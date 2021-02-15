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Приготовление солянки

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Для приготовления солянки нам потребуется:

1. Мясо, грамм примерно 200
2. Ассорти из колбасно-ветчинно-мясных обрезков
3. Одна луковица
4. 3 средих солёных огурчика
5. 1 ст. ложка томат пасты
6. 1 ст.ложка с горкой маринованных каперсов
7. Соль и перец по вкусу, лимон, сметана, маслины.

Приступим:

Мясо заливаем холодной водой и на огонь, после закипания не забываем снимать пену. Варим бульон примерно час. За 10 минут до окончания кладём 2 лавровых листика и несколько горошин чёрного перца.

Приготовление солянки

Пока бульон варится есть время настрогать тоненькой соломкой колбасные изделия и солёные огурцы. Лук тоже измельчить нещадно.

Приготовление солянки

Вынимаем из готового бульона мясо и тоже измельчаем, ссыпаем его к колбасной "лапше", Лаврушку и перец лучше изловить и выбросить.
Высыпаем мясное ассорти в бульон и ставим на средний огонь пусть варится минут 10.

Приготовление солянки

Тем временем на небольшом количестве растительного масла обжариваем лук пару минут, и добавляем к нему соломку из солёных огурцов.
Как огурцы станут мягкими добавляем 1 столовую ложку томатной пасты, премешиваем и тушим минут 5, можно добавить немного воды.

Приготовление солянки

Заправляем нашей луково-огуречно-томатной поджаркой бульон с варящимся в нём мясным ассорти, и варим минут 10, после чего добавляем столовую ложку маринованных каперсов и немного рубленой зелени, варим пару минут и выключаем огонь, даём постоять немного.

Приготовление солянки

Приготовление солянки

Приготовление солянки

Подаём на стол с ломтиком лимона, сметанкой и маслинками целыми или нарезанными без разницы, это кому как нравится.

Приготовление солянки

Приятного аппетита!

 

 

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