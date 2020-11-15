Невероятно вкусное, ярко-розовое клюквенное варенье с яблоками получается очень густым и ароматным. Яблоки богаты пектином, поэтому варенье не просто густое, его можно намазать на хлеб, как джем — не растечется! Кроме того, что варенье можно использовать по прямому назначению — с чаем вприкуску, для прослойки тортов и пирогов тоже подойдет идеально. Кисло-сладкая прослойка между пышными бисквитами поднимет домашнюю выпечку на высший уровень! Хранятся заготовки в условиях городской квартиры при комнатной температуре.

Яркое клюквенное варенье с яблоками

Время приготовления: 1 час

1 час Количество: 3 банки по 500 мл

Ингредиенты для клюквенного варенья с яблоками

700 г клюквы;

600 г яблок;

1 ½ кг сахарного песка;

1 ½ стакана воды;

1 г ванилина;

1 чайная ложка молотой корицы.

Способ приготовления яркого клюквенного варенья с яблоками

Яблоки тщательно моем, достаём серединку. Счищаем тонкий слой кожуры. Для приготовления этого клюквенного варенья советую кисло-сладкие яблоки, плотные.

Очищаем яблоки

Кожуру и серединки яблок кладём в кастрюлю, наливаем воду. Доводим до кипения, закрываем кастрюлю крышкой, варим на маленьком огне 15-20 минут.

Отвариваем кожуру и серединки яблок

Клюкву бланшируем в кипящей воде 3-4 минуты.

Если не бланшировать клюкву, то попав в сахарный сироп ягоды могут начать взрываться, при этом по кухне будут разлетаться горячие капли клюквенного сока. Во-первых, могут обжечь, во-вторых, придётся отмывать.

Бланшируем клюкву

В большую кастрюлю или таз для варки варенья насыпаем сахарный песок. На сахар процеживаем отвар яблочной кожуры, откинув очистки на сито. Нагреваем сахарный песок с отваром до кипения, перемешиваем, как только сахар в сиропе растворится и сироп будет равномерно кипеть, можно загружать яблоки и клюкву.

Очищенные яблоки режем мелко — кубиками или соломкой, форма и размер особого значения не имеют, так как в любом случае очищенные фрукты разварятся. Кладём нарезанные яблоки в кипящий сироп.

Затем добавляем бланшированные ягоды.

Нагреваем сахарный песок с отваром до кипения, перемешиваем

Кладём нарезанные яблоки в кипящий сироп

Добавляем бланшированные ягоды

Аккуратно перемешиваем фрукты и ягоды с сиропом, увеличиваем нагрев, доводим до кипения.

Добавляем ванилин и молотую корицу. Ванильный экстракт или ванильный сахар тоже подойдет, а молотую корицу можно заменить лимонной цедрой, тоже будет вкусно и ароматно. На это количество ингредиентов клюквенного варенья достаточно цедры половинки лимона.

Варим примерно 20 минут после закипания. Я определяю готовность так: как только кусочки яблок становятся прозрачными, снимаю кастрюлю с огня. Пока варенье горячее, оно будет довольно жидким. По мере остывания начинает густеть. Пенку в этом случае не снимаю, так как вместе с ней уйдет и корица. К тому же пенки в таком варенье совсем чуть-чуть.

Перемешиваем фрукты и ягоды с сиропом, доводим до кипения

Добавляем ванилин и молотую корицу

Варим клюквенное варенье

Банки и крышки для заготовки тщательно моем в тёплой воде с содой или средством для посуды. Ополаскиваем посуду кипящей водой, сушим в нагретом до 100 градусов по Цельсию духовом шкафу 10 минут. Крышки кипятим. Полностью остывшее клюквенное варенье с яблоками фасуем в сухие банки, заполняем до самого верха, закрываем крышками плотно, убираем на хранение в сухое, темное место.

Клюквенное варенье с яблоками готово, закрываем и отправляем на хранение

Температура хранения от +8 до +18 градусов Цельсия.