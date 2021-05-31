Морковный рулет

Очень нежный и сочный рулет!

ИНГРЕДИЕНТОВ НА 3 ПОРЦИИ

Тесто

яйца куриные 1 шт. растительное масло 50 мл сахар 100 г мука 50 г разрыхлитель ⅓ ч. л. корица ⅓ ч. л. морковь 80 г грецкие орехи 30 г

Крем сыр сливочный 150 г сахарная пудра 1 ст. л. сливки 10-20% 30 мл ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО ШАГ 1/8 Взбиваем яйцо, затем вливаем тонкой струйкой масло. Добавляем сахар.

ШАГ 2/8

Смешиваем муку, разрыхлитель и корицу.

ШАГ 3/8

Всыпаем муку в яичную смесь, размешиваем. Добавляем тертую на мелкой терке сырую морковь, обжаренные и рубленые орехи.

ШАГ 4/8

Выливаем тесто на качественный пергамент или термоковрик. Формируем прямоугольник размером примерно 20х30 см. Выпекаем при температуре 180°C около 8 минут. Готовый корж получается очень пушистым и влажным.

ШАГ 5/8

Сливочный творожный сыр смешиваем с сахарной пудрой и сливками. Сливками мы регулируем консистенцию крема, поэтому их может понадобиться чуть больше или чуть меньше.

ШАГ 6/8

Слегка остывший корж смазываем кремом.

ШАГ 7/8

Скручиваем рулет и убираем в холод на пару часов.

ШАГ 8/8

Приятного аппетита!