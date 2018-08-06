Палтус с помидорами в духовке - диетично, просто и вкусно!

Сегодня я хочу предложить вам очень легкое и вкусное блюдо - филе палтуса (можно взять любую другую белую рыбу), запеченное в духовке под "шубкой" из свежих, сочных и спелых помидоров. С этим блюдом справится и совсем начинающий поваренок!







Ингредиенты:



Филе палтуса - 500 г

Помидор - 1-2 шт.

Базилик - несколько веточек

Лимон - половинка

Соль, перец по вкусу

Растительное масло - 1 ч.л.







Приготовление:



Разморозьте, промойте филе палтуса и промокните бумажными полотенцами. Смажьте жаропрочную форму растительным маслом и прямо в ней замаринуйте рыбу - полейте лимонным соком и слегка посолите-поперчите. Оставьте рыбу на 15 минут.







Помидоры порежьте кубиками. Если хочется снять кожицу, подержите томаты в горячей воде около минуты, и кожица легко снимется с помощью ножа.







Выложите порезанные помидоры на рыбу, закройте форму фольгой и отправьте блюдо в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще 10 минут.







Готовое блюдо посыпать свежим базиликом, он отлично сочетается и с рыбой, и с помидорами! Но, конечно, можно использовать любую свежую зелень, которую вы любите в сочетании с рыбой.







Выделится много вкусного сока, который можно просто выпить, как бульон, или сделать гарнир из картофельного пюре или риса и полить его этой вкусной жидкостью.

Я же делала полностью легкий диетичный ужин (в 100 г палтуса, к слову, 103 ккал), состоящий из рыбы и простого овощного салата.Рыба получается нежнейшей и тает во рту. Палтус пропитывается соком лимона и сочного помидора, а базилик вносит яркую пряную нотку!

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