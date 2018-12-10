Как замариновать шампиньоны для новогодних блюд: три лучших рецепта

ШАМПИНЬОНЫ МАРИНОВАННЫЕ



Ингредиенты:

Шампиньоны 1 кг

Соль 2 ч. л.

Сахар 2 ч. л.

Гвоздика 5-7 шт

Душистый перец горошком 5 шт

Черный перец горошком 10 шт

Лавровый лист 2-4 шт

Чеснок 6-7 зубчиков

Вода 150 мл

Растительное масло без запаха 100 мл

Столовый уксус 9% 4-7 ст. л.

Процесс приготовления:

Желательно купить маленькие, белые, плотные шампиньоны. Их достаточно только помыть от остатков земли. Смешайте все ингредиенты в кастрюле, доведите до кипения, снизьте температуру, варите 7-10 минут. Остудите и подайте к столу или храните в холодильнике. Для подачи на стол можно в грибы добавить лук (зелёный, репчатый или репчатый маринованный). Грибы можно использовать для приготовления салатов.

ШАМПИНЬОНЫ МАРИНОВАННЫЕ С КОРИАНДРОМ И УКРОПОМ



Ингредиенты:

Шампиньоны 400 гр

Вода 150 мл

Яблочный уксус 40 мл

Сахар 1 ч. л.

Соль 1 ч. л.

Лавровый лист 3 шт

Чеснок 3 зубчика

Укроп 2 веточки

Кориандр 1 ч. л.

Черный перец горошком 4 шт

Процесс приготовления:

1. Грибы тщательно моем. Крупные разрезаем на две или четыре части, мелкие-оставляем целыми.

2. Готовим маринад: соединяем воду, уксус, соль, сахар, все специи, укроп и предварительно раздавленные зубчики чеснока. Ставим на плиту и доводим до кипения. Затем отправляем в кипящий маринад грибы. В процессе варки грибы пустят сок, так что не стоит переживать что мало жидкости. Накрываем кастрюлю крышкой, доводим до кипения и продолжаем варить на небольшом огне около 10 минут. Снимаем с огня и даем остыть. Ставим в холодильник на ночь,чтобы грибы настоялись. 2. Готовим маринад: соединяем воду, уксус, соль, сахар, все специи, укроп и предварительно раздавленные зубчики чеснока. Ставим на плиту и доводим до кипения. Затем отправляем в кипящий маринад грибы. В процессе варки грибы пустят сок, так что не стоит переживать что мало жидкости. Накрываем кастрюлю крышкой, доводим до кипения и продолжаем варить на небольшом огне около 10 минут. Снимаем с огня и даем остыть. Ставим в холодильник на ночь,чтобы грибы настоялись.

ШАМПИНЬОНЫ МАРИНОВАННЫЕ ПО-КОРЕЙСКИ



Ингредиенты:

Шампиньоны 700 гр

Лук репчатый 1 шт

Морковь 1 шт

Сахар 1 ст. л.

Соль 1 ч. л.

Уксус 9% 2 ст. л.

Масло подсолнечное 2 ст. л.

Перец черный молотый по вкусу

Перец болгарский 1 шт

Соевый соус 1 ст. л.

Чеснок 2 зубчика

Бульон грибной 1/2 стакана