Выпечка с медом - самые вкусные и разные рецепты ароматных угощений

Выпечка с медом – хороший вариант сделать домашние десерты более здоровыми, менее калорийными. Ко всем преимуществам таких угощений добавляется необыкновенный вкус и отменный аромат, который приведет в восторг всех поклонников сладостей. Пироги, печенья, коржи для торта – это не полный список восхитительных лакомств.

Что можно испечь с медом?

Как правило, готовится выпечка с медом на скорую руку, рецепты не предполагают сложный или недоступных ингредиентов, поэтому их уверенно можно отнести к бюджетной категории домашних сладостей.

Простые пироги – это выпечка с добавлением меда с полной или частичной заменой сахара. Заливной, шарлотка или песочный приготовятся так же легко, как и в классической версии. Постные, диетические (низкокалорийные) угощения – коврижки, печенья, овсяные сладости – это все вкусная выпечка с медом без добавления сахара и других подсластителей. Из меда делают карамель или сироп, которым можно пропитать слоеные угощения вроде пахлавы или украсить готовый пирог, манник, пропитать коржи для торта.

Пирог с медом и орехами

Этот ореховый пирог с медом покорит всех любителей необыкновенных сладостей. В тесто добавляют смесь разнообразных дробленных ядер, которые дополняют медовый привкус.

Рецепт домашнего лакомства весьма самодостаточный и не требует введения каких-либо пряностей, специй, можно ограничиться ванилином.

Ингредиенты:

сахар – 100 г;

мед – 4 ст. л.;

кефир или йогурт – 80 мл;

яйца – 2 шт.;

мука – 180 г;

разрыхлитель – 1,5 ч. л.;

дробленные орехи (микс) – 1 ст.

Приготовление

Яйца с сахаром взбить в пышную пенную массу. Ввести мед, разрыхлитель, затем кефир. Подсыпая муку, замесить негустое тесто. Всыпать орехи, перемешать, вылить в промасленную форму. Готовится выпечка с орехами и медом 40 минут при 180 градусах.

Печенье с медом

Вкусное, хрустящее домашнее печенье с медом готовится быстро, просто, всего за 20 минут с учетом времени на приготовление теста. В состав уверенно можно добавить молотый имбирь, корицу, кардамон, цитрусовую цедру – все зависит от вкуса дегустаторов. Из указанных ингредиентов выйдет 8-10 шт. готового лакомства, на противне заготовки нужно распределять на большом расстоянии, так как они увеличиваются при выпекании.

Ингредиенты:

мед – 40 г;

масло размягченное – 70 г;

соль – 1 щепотка;

разрыхлитель – 1,5 ч. л.;

сахар – 100 г;

мука – 180 г;

специи (по желанию) – 1 ч. л.

Приготовление

Соединить сахар, муку, разрыхлитель и специи. Ввести мягкое масло, перемешать. Добавить жидкий мед. Замесить плотное, нелипкое тесто. Сформовать печенья, выпекать 10 минут при 190 градусах.

Шарлотка с медом и яблоками

Шарлотка с медом – уже необычное лакомство, которое отличается от оригинала. Рецепт дополнен сливочным маслом – оно сделает мякиш нежнее, а яблоки порезаны крупно, чтобы при запекании фрукты не размягчились сильно. Пышным корж будет благодаря добавлению разрыхлителя и тщательному просеиванию муки. Форма в данном варианте применяется 22 см.

Ингредиенты:

яйца - 3 шт.;

сахар - 180 г;

масло - 120 г;

мед - 60 г;

разрыхлитель - 1 ч. л.;

мука - 220 г;

яблоки – 5-6 шт.

Приготовление

Взбивают сахар с яйцами, затем вводят растопленное масло и мед. Добавляют муку, просеянную с разрыхлителем. Вводят яблочные дольки, перемешивая лопаткой. Такая выпечка с медом готовится при 180 градусах 1 час.

Домашний медовый торт

Коржи с медом для торта – рецепт, который известен почти каждой хозяйке. Из простого теста печется большой и пышный бисквит, затем, когда полностью остынет, разрезается на 4 коржа и пропитывается любимым кремом. К данному варианту коржей идеально подойдет сметанный крем, миндальная крошка и сахарная пропитка, можно последнюю дополнить ароматным алкоголем, ликером, например.

Ингредиенты:

сахар – 180 г + 100 г в крем;

мед – 3 ст. л.;

мука – 300 г;

яйца – 4 шт.;

разрыхлитель;

сметана – 400 мл;

крахмал – 1 ст. л.;

миндальная крошка – 1 ст.;

сахарный сироп – 150 г.

Приготовление

Взбить белки с половиной сахара. Желтки взбить с оставшимся сахаром. На огонь поставить мед, дождаться, пока появятся пузырьки, бросить разрыхлитель, перемешать, снять с огня. Соединить желтки с половиной белкового крема, добавить муку. Влить мед, затем ввести остаток белков. Вылить в форму, выпечка коржа с медом продлится 30-40 минут при 180 градусах. Охладить, разрезать на коржи. Взбить сметану с сахаром и крахмалом. Коржи пропитать сиропом, смазать кремом, собрать торт. Обмазать остатком крема, обсыпать орехами. Подавать через 4-6 часов.

Манник с медом на кефире

Манник с медом – бесподобный пирог с нежнейшей текстурой и невероятно простым составом ингредиентов. Важно заранее залить крупу теплым кефиром и оставить на 1 час, чтобы она разбухла – это важный момент всего приготовления, который отвечает за нежность и пышность пирога. Этот рецепт хорошо дополняется цедрой, сухофруктами, вяленными ягодами.

Ингредиенты:

манка – 1 ст.;

сахар – 100 г;

мед – 100 мл;

разрыхлитель;

теплый кефир – 200 мл;

яйца – 2 шт.;

мука – 100 г;

масло растопленное – 60 г.

Приготовление

Залить крупу кефиром, оставить на час. Взбить яйца с сахаром, влить масло, мед и кефир. Ввести разрыхлитель, муку. Выпекать 55 минут при 180 градусах.

Коврижка с медом - рецепт

Эта коврижка с медом получается безумно вкусной, пышной и нежной, готовится из простых ингредиентов. Секретом пышности является гашение соды медом, с такой основой любой корж будет пышным. При желании пирог можно разрезать вдоль пополам, пропитать любимым кремом, сгущенкой или вареньем – выйдет отменное угощение к чаю.

Ингредиенты:

мед - 2 ст. л.;

яйцо - 2 шт.;

сахар - 180 г;

сода – 1 ч. л.;

масло сливочное - 80 г;

сметана - 4 ст. л.;

мука - 400 г.

Приготовление

Соединить жидкий мед с содой, оставить на 10 минут, пока масса не станет кремообразной. Ввести яйца и сахар, перемешать. Влить растопленное масло, сметану. Ввести муку, перемешать, вылить в форму. Выпекать 30 минут при 190 градусах.

Пахлава с медом и орехами

Выпечка с медом и орехами – пахлава - бесподобное лакомство, которое имеет множество вариаций и разнообразных рецептов. Для ленивых кулинаров придумали способ из слоеного теста, сгодится любой вариант заготовки. Орехи идеально подойдут грецкие, сильно дробить их не обязательно. Важным моментом является пропитка десерта, которую нужно повторить дважды: перед выпеканием и после, пока лакомство еще горячее.

Ингредиенты:

тесто бездрожжевое – 1 кг;

масло сливочное – 100 г;

орехи – 500 г;

мед – 200 г;

вода – 500 мл;

сахар – 250 г.

Приготовление

Растопить сахар в миске на огне, влить воду, варить сироп 10 минут. Влить мед, перемешать. Раскатать тесто, разделить на 3 коржа. Выкладывать слоями: корж, смазать щедро маслом, посыпать орехами, полить сиропом, накрыть тестом. Выпекать слоеное тесто с медом и орехами 45 минут при 190 градусах. Горячую заготовку разрезать на порции, щедро полить медовой глазурью. Оставить пахлаву пропитываться и остывать на 2-4 часа.

Постные кексы с медом

Постная выпечка с медом – спасение для сладкоежек, которые ограничивают питание в определенные дни. Низкокалорийные кексы получаются очень пышными и вряд ли кто-то догадается, что в составе лакомства нет ни яиц, ни масла, ни сметаны. Из указанных ингредиентов выйдет 12 шт. кексов, испеченных в стандартной форме.

Ингредиенты:

сахар – 100 г;

мед – 3 ст. л.;

масло постное – 100 мл;

вода – 1 ст.;

мука – 350 г;

разрыхлитель;

ваниль и корица – по вкусу.

Приготовление

Соединить воду, мед и сахар. Влить масло и бросить специи. Муку просеять с разрыхлителем, присоединить к основе. Распределить тесто по формам. Выпекать 20 минут при 190 градусах.

Овсяный пирог с медом

Восхитительный и необыкновенно вкусный английский крамбл - пирог с яблоками и медом, дополнять его нужно дробленными орехами, сухофруктами или вяленными ягодами. Печется лакомство очень быстро, поэтому оно станет идеальным для завтрака. Хлопья лучше брать быстрого приготовления и мелкие, так десерт будет мягче и нежнее.

Ингредиенты:

яблоки - 420 г;

овсяные хлопья - 140 г;

мед - 120 г;

орешки, сухофрукты.

Приготовление

Яблоки крупно порезать. Соединить хлопья с медом в липкую плотную массу. В промасленную форму выложить яблоки, посыпать орехами, сухофруктами. Сверху распределить овсяно-медовые комки. Выпекать 30 минут при 180 градусах.

Пирог с медом в мультиварке

Приготовленная выпечка с медом в мультиварке, ни по вкусу, ни по качеству, ни самим рецептом не отличается от традиционного способа готовки. Пышные кексы и бисквиты порадуют облегченным процессом выпекания, который продлится от 40 минут до часа, зависит от размера чаши: в 4 литровой емкости готовится корж дольше, чем в большой.

Ингредиенты:

сметана – 100 г;

яйца – 2 шт.;

масло мягкое – 150 г;

мука – 1,5 ст.;

сахар – 100 г;

мед – 4 ст. л.;

сода – 1 ч. л.;

орехи – 2 горсти;

вяленная вишня – 1 горсть.

Приготовление