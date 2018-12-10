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Как замариновать шампиньоны для новогодних блюд: три лучших рецепта

Баночка грибочков всегда выручит любую хозяйку, особенно в период длинных праздников. Впереди нас ждет веселье новогодних застолий и много готовки, поэтому задуматься о меню и его составляющих желательно заранее. Если вы любите маринованные шампиньоны, попробуйте в этот раз не покупать их в магазине, а сделайте дома сами. Они украсят стол как в качестве самостоятельной закуски, так и в составе различных салатов. Предлагаем несколько рецептов на ваш выбор.

Как замариновать шампиньоны для новогодних блюд: три лучших рецепта

ШАМПИНЬОНЫ МАРИНОВАННЫЕ

Ингредиенты:
Шампиньоны 1 кг
Соль 2 ч. л.
Сахар 2 ч. л.
Гвоздика 5-7 шт
Душистый перец горошком 5 шт
Черный перец горошком 10 шт
Лавровый лист 2-4 шт
Чеснок 6-7 зубчиков
Вода 150 мл
Растительное масло без запаха 100 мл
Столовый уксус 9% 4-7 ст. л.

Процесс приготовления:
Желательно купить маленькие, белые, плотные шампиньоны. Их достаточно только помыть от остатков земли. Смешайте все ингредиенты в кастрюле, доведите до кипения, снизьте температуру, варите 7-10 минут. Остудите и подайте к столу или храните в холодильнике. Для подачи на стол можно в грибы добавить лук (зелёный, репчатый или репчатый маринованный). Грибы можно использовать для приготовления салатов.

Как замариновать шампиньоны для новогодних блюд: три лучших рецепта

ШАМПИНЬОНЫ МАРИНОВАННЫЕ С КОРИАНДРОМ И УКРОПОМ

Ингредиенты:
Шампиньоны 400 гр
Вода 150 мл
Яблочный уксус 40 мл
Сахар 1 ч. л.
Соль 1 ч. л.
Лавровый лист 3 шт
Чеснок 3 зубчика
Укроп 2 веточки
Кориандр 1 ч. л.
Черный перец горошком 4 шт

Процесс приготовления:
1. Грибы тщательно моем. Крупные разрезаем на две или четыре части, мелкие-оставляем целыми.


2. Готовим маринад: соединяем воду, уксус, соль, сахар, все специи, укроп и предварительно раздавленные зубчики чеснока. Ставим на плиту и доводим до кипения. Затем отправляем в кипящий маринад грибы. В процессе варки грибы пустят сок, так что не стоит переживать что мало жидкости. Накрываем кастрюлю крышкой, доводим до кипения и продолжаем варить на небольшом огне около 10 минут. Снимаем с огня и даем остыть. Ставим в холодильник на ночь,чтобы грибы настоялись.

Как замариновать шампиньоны для новогодних блюд: три лучших рецепта

ШАМПИНЬОНЫ МАРИНОВАННЫЕ ПО-КОРЕЙСКИ

Ингредиенты:
Шампиньоны 700 гр
Лук репчатый 1 шт
Морковь 1 шт
Сахар 1 ст. л.
Соль 1 ч. л. 
Уксус 9% 2 ст. л.
Масло подсолнечное 2 ст. л. 
Перец черный молотый по вкусу
Перец болгарский 1 шт
Соевый соус 1 ст. л. 
Чеснок 2 зубчика
Бульон грибной 1/2 стакана

Процесс приготовления:
1. Если грибы довольно крупные, то порезать их пластинками, если мелкие, то можно оставить так, а можно разрезать пополам. 
2. Порезанные грибы залить водой, довести о кипения и варить 10 минут.
3. Пока варятся грибы, нашинковать на корейской терке морковь, перец порезать пластинками, лук четвертькольцами. 
4. Обжарить в небольшом количестве растительного масла лук, потом к нему выложить морковь и перец. Овощи не должны быть мягкими. Обжаривать пару минут.
5. Маринад: насыпаем в емкость сахар, соль, перец, наливаем соевый соус, подсолнечное масло, уксус, пол стакана грибного бульоны из грибов. Маринад греем до кипения, но не кипятим.
6. Сливаем с грибов воду, сверху выкладываем овощи, выдавливаем 2 зубчика чеснока, заливаем маринадом и перемешиваем. Удобно это делать в стеклянной банке с крышкой, потом в ней же можно хранить грибы.
7. Грибы охлаждаем и можно подавать к столу.

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маринованные шампиньонырецептыЗакускикулинария
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