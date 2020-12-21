Цыпленок тапака как в Грузии: делаем, что хрустит и тает во рту одновременно

Настоящий грузинский цыпленок тапака должен иметь хрустящую корочку и мясо настолько нежное, что просто тает во рту. Ароматный, сочный, румяный цыпленок по этому рецепту готовится совсем просто, он станет идеальным выбором для праздничного стола, или просто уютного семейного ужина.

На цыпленка весом 600 граммов нам понадобится 2 столовые ложки топленого масла, столовая ложка масла растительного, столько же лимонного сока и аджики. Из приправ возьмем по чайной ложке хмели-сунели, сушеного базилика, молотой сладкой паприки, красного перца чили в хлопьях потребуется 1/2 чайной ложки. Кроме того, добавим к рецепту 10 граммов свежей кинзы, 5 зубчиков чеснока, 250 миллилитров протертых помидоров, а соль и перец положим как всегда по вкусу.

Цыпленка удобнее будет взять сразу подготовленного и очищенного. Разрезаем его пополам по грудке, полностью раскрываем, накрываем пленкой и аккуратно кухонным молотком отбиваем тушку. Солим и перчим с каждой стороны, поливаем лимонным соком, смазываем растительным маслом и оставляем на полчаса.

Теперь в глубокой миске смешиваем протертые помидоры, аджику, сладкую паприку, хмели-сунели, кинзу, базилик, молотый черный перец, перец чили и мелко нарезанный чеснок.

Застилаем сковороду пергаментной бумагой для выпечки. Нагреваем на среднем огне и добавляем 2 столовые лодки топленого масла. Цыпленка выкладываем на сковороду, сверху закрываем тарелкой и уже на нее обязательно ставим груз. Жарим на огне ниже среднего 12 минут, потом переворачиваем и также под грузом жарим еще 10 минут. Уже готового цыпленка перекладываем на тарелку, смазываем соусом и присыпаем кинзой.

Видеорецепт:

Попробуйте подать цыпленка тапака со свежими овощами и зеленью, сочетание будет идеальным.