Морковный рулет

Очень нежный и сочный рулет!
ИНГРЕДИЕНТОВ НА 3 ПОРЦИИ
Тесто
|1 шт.
|50 мл
|100 г
|50 г
|⅓ ч. л.
|⅓ ч. л.
|80 г
|30 г
Крем
|150 г
|1 ст. л.
|30 мл
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО
ШАГ 1/8
Взбиваем яйцо, затем вливаем тонкой струйкой масло. Добавляем сахар.
ШАГ 2/8
Смешиваем муку, разрыхлитель и корицу.
ШАГ 3/8
Всыпаем муку в яичную смесь, размешиваем. Добавляем тертую на мелкой терке сырую морковь, обжаренные и рубленые орехи.
ШАГ 4/8
Выливаем тесто на качественный пергамент или термоковрик. Формируем прямоугольник размером примерно 20х30 см. Выпекаем при температуре 180°C около 8 минут. Готовый корж получается очень пушистым и влажным.
ШАГ 5/8
Сливочный творожный сыр смешиваем с сахарной пудрой и сливками. Сливками мы регулируем консистенцию крема, поэтому их может понадобиться чуть больше или чуть меньше.
ШАГ 6/8
Слегка остывший корж смазываем кремом.
ШАГ 7/8
Скручиваем рулет и убираем в холод на пару часов.
ШАГ 8/8
Приятного аппетита!
Свежие комментарии