и тушим еще минут 5.

Возвращаем наши желудки и бульоном обратно и тушим все вместе, под крышкой, еще минут 20. Под конец добавляем зелень.

Желудки с подливой хорошо подойдут к рису или гречке.

Для рецепта подойдут и желудки индейки если они у вас под рукой.

вместо обычного лука можно использовать лук пореей или зеленый.