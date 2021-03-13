Креатопита, греческий пирог с мясом

— Нелька (ей тогда ещё лет 7-8), знаешь, что мы сегодня приготовим? Греческий пирог. Он называется «креатопита». То есть, пирог с мясом.

— Пап, но нужно же возиться с тестом, а ты этого не любишь.

— Не люблю. Поэтому мы возьмем готовое тесто, бездрожжевое, слоеное, которое продают в замороженном виде. Нам с тобой все равно деваться некуда. Нужно же что-то приготовить вот из этого фарша.

— А почему именно «греческий пирог»?

— Я где-то вычитал, что креатопита — в некотором роде пирог диетический. Но только в «некотором». Собственно, это к любой выпечке относится, на любом тесте и с любой начинкой. Однако креатопита готовится таким образом, что становится «легким» по части содержания жиров. И это обстоятельство заинтересовало меня больше всего. Мы с тобой не будем, конечно, в каких-то мелочах следовать на все сто классическому рецепту. Подозреваю, что для креатопиты понадобится сыр фета, а у нас его нет. Но даже если бы и был, я бы заменил его, допустим, вот на этот грюйер, привезенной Юлькой на Новый год. И знаешь, почему?

— Почему?

— У сыра в креатопите вполне определенная роль — связать начинку так, чтобы при нарезке готового пирога она не разбегалась в разные стороны. А коли так, грюйер с этим справится не хуже, чем фета.

Возможно, как более тверодй и более выдержанный сыр, даже лучше. В конце концов мы же не догматики?— Кто-кто?— Догматики — это такая разновидность упрямцев, у которых упрямство почти атрофировало способность думать головой. Допустим, кто-то когда-то сказал: «Вот это — камень». И догматики будут повторять: «камень», независимо от того, что это действительно лежащий на обочине камень или ограненный сапфир. Догматики способны только воспроизводить что-то кем-то когда-то изреченное, даже если изреченное на поверку — обыкновенная глупость.— Выходит, сыр фета в греческом пироге — это догма, то есть, глупая вещь?— Для догматиков — догма, а коли догма, значит — глупость. Потому что глупо следовать тому, без чего можно обойтись.— Но ведь в приготовлении пирога можно обойтись без всего…— Нет, нельзя. Если пытаться сделать пирог из ничего — это, ведь, тоже будет называться глупостью. Понимаешь ли, Нелька, если между камнем, лежащим у дороги и даже не ограненным сапфиром есть некоторая разница, то та или иная глупость, как ее ни крути, глупостью и останется. Впрочем, довольно философствовать. Начнем готовить пирог. А заодно посмотрим, почему же он получается «легким» по содержанию в нем жиров. Вот, например, фарш. В нем поровну говяжьего мяса и свинины. С точки зрения качества фарша — это почти идеальная пропорция: некоторая часть жирного мяса компенсирует «суховатость» части постного мяса. Однако вот незадача: фарш, перед тем как им начинить пирог, нужно слегка обжарить. Что же получается? К жиру части жирного мяса еще добавится и масло?— Наверное. Иначе как без масла обжарить фарш?— А давай попробуем без масла. Просто на сухой разогретой сковороде.

— Смотри-ка, получилось. Фарш, если его интенсивно помешивать, отлично обжаривается без всякого масла. Давай-ка его чуть посолим, поперчим, добавим щепотку тертого мускатного ореха и мелко нарезанную луковицу.

— Перемешаем хорошенько и добавим несколько ложек измельченных, консервированных в собственном соку помидоров.

— Видишь, помидоры дали сок и теперь фарш можно потушить, пока сок практически не выпарится. Выпарился… Приправим начинку свежим или сушеным базиликом…

.. и отставим сковородку в сторону. Самое время заняться тестом, просто раскатав размороженные пластины готового.

— Теперь самое интересное. Тонко раскатанное тесто мы порежем на произвольные прямоугольники и квадратики, если их так можно назвать.

— Теперь возьмем подходящую форму для запекания будущего пирога — да хотя бы ту же сковороду, которую можно поставить в духовку, и начнем внахлест укладывать кусочки теста сначала по окружности формы…

…затем застелим кусочками дно — так, чтобы не оставалось «щелей».

— Видишь, у нас получилось что-то вроде чаши будущего пирога. Выложим теперь в эту чашу начинку…

…Сверху положим натертый сыр…

— И прикроем начинку сначала кончиками кусочков теста, выложенных по окружности…

а затем, серединку, оставшимися кусочками, чтобы пирог принял законченный вид.

— Смажем пирог яичным желтком.

— И щедро посыплем поверхность пирога кунжутными зернышками.

— Папа, а почему нельзя было положить один целый лист теста и накрыть начинку другим листом? Ведь так гораздо проще?

— Ты знаешь, я ожидал этого вопроса, потому что сам им задавался: почему? Но потом подумал, что в этом есть какая-то хитрость. Я даже догадываюсь, какая. Но не будем торопиться. Давай-ка разогреем до 200 градусов духовку и поставим печься наш пирог, пока он не зарумянится. А вот когда он будет готов, мы его достанем, аккуратно, двумя лопаточками вынем из формы, переложим на тарелку и разрежем…

— Ну как?

— Сочный и очень вкусный. И совсем нежирный.

— А знаешь почему? Впрочем, если посмотреть на дно формы, в которой запекался пирог, и так ясно. Используй мы с тобой цельные листы теста, весь этот вытекший жир остался бы внутри пирога.

Продукты:

400 гр мясного фарша (говядина+свинина, либо говядина+баранина)

500 гр. готового слоеного теста или столько же обычного, замешанного собственноручно, с использованием муки, молока и щепотки соли.

1 луковица

5-6 ложек измельченных консервированных помидоров в собственном соку, либо 2-3 средних грунтовых помидора

50 граммов сыра

Несколько листьев базилика

Соль, черный молотый перец, тертый мускатный орех — по вкусу.

Желток 1-го яйца (по желанию)

Щепотка кунжута (по желанию)