Объедение на ужин за 30 минут - армянский хохоп с курицей

Хохоп - простое и быстрое горячее блюдо армянской кухни. Несмотря на свою простоту, выходит потрясающе вкусно: сочные куриные голени в сочетании с огромным количеством карамелизированного лука, легкой кислинкой от граната и нежностью сливочного масла. Как только я увидела этот рецепт, я уже не могла успокоиться, пока не приготовила. Подают это блюдо традиционно с отварным картофелем. При тушении получается очень вкусная подливка, которую можно вымакивать белым хлебом. Очень рекомендую приготовить в качестве быстрого ужина без заморочек, но также говорят, что это блюдо подают и на новогодние праздники, благодаря гранату оно действительно выглядит празднично.
Видео рецепт:
Куриные голени: 600 гр
Лук: 700 гр
Гранат: 1 шт.
Растительное масло: 2 ст.л.
Сливочное масло: 50 гр
Соль: по вкусу
Черный перец: по вкусу
- Куриные голени посолить и поперчить.
- Обжарить на растительном масле до румяности со всех сторон. Голени убрать со сковороды.
- Лук нарезать полукольцами, обжарить до карамельного цвета (следите, чтобы не сгорел).
- Добавить гранат, выложить курицу и сливочное масло. Посолить, поперчить по вкусу. Тушить под крышкой 20 минут.
- В качестве гарнира можно отварить картофель. Это нереально вкусно! Наслаждайтесь! Весь рецепт можно посмотреть в видео.
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