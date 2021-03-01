Рыбные котлеты в томатном соусе

Здравствуй, честной народ. На этой неделе мне хочется продолжить рыбную неделю домашним и уютным блюдом, которое легко скрасит долгие зимние вечера и внесет, надеюсь, некое разнообразие в привычный рацион. Идея этой штуки не нова- уверен, в той или иной реинкарнации мы все с ней сталкивались. Но вот именно в таком сочетании я еще не пробовал. Рецепт я встретил в книге Йотама Оттоленги «Иерусалим». Блюдо не хайповое, но вкусное. Могу решительно рекомендовать.

Понадобятся вот эти парни:

Для котлет:

- 600г рыбного филе на выбор: хек, минтай, палтус, судак, толстолоб и все в таком духе.. Выбирайте из того, что есть в вашей географии. Мы дома очень любим наш Белгород-Днестровский карп и регулярно его покупаем. Так что из фарша карпа я и готовил.

- 3 куска белого хлеба – примерно 60г

- 1 средняя луковица

- 2 яйца

- 3-4 зуба чеснока

- немного нарубленной петрушки

- столько же нарубленной кинзы. Если не любите, удвойте петрушку

- 1 ст.л. смолотой зиры

- 4стл. Растительного масла

-1,5 чл. Соли

Томатный соус:

- 500г банка помидоров в собственном соку

- По чайной ложке с горкой растертой зиры, паприки и кориандра

- 1 луковица

- небольшой кусок чили (или большой. Или совсем без чили. Тут данный пункт по желанию)

- 1 зуб чеснока

-2 ст.л. растительного масла

- 2 чл. Сахара

- соль и черный перец по вкусу.

- По желанию, для усиления вкуса и ароматики можно добавить 125 мл белого сухого вина.

Я немного от вина в соусе устал и делал без него.

Поехали:

- Сначала томатный соус: разогреть в сковороде масло, всыпать нарезанный мелким кубиком лук и все пряности. Готовить, помешивая, на среднем огне, пока лук не размягчится и не начнет менять цвет. Если добавляете вино, самое время его влить. Для настроения можно влить и в себя. Лишним не будет.

- Добавить очищенные и раздавленные вилкой помидоры, чили (если используете), нарезанный мелко чеснок, соль и черный перец. Довести до кипения и убрать огонь до минимум так, чтобы просто медитативно кипело. Периодически приходить, помешивать и следить за ситуацией. Томатный соус, загущаясь, имеет припаскудную привычку стрелять собой по всей кухне. Готовить примерно минут 20-30 или до тех пор, пока он немного не загустеет. Слишком густым соус делать не надо. В конце добавить сахар и выровнять на соль-перец-сахар.

- Пока соус на плите, можно сделать котлеты.

- Хлеб измельчить в блендере, мелко раскрошить или натереть на терке. Если у вас рыбное филе, его также можно измельчить подходящим вам способом. Часто крутят на мясорубке или перебивают блендером. Добавить все остальное для котлет, кроме растительного масла.

- Хорошо все смешать руками или силиконовой лопаткой. Мокрыми руками сформировать котлеты. Можно делать сразу в форме котлет, а можно делать шарики, которые потом расплющить. Если чувствуете, что котлеты получаются слишком «жидкие» и разваливаются в руках, можно добавить немного хлеба или поставить фарш в холодильник на полчаса. У меня здесь все получилось, как надо- котлеты держали форму и не расползлись.

- Должно получиться примерно 8 котлет.

- Разогреть половину масла в сковороде и выложить половину котлет. Жарить на среднем огне 3-4 минуты с каждой стороны, пока они красиво не подрумянятся. Повторить с оставшимися.

- Выбрать по возможности широкую и глубокую сковороду, в нее влить почти весь томатный соус и в него, аккуратно прижимая, «ввинтить» котлеты. Оставшийся соус влить сверху и по краям.

Влить воду так, чтоб котлеты были покрыты. Если соуса для этого хватило, пункт с водой можно пропустить.

- Все. Теперь накрыть сковороду крышкой, довести до кипения и готовить все это счастье на минимальном огне 15-20 минут. Снять крышку и оставить настаиваться минут 10. На стол ставить, с любимым гарниром. Картофельное пюре, рис, кус-кус, булгур и все в таком духе. Насчет гречки не уверен, но может найдутся любители.

Технические вопросы и замены:

- Насчет рыбы я писал выше- пробуйте с имеющейся у вас в магазине рыбой, по возможности делая предпочтение в сторону свежей, чем замороженной. Можно готовить и из магазинного фарша, но тут результат может быть непредсказуемым.

- Есть противники добавления яиц в такие рыбные котлеты. Если вы из таких- не добавляйте. Но по мне, с яйцом получается вкуснее и не надо тщательно вымешивать и выбивать фарш, чтобы котлеты не развалились.

- Вместо самодельного соуса можно использовать готовый соус, или если не получилось найти помидоры в собственном соку, сварить соус из хорошего томатного сока. Но помидоры в соку сейчас везде есть и думаю, это не проблема.

- Такие рыбные котлеты можно сделать и вовсе без соуса. Достаточно просто жарить их чуть больше или после подрумянивания отправить минут на 10-15 в духовку.

Выводы: для меня такое блюдо – яркий пример домашней, «уютной» что-ли еды. Да, она не шибко эффектная и не разрывает шаблоны ресторанной подачи блюд, но есть в такой еде что-то теплое и позитивное. Вот съел котлетку-другую, выпил стакан домашнего томатного сока и поймал флешбеки из детства, когда тебе кричат из окна и зовут ужинать. А ты с пацанами на площадке, только что пытался на качелях крутить «солнышко», вылетел и вье*?%»лся в гараж по соседству и тебе немного не до этого. Да, тогда и еда была немного другой. Иногда она отличалась техниками и продуктами, но даже будучи самой простой, блюда из детства оставались самыми душевными. Так что я предлагаю не забывать о таких вот простых, но классных блюдах и готовить их дома почаще. Авось и вас потом будут вспоминать, наминая такую вот котлету.