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Объедение на ужин за 30 минут - армянский хохоп с курицей

Объедение на ужин за 30 минут - армянский хохоп с курицей

Хохоп - простое и быстрое горячее блюдо армянской кухни. Несмотря на свою простоту, выходит потрясающе вкусно: сочные куриные голени в сочетании с огромным количеством карамелизированного лука, легкой кислинкой от граната и нежностью сливочного масла. Как только я увидела этот рецепт, я уже не могла успокоиться, пока не приготовила. Подают это блюдо традиционно с отварным картофелем. При тушении получается очень вкусная подливка, которую можно вымакивать белым хлебом. Очень рекомендую приготовить в качестве быстрого ужина без заморочек, но также говорят, что это блюдо подают и на новогодние праздники, благодаря гранату оно действительно выглядит празднично.

Видео рецепт:

 

Куриные голени: 600 гр

Лук: 700 гр

Гранат: 1 шт.

Растительное масло: 2 ст.л.

Сливочное масло: 50 гр

Соль: по вкусу

Черный перец: по вкусу

Объедение на ужин за 30 минут - армянский хохоп с курицей

  1. Куриные голени посолить и поперчить.
  2. Обжарить на растительном масле до румяности со всех сторон. Голени убрать со сковороды.
  3. Лук нарезать полукольцами, обжарить до карамельного цвета (следите, чтобы не сгорел).
  4. Добавить гранат, выложить курицу и сливочное масло. Посолить, поперчить по вкусу. Тушить под крышкой 20 минут.
  5. В качестве гарнира можно отварить картофель. Это нереально вкусно!
    Наслаждайтесь! Весь рецепт можно посмотреть в видео.
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