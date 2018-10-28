Объедение на ужин за 30 минут - армянский хохоп с курицей

Хохоп - простое и быстрое горячее блюдо армянской кухни. Несмотря на свою простоту, выходит потрясающе вкусно: сочные куриные голени в сочетании с огромным количеством карамелизированного лука, легкой кислинкой от граната и нежностью сливочного масла. Как только я увидела этот рецепт, я уже не могла успокоиться, пока не приготовила. Подают это блюдо традиционно с отварным картофелем. При тушении получается очень вкусная подливка, которую можно вымакивать белым хлебом. Очень рекомендую приготовить в качестве быстрого ужина без заморочек, но также говорят, что это блюдо подают и на новогодние праздники, благодаря гранату оно действительно выглядит празднично.

Видео рецепт:

Куриные голени: 600 гр

Лук: 700 гр

Гранат: 1 шт.

Растительное масло: 2 ст.л.

Сливочное масло: 50 гр

Соль: по вкусу

Черный перец: по вкусу