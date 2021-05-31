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Морковный рулет

Морковный рулет

Очень нежный и сочный рулет!

ИНГРЕДИЕНТОВ НА 3 ПОРЦИИ

Тесто

 1 шт.
50 мл
100 г
50 г
⅓ ч. л.
⅓ ч. л.
80 г
30 г

Крем

 150 г
1 ст. л.
30 мл

 

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО

 ШАГ 1/8

Морковный рулет

Взбиваем яйцо, затем вливаем тонкой струйкой масло. Добавляем сахар.

 ШАГ 2/8

Морковный рулет

Смешиваем муку, разрыхлитель и корицу.

 ШАГ 3/8

Морковный рулет

Всыпаем муку в яичную смесь, размешиваем. Добавляем тертую на мелкой терке сырую морковь, обжаренные и рубленые орехи.

 ШАГ 4/8

Морковный рулет

Выливаем тесто на качественный пергамент или термоковрик. Формируем прямоугольник размером примерно 20х30 см. Выпекаем при температуре 180°C около 8 минут. Готовый корж получается очень пушистым и влажным.

 ШАГ 5/8

Морковный рулет

Сливочный творожный сыр смешиваем с сахарной пудрой и сливками. Сливками мы регулируем консистенцию крема, поэтому их может понадобиться чуть больше или чуть меньше.

 ШАГ 6/8

Морковный рулет

Слегка остывший корж смазываем кремом.

 ШАГ 7/8

Морковный рулет

Скручиваем рулет и убираем в холод на пару часов.

 ШАГ 8/8

Морковный рулет

Приятного аппетита!

 

 

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сладкая выпечка
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