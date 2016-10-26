Плов с долмой (голубцами из виноградных листьев)

Предполагается, что вегетарианские версии плова начали готовить в Индии, а мясо добавили уже в Персии. Есть несколько версий его возникновения, и сейчас просто невозможно определить единственно верную, настолько всё покрыто пылью веков. А скорее всего его начали готовить сразу в нескольких странах, из тех, в которых культивировался рис.

Одна из легенд возникновения плова гласит, что этот рецепт дал Тимуру Тамерлану некий мулла перед военным походом на Анкару.

«Надо взять большой и очень старый чугунный котёл, чтобы он был настолько пропитан маслом, что при нагревании оно будет вспыхивать. Растопить жир и положить в казан мясо не старых и не молодых барашков. Самый качественный рис, который будет распирать от гордости, что его съедят храбрые воины.

Морковь, которая будет краснеть от радости. И лук, острый подобно самому острому мечу. Всё это должно тушиться на огне до того времени пока божественный аромат плова не достигнет самого Аллаха. А повар не упадёт от изнеможения и радости, когда попробует это восхитительное кушанье.»

Но в Самарканде считают, что разработал это блюдо повар отца Тамерлана — Улугбек. А вообще ведь практически и каждого азиатского народа есть свой рецепт. Да что там у народа, в каждой области и даже деревне есть свой секрет приготовления вкусного плова!

Ведь по мере распространения в каждом регионе добавляли что-то своё и меняли рецепты в зависимости от предпочтений.

Продукты:

рис Мистраль Самарканд красный круглозёрный 500 г

баранина 250 г

морковь 200 г

лук 2 шт.

пряности для плова:

(зира, куркума, барбарис, перец красный сладкий, перец красный острый, кумин, кориандр молотый, тимьян, шалфей, лавровый лист, карри, анис) 1-2 ч. л.

растительное масло для жарки

для голубцов:

мякоть баранины 250 г

лук 1 шт.

перец чёрный молотый 0,5 ч. л.

виноградные листья (солёные)

Приготовление:

Виноградные листья (солёные) вымочить в холодной воде.



Рис замочить на 20 мин., затем, тщательно промыть. Интересный момент: рис для плова нельзя замачивать надолго, иначе он разварится в кашу, только промыли и воду слить и дать рису обсохнуть.



Лук и морковь нарезать соломкой.



Баранину для плова (можно с косточками) нарезать небольшими кусочками.



Мякоть баранины пропустить вместе с луком через мясорубку, поперчить, немного посолить, перемешать.



Виноградные листья слегка отжать, на каждый листок положить по 1,5 ч. л. фарша.



Свернуть маленькие голубцы.



Сложить голубцы в небольшую посуду с водой и варить на маленьком огне, пока готовится зирвак.



Обжарить баранину, чтобы немного вытопился жир.



В этом жиру обжарить лук с морковью до золотистого цвета. Если жира мало, добавить масло. Добавить специи, готовить 5 мин.



На зирвак выложить голубцы.



Добавить рис, соль, влить воду, чтобы она покрывала рис на 1 см, довести до кипения и готовить на маленьком огне под крышкой, пока вода полностью не впитается, а рис не станет рассыпчатым.



Подавать, выложив на блюдо плов с бараниной, вокруг выложить долму.

Приятного аппетита!

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